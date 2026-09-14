Ноутбук IRU Strato 16ALMR Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16" IPS WQXGA (2560x1600) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam 5400mAh (2159330)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук IRU Strato 16ALMR Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16" IPS WQXGA (2560x1600) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam 5400mAh (2159330)
iRU открывает двери в мир высокой производительности с ноутбуком, созданным для работы и развлечений. Металлический корпус придаёт устройству солидность и стиль, а вес всего 1,76 кг позволяет брать его с собой каждый день без лишней нагрузки. Впечатляющая диагональ экрана 16 дюймов с разрешением 2560x1600 подарит по-настоящему чёткое изображение: больше деталей — больше удовольствия от просмотра фильмов и работы с графикой. IPS-матрица обеспечивает яркие цвета и широкие углы обзора. Ноутбук оснащён мощным процессором Intel и современной графикой Intel UHD Graphics. 16 Гб оперативной памяти DDR4 и быстрый SSD на 512 Гб — залог мгновенного отклика и быстрой загрузки любых приложений, даже при многозадачной работе. Встроенный кард-ридер поможет быстро обмениваться файлами с камер или других устройств. А благодаря версии Bluetooth v5.2 легко подключить любые беспроводные аксессуары. Устройство работает на Windows 11 Pro, чтобы вы могли полностью раскрыть потенциал современных возможностей. Серебристый цвет корпуса подчёркивает современный дизайн и статус владельца.
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Отзывы о товаре Ноутбук IRU Strato 16ALMR Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16" IPS WQXGA (2560x1600) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam 5400mAh (2159330)