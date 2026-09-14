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Ноутбук IRU Strato 16ALMR Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16" IPS WQXGA (2560x1600) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam 5400mAh (2159330) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук IRU Strato 16ALMR Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16" IPS WQXGA (2560x1600) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam 5400mAh (2159330)

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Ноутбук IRU Strato 16ALMR Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam 5400mAh (2159330) - фото 1
Ноутбук IRU Strato 16ALMR Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam 5400mAh (2159330) - фото 2
Ноутбук IRU Strato 16ALMR Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam 5400mAh (2159330) - фото 3
Ноутбук IRU Strato 16ALMR Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam 5400mAh (2159330) - фото 4
Ноутбук IRU Strato 16ALMR Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam 5400mAh (2159330) - фото 5
Ноутбук IRU Strato 16ALMR Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam 5400mAh (2159330) - фото 6
Ноутбук IRU Strato 16ALMR Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam 5400mAh (2159330) - фото 7
Ноутбук IRU Strato 16ALMR Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam 5400mAh (2159330) - фото 8
Ноутбук IRU Strato 16ALMR Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam 5400mAh (2159330) - фото 9
Ноутбук IRU Strato 16ALMR Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam 5400mAh (2159330) - фото 10
Ноутбук IRU Strato 16ALMR Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam 5400mAh (2159330) - фото 11
Ноутбук IRU Strato 16ALMR Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam 5400mAh (2159330) - фото 12
Ноутбук IRU Strato 16ALMR Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam 5400mAh (2159330) - фото 13
Ноутбук IRU Strato 16ALMR Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam 5400mAh (2159330) - фото 14
Ноутбук IRU Strato 16ALMR Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam 5400mAh (2159330) - фото 15
Ноутбук IRU Strato 16ALMR Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam 5400mAh (2159330) - фото 16
Ноутбук IRU Strato 16ALMR Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam 5400mAh (2159330) - фото 17
Ноутбук IRU Strato 16ALMR Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam 5400mAh (2159330) - фото 18
Ноутбук IRU Strato 16ALMR Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam 5400mAh (2159330) - фото 19
Ноутбук IRU Strato 16ALMR Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam 5400mAh (2159330) - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
IRU Strato
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук IRU Strato 16ALMR Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam 5400mAh (2159330) - фото 1
  • Ноутбук IRU Strato 16ALMR Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam 5400mAh (2159330) - фото 2
  • Ноутбук IRU Strato 16ALMR Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam 5400mAh (2159330) - фото 3
  • Ноутбук IRU Strato 16ALMR Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam 5400mAh (2159330) - фото 4
  • Ноутбук IRU Strato 16ALMR Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam 5400mAh (2159330) - фото 5
  • Ноутбук IRU Strato 16ALMR Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam 5400mAh (2159330) - фото 6
  • Ноутбук IRU Strato 16ALMR Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam 5400mAh (2159330) - фото 7
  • Ноутбук IRU Strato 16ALMR Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam 5400mAh (2159330) - фото 8
  • Ноутбук IRU Strato 16ALMR Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam 5400mAh (2159330) - фото 9
  • Ноутбук IRU Strato 16ALMR Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam 5400mAh (2159330) - фото 10
  • Ноутбук IRU Strato 16ALMR Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam 5400mAh (2159330) - фото 11
  • Ноутбук IRU Strato 16ALMR Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam 5400mAh (2159330) - фото 12
  • Ноутбук IRU Strato 16ALMR Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam 5400mAh (2159330) - фото 13
  • Ноутбук IRU Strato 16ALMR Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam 5400mAh (2159330) - фото 14
  • Ноутбук IRU Strato 16ALMR Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam 5400mAh (2159330) - фото 15
  • Ноутбук IRU Strato 16ALMR Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam 5400mAh (2159330) - фото 16
  • Ноутбук IRU Strato 16ALMR Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam 5400mAh (2159330) - фото 17
  • Ноутбук IRU Strato 16ALMR Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam 5400mAh (2159330) - фото 18
  • Ноутбук IRU Strato 16ALMR Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam 5400mAh (2159330) - фото 19
  • Ноутбук IRU Strato 16ALMR Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam 5400mAh (2159330) - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
126 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734105
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Характеристики

Бренд
iRU
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
IRU Strato
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
12450H
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
62.37 Вт*ч
Материал корпуса
металл
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
2.2

Описание товара Ноутбук IRU Strato 16ALMR Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16" IPS WQXGA (2560x1600) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam 5400mAh (2159330)

iRU открывает двери в мир высокой производительности с ноутбуком, созданным для работы и развлечений. Металлический корпус придаёт устройству солидность и стиль, а вес всего 1,76 кг позволяет брать его с собой каждый день без лишней нагрузки. Впечатляющая диагональ экрана 16 дюймов с разрешением 2560x1600 подарит по-настоящему чёткое изображение: больше деталей — больше удовольствия от просмотра фильмов и работы с графикой. IPS-матрица обеспечивает яркие цвета и широкие углы обзора. Ноутбук оснащён мощным процессором Intel и современной графикой Intel UHD Graphics. 16 Гб оперативной памяти DDR4 и быстрый SSD на 512 Гб — залог мгновенного отклика и быстрой загрузки любых приложений, даже при многозадачной работе. Встроенный кард-ридер поможет быстро обмениваться файлами с камер или других устройств. А благодаря версии Bluetooth v5.2 легко подключить любые беспроводные аксессуары. Устройство работает на Windows 11 Pro, чтобы вы могли полностью раскрыть потенциал современных возможностей. Серебристый цвет корпуса подчёркивает современный дизайн и статус владельца.

Отзывы о товаре Ноутбук IRU Strato 16ALMR Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16" IPS WQXGA (2560x1600) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam 5400mAh (2159330)




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Характеристики
Бренд
iRU
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
IRU Strato
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Развернуть
Модель процессора
12450H
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
62.37 Вт*ч
Материал корпуса
металл
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Россия
Описание
iRU открывает двери в мир высокой производительности с ноутбуком, созданным для работы и развлечений. Металлический корпус придаёт устройству солидность и стиль, а вес всего 1,76 кг позволяет брать его с собой каждый день без лишней нагрузки. Впечатляющая диагональ экрана 16 дюймов с разрешением 2560x1600 подарит по-настоящему чёткое изображение: больше деталей — больше удовольствия от просмотра фильмов и работы с графикой. IPS-матрица обеспечивает яркие цвета и широкие углы обзора. Ноутбук оснащён мощным процессором Intel и современной графикой Intel UHD Graphics. 16 Гб оперативной памяти DDR4 и быстрый SSD на 512 Гб — залог мгновенного отклика и быстрой загрузки любых приложений, даже при многозадачной работе. Встроенный кард-ридер поможет быстро обмениваться файлами с камер или других устройств. А благодаря версии Bluetooth v5.2 легко подключить любые беспроводные аксессуары. Устройство работает на Windows 11 Pro, чтобы вы могли полностью раскрыть потенциал современных возможностей. Серебристый цвет корпуса подчёркивает современный дизайн и статус владельца.
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Отзывы


Ноутбук IRU Strato 16ALMR Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16" IPS WQXGA (2560x1600) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam 5400mAh (2159330) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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