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Ноутбук HP Omen 17-cm2006ci Core i7 13700HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX4070 8Gb 17.3" IPS QHD (2560x1440) FreeDOS black WiFi BT Cam (A1AB9EA) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук HP Omen 17-cm2006ci Core i7 13700HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX4070 8Gb 17.3" IPS QHD (2560x1440) FreeDOS black WiFi BT Cam (A1AB9EA)

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Ноутбук HP Omen 17-cm2006ci Core i7 13700HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX4070 8Gb 17.3&quot; IPS QHD (2560x1440) FreeDOS black WiFi BT Cam (A1AB9EA) - фото 1
Ноутбук HP Omen 17-cm2006ci Core i7 13700HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX4070 8Gb 17.3&quot; IPS QHD (2560x1440) FreeDOS black WiFi BT Cam (A1AB9EA) - фото 2
Ноутбук HP Omen 17-cm2006ci Core i7 13700HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX4070 8Gb 17.3&quot; IPS QHD (2560x1440) FreeDOS black WiFi BT Cam (A1AB9EA) - фото 3
Ноутбук HP Omen 17-cm2006ci Core i7 13700HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX4070 8Gb 17.3&quot; IPS QHD (2560x1440) FreeDOS black WiFi BT Cam (A1AB9EA) - фото 4
Ноутбук HP Omen 17-cm2006ci Core i7 13700HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX4070 8Gb 17.3&quot; IPS QHD (2560x1440) FreeDOS black WiFi BT Cam (A1AB9EA) - фото 5
Ноутбук HP Omen 17-cm2006ci Core i7 13700HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX4070 8Gb 17.3&quot; IPS QHD (2560x1440) FreeDOS black WiFi BT Cam (A1AB9EA) - фото 6
Ноутбук HP Omen 17-cm2006ci Core i7 13700HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX4070 8Gb 17.3&quot; IPS QHD (2560x1440) FreeDOS black WiFi BT Cam (A1AB9EA) - фото 7
Ноутбук HP Omen 17-cm2006ci Core i7 13700HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX4070 8Gb 17.3&quot; IPS QHD (2560x1440) FreeDOS black WiFi BT Cam (A1AB9EA) - фото 8
Ноутбук HP Omen 17-cm2006ci Core i7 13700HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX4070 8Gb 17.3&quot; IPS QHD (2560x1440) FreeDOS black WiFi BT Cam (A1AB9EA) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
HP OMEN
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
2560x1440
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук HP Omen 17-cm2006ci Core i7 13700HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX4070 8Gb 17.3&quot; IPS QHD (2560x1440) FreeDOS black WiFi BT Cam (A1AB9EA) - фото 1
  • Ноутбук HP Omen 17-cm2006ci Core i7 13700HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX4070 8Gb 17.3&quot; IPS QHD (2560x1440) FreeDOS black WiFi BT Cam (A1AB9EA) - фото 2
  • Ноутбук HP Omen 17-cm2006ci Core i7 13700HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX4070 8Gb 17.3&quot; IPS QHD (2560x1440) FreeDOS black WiFi BT Cam (A1AB9EA) - фото 3
  • Ноутбук HP Omen 17-cm2006ci Core i7 13700HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX4070 8Gb 17.3&quot; IPS QHD (2560x1440) FreeDOS black WiFi BT Cam (A1AB9EA) - фото 4
  • Ноутбук HP Omen 17-cm2006ci Core i7 13700HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX4070 8Gb 17.3&quot; IPS QHD (2560x1440) FreeDOS black WiFi BT Cam (A1AB9EA) - фото 5
  • Ноутбук HP Omen 17-cm2006ci Core i7 13700HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX4070 8Gb 17.3&quot; IPS QHD (2560x1440) FreeDOS black WiFi BT Cam (A1AB9EA) - фото 6
  • Ноутбук HP Omen 17-cm2006ci Core i7 13700HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX4070 8Gb 17.3&quot; IPS QHD (2560x1440) FreeDOS black WiFi BT Cam (A1AB9EA) - фото 7
  • Ноутбук HP Omen 17-cm2006ci Core i7 13700HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX4070 8Gb 17.3&quot; IPS QHD (2560x1440) FreeDOS black WiFi BT Cam (A1AB9EA) - фото 8
  • Ноутбук HP Omen 17-cm2006ci Core i7 13700HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX4070 8Gb 17.3&quot; IPS QHD (2560x1440) FreeDOS black WiFi BT Cam (A1AB9EA) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
214 260 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734117
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Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
HP OMEN
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
2560x1440
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
165
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Модель процессора
13700HX
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 4070
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
83 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
4.2

Описание товара Ноутбук HP Omen 17-cm2006ci Core i7 13700HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX4070 8Gb 17.3" IPS QHD (2560x1440) FreeDOS black WiFi BT Cam (A1AB9EA)

HP создаёт ноутбуки для тех, кто ценит простор рабочего пространства. Экран с диагональю 17,3 дюйма и высоким разрешением 2560x1440 превращает фильмы, игры и работу с графикой в настоящее удовольствие — изображение детализированное и яркое. Подсветка клавиатуры обеспечивает комфорт даже ночью, а встроенный кард-ридер ускоряет работу с фото и видео с карт памяти. Внутри — быстрый SSD на 1024 Гб и 16 Гб оперативной памяти: этого хватит для требовательных задач, объёмных проектов, многозадачности без компромиссов. Мощный процессор серии Intel Core i7 легко справится с любыми рабочими нагрузками. Отдельный плюс — ноутбук поставляется без операционной системы, что позволяет установить нужную версию ПО для ваших задач.

Отзывы о товаре Ноутбук HP Omen 17-cm2006ci Core i7 13700HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX4070 8Gb 17.3" IPS QHD (2560x1440) FreeDOS black WiFi BT Cam (A1AB9EA)




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Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
HP OMEN
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
2560x1440
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
165
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Модель процессора
13700HX
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 4070
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
83 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
HP создаёт ноутбуки для тех, кто ценит простор рабочего пространства. Экран с диагональю 17,3 дюйма и высоким разрешением 2560x1440 превращает фильмы, игры и работу с графикой в настоящее удовольствие — изображение детализированное и яркое. Подсветка клавиатуры обеспечивает комфорт даже ночью, а встроенный кард-ридер ускоряет работу с фото и видео с карт памяти. Внутри — быстрый SSD на 1024 Гб и 16 Гб оперативной памяти: этого хватит для требовательных задач, объёмных проектов, многозадачности без компромиссов. Мощный процессор серии Intel Core i7 легко справится с любыми рабочими нагрузками. Отдельный плюс — ноутбук поставляется без операционной системы, что позволяет установить нужную версию ПО для ваших задач.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук HP Omen 17-cm2006ci Core i7 13700HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX4070 8Gb 17.3" IPS QHD (2560x1440) FreeDOS black WiFi BT Cam (A1AB9EA) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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