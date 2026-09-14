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Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 Core i5 1335U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (_21JKS14F00) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 Core i5 1335U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (_21JKS14F00)

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Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 Core i5 1335U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (_21JKS14F00) - фото 1
Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 Core i5 1335U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (_21JKS14F00) - фото 2
Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 Core i5 1335U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (_21JKS14F00) - фото 3
Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 Core i5 1335U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (_21JKS14F00) - фото 4
Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 Core i5 1335U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (_21JKS14F00) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo ThinkPad
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 Core i5 1335U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (_21JKS14F00) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 Core i5 1335U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (_21JKS14F00) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 Core i5 1335U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (_21JKS14F00) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 Core i5 1335U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (_21JKS14F00) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 Core i5 1335U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (_21JKS14F00) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
97 060 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734119
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo ThinkPad
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
1335U
Частота процессора, ГГц
1.3
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Энергоемкость батареи
47 Вт-ч
Материал корпуса
металл
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Индия
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
2.53

Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 Core i5 1335U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (_21JKS14F00)

Компактный и лёгкий ноутбук Lenovo весит всего 1,43 кг — легко брать с собой в дорогу, на учёбу или для удалённой работы. Диагональ экрана 14 дюймов и чёткое разрешение 1920x1200 обеспечат комфортный просмотр фильмов и удобную работу с текстами и таблицами. Мощный процессор Intel Core i5 в сочетании с 16 Гб оперативной памяти идеально подходит для многозадачности — ноутбук легко справится с офисными приложениями, обработкой больших файлов и интернет-сёрфингом. Интегрированная видеокарта Intel Iris Xe Graphics поможет работать с графикой и смотреть видео без лишних задержек. Подсветка клавиатуры позволит печатать даже в полутьме, а сканер отпечатка пальца обеспечит быстрый и безопасный доступ к устройству. Есть всё необходимое для подключения аксессуаров: по одному порту USB 2.0 и USB 3.0. Высокая скорость сетевого адаптера 10/100/1000 Мбит/сек обеспечит стабильный интернет. Устройство поставляется без ОС — вы сами выбираете, что установить. Lenovo — идеальное сочетание мобильности, мощности и современных функций.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 Core i5 1335U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (_21JKS14F00)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo ThinkPad
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
1335U
Частота процессора, ГГц
1.3
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Энергоемкость батареи
47 Вт-ч
Материал корпуса
металл
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Индия
Описание
Компактный и лёгкий ноутбук Lenovo весит всего 1,43 кг — легко брать с собой в дорогу, на учёбу или для удалённой работы. Диагональ экрана 14 дюймов и чёткое разрешение 1920x1200 обеспечат комфортный просмотр фильмов и удобную работу с текстами и таблицами. Мощный процессор Intel Core i5 в сочетании с 16 Гб оперативной памяти идеально подходит для многозадачности — ноутбук легко справится с офисными приложениями, обработкой больших файлов и интернет-сёрфингом. Интегрированная видеокарта Intel Iris Xe Graphics поможет работать с графикой и смотреть видео без лишних задержек. Подсветка клавиатуры позволит печатать даже в полутьме, а сканер отпечатка пальца обеспечит быстрый и безопасный доступ к устройству. Есть всё необходимое для подключения аксессуаров: по одному порту USB 2.0 и USB 3.0. Высокая скорость сетевого адаптера 10/100/1000 Мбит/сек обеспечит стабильный интернет. Устройство поставляется без ОС — вы сами выбираете, что установить. Lenovo — идеальное сочетание мобильности, мощности и современных функций.
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Отзывы


Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 Core i5 1335U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (_21JKS14F00) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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