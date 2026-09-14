Ноутбук Samsung Galaxy Book 5 360 NP750 Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 15.6" AMOLED Touch FHD (1920x1080) Windows 11 Home English grey WiFi BT Cam (NP750QHA-LG4IN)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Samsung Galaxy Book 5 360 NP750 Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 15.6" AMOLED Touch FHD (1920x1080) Windows 11 Home English grey WiFi BT Cam (NP750QHA-LG4IN)
Ноутбук Samsung представляет собой мощное и современное устройство, идеально подходящее для работы и развлечений. С диагональю экрана 15,6 дюйма и разрешением 1920x1080 пикселей, он обеспечивает четкое и яркое изображение, а сенсорный экран делает взаимодействие с ноутбуком интуитивно понятным и удобным. Эта модель оснащена процессором Intel Core Ultra 7, который гарантирует высокую производительность и плавную работу приложений. С объемом оперативной памяти 32 Гб и SSD-накопителем на 1024 Гб, вы получите достаточное пространство для хранения ваших данных и молниеносный доступ к ним. Ноутбук работает под управлением операционной системы Windows 11 Home, предлагая многочисленные возможности для персонализации и упрощенного выполнения различных задач. Благодаря встроенному сканеру отпечатка пальца и подсветке клавиатуры, устройство обеспечивает дополнительный уровень комфорта и безопасности. Элегантный корпус из алюминия не только придает ноутбуку стильный внешний вид, но и делает его прочным и легким — весит всего 1,46 кг. Функция встроенного кард-ридера добавляет удобства для работы с различными форматами карт памяти. С поддержкой Bluetooth версии v5.4 вы получаете улучшенное соединение с другими устройствами и аксессуарами. Этот ноутбук Samsung — ваш надежный помощник в повседневных делах, который сочетает в себе передовые технологии и высокое качество исполнения.
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Отзывы о товаре Ноутбук Samsung Galaxy Book 5 360 NP750 Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 15.6" AMOLED Touch FHD (1920x1080) Windows 11 Home English grey WiFi BT Cam (NP750QHA-LG4IN)