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Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH8 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (83EM007MPS) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH8 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (83EM007MPS)

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Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH8 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (83EM007MPS) - фото 1
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH8 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (83EM007MPS) - фото 2
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH8 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (83EM007MPS) - фото 3
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH8 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (83EM007MPS) - фото 4
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH8 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (83EM007MPS) - фото 5
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH8 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (83EM007MPS) - фото 6
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH8 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (83EM007MPS) - фото 7
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH8 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (83EM007MPS) - фото 8
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH8 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (83EM007MPS) - фото 9
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH8 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (83EM007MPS) - фото 10
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH8 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (83EM007MPS) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo IdeaPad Slim 3
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH8 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (83EM007MPS) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH8 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (83EM007MPS) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH8 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (83EM007MPS) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH8 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (83EM007MPS) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH8 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (83EM007MPS) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH8 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (83EM007MPS) - фото 6
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH8 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (83EM007MPS) - фото 7
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH8 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (83EM007MPS) - фото 8
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH8 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (83EM007MPS) - фото 9
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH8 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (83EM007MPS) - фото 10
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH8 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (83EM007MPS) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
59 930 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734120
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo IdeaPad Slim 3
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Модель процессора
13620H
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
47 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
2.4

Описание товара Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH8 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (83EM007MPS)

**Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH8: стиль и высокая производительность** Ищете надёжный и производительный ноутбук? Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH8 — идеальный выбор для работы, учёбы и развлечений! **Почему стоит выбрать этот ноутбук?** * **Мощный процессор:** Intel Core i7-13620H обеспечит быструю и стабильную работу даже при многозадачности. * **Достаточно оперативной памяти:** 16 ГБ позволят вам комфортно работать с несколькими приложениями одновременно. * **Быстрое хранение данных:** SSD-накопитель на 512 ГБ гарантирует быстрый запуск операционной системы и приложений, а также достаточно места для хранения ваших файлов. * **Качественный дисплей:** 15,6-дюймовый IPS-экран с разрешением FHD (1920 x 1080 пикселей) и частотой обновления 60 Гц порадует вас чёткой и яркой картинкой. * **Компактность и стиль:** серый корпус и вес всего 1,62 кг делают этот ноутбук отличным спутником в поездках и на работе. Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH8 — это сочетание современного дизайна, высокой производительности и удобства использования. С этим ноутбуком вы сможете эффективно решать любые задачи!

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH8 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (83EM007MPS)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo IdeaPad Slim 3
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Модель процессора
13620H
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
47 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
**Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH8: стиль и высокая производительность** Ищете надёжный и производительный ноутбук? Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH8 — идеальный выбор для работы, учёбы и развлечений! **Почему стоит выбрать этот ноутбук?** * **Мощный процессор:** Intel Core i7-13620H обеспечит быструю и стабильную работу даже при многозадачности. * **Достаточно оперативной памяти:** 16 ГБ позволят вам комфортно работать с несколькими приложениями одновременно. * **Быстрое хранение данных:** SSD-накопитель на 512 ГБ гарантирует быстрый запуск операционной системы и приложений, а также достаточно места для хранения ваших файлов. * **Качественный дисплей:** 15,6-дюймовый IPS-экран с разрешением FHD (1920 x 1080 пикселей) и частотой обновления 60 Гц порадует вас чёткой и яркой картинкой. * **Компактность и стиль:** серый корпус и вес всего 1,62 кг делают этот ноутбук отличным спутником в поездках и на работе. Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH8 — это сочетание современного дизайна, высокой производительности и удобства использования. С этим ноутбуком вы сможете эффективно решать любые задачи!
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Отзывы


Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH8 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (83EM007MPS) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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