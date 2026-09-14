Ноутбук HP Omen 17-cm2006ci Core i7 13700HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX4070 8Gb 17.3" IPS QHD (2560x1440) FreeDOS black WiFi BT Cam (A1AB9EA)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук HP Omen 17-cm2006ci Core i7 13700HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX4070 8Gb 17.3" IPS QHD (2560x1440) FreeDOS black WiFi BT Cam (A1AB9EA)
HP создаёт ноутбуки для тех, кто ценит простор рабочего пространства. Экран с диагональю 17,3 дюйма и высоким разрешением 2560x1440 превращает фильмы, игры и работу с графикой в настоящее удовольствие — изображение детализированное и яркое. Подсветка клавиатуры обеспечивает комфорт даже ночью, а встроенный кард-ридер ускоряет работу с фото и видео с карт памяти. Внутри — быстрый SSD на 1024 Гб и 16 Гб оперативной памяти: этого хватит для требовательных задач, объёмных проектов, многозадачности без компромиссов. Мощный процессор серии Intel Core i7 легко справится с любыми рабочими нагрузками. Отдельный плюс — ноутбук поставляется без операционной системы, что позволяет установить нужную версию ПО для ваших задач.
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Отзывы о товаре Ноутбук HP Omen 17-cm2006ci Core i7 13700HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX4070 8Gb 17.3" IPS QHD (2560x1440) FreeDOS black WiFi BT Cam (A1AB9EA)