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Ноутбук Samsung Galaxy Book 5 360 NP750 Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 15.6" AMOLED Touch FHD (1920x1080) Windows 11 Home English grey WiFi BT Cam (NP750QHA-LG4IN) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Samsung Galaxy Book 5 360 NP750 Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 15.6" AMOLED Touch FHD (1920x1080) Windows 11 Home English grey WiFi BT Cam (NP750QHA-LG4IN)

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Ноутбук Samsung Galaxy Book 5 360 NP750 Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 15.6&quot; AMOLED Touch FHD (1920x1080) Windows 11 Home English grey WiFi BT Cam (NP750QHA-LG4IN) - фото 1
Ноутбук Samsung Galaxy Book 5 360 NP750 Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 15.6&quot; AMOLED Touch FHD (1920x1080) Windows 11 Home English grey WiFi BT Cam (NP750QHA-LG4IN) - фото 2
Ноутбук Samsung Galaxy Book 5 360 NP750 Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 15.6&quot; AMOLED Touch FHD (1920x1080) Windows 11 Home English grey WiFi BT Cam (NP750QHA-LG4IN) - фото 3
Ноутбук Samsung Galaxy Book 5 360 NP750 Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 15.6&quot; AMOLED Touch FHD (1920x1080) Windows 11 Home English grey WiFi BT Cam (NP750QHA-LG4IN) - фото 4
Ноутбук Samsung Galaxy Book 5 360 NP750 Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 15.6&quot; AMOLED Touch FHD (1920x1080) Windows 11 Home English grey WiFi BT Cam (NP750QHA-LG4IN) - фото 5
Ноутбук Samsung Galaxy Book 5 360 NP750 Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 15.6&quot; AMOLED Touch FHD (1920x1080) Windows 11 Home English grey WiFi BT Cam (NP750QHA-LG4IN) - фото 6
Ноутбук Samsung Galaxy Book 5 360 NP750 Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 15.6&quot; AMOLED Touch FHD (1920x1080) Windows 11 Home English grey WiFi BT Cam (NP750QHA-LG4IN) - фото 7
Ноутбук Samsung Galaxy Book 5 360 NP750 Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 15.6&quot; AMOLED Touch FHD (1920x1080) Windows 11 Home English grey WiFi BT Cam (NP750QHA-LG4IN) - фото 8
Ноутбук Samsung Galaxy Book 5 360 NP750 Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 15.6&quot; AMOLED Touch FHD (1920x1080) Windows 11 Home English grey WiFi BT Cam (NP750QHA-LG4IN) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Samsung Galaxy Book 5 360
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Samsung Galaxy Book 5 360 NP750 Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 15.6&quot; AMOLED Touch FHD (1920x1080) Windows 11 Home English grey WiFi BT Cam (NP750QHA-LG4IN) - фото 1
  • Ноутбук Samsung Galaxy Book 5 360 NP750 Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 15.6&quot; AMOLED Touch FHD (1920x1080) Windows 11 Home English grey WiFi BT Cam (NP750QHA-LG4IN) - фото 2
  • Ноутбук Samsung Galaxy Book 5 360 NP750 Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 15.6&quot; AMOLED Touch FHD (1920x1080) Windows 11 Home English grey WiFi BT Cam (NP750QHA-LG4IN) - фото 3
  • Ноутбук Samsung Galaxy Book 5 360 NP750 Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 15.6&quot; AMOLED Touch FHD (1920x1080) Windows 11 Home English grey WiFi BT Cam (NP750QHA-LG4IN) - фото 4
  • Ноутбук Samsung Galaxy Book 5 360 NP750 Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 15.6&quot; AMOLED Touch FHD (1920x1080) Windows 11 Home English grey WiFi BT Cam (NP750QHA-LG4IN) - фото 5
  • Ноутбук Samsung Galaxy Book 5 360 NP750 Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 15.6&quot; AMOLED Touch FHD (1920x1080) Windows 11 Home English grey WiFi BT Cam (NP750QHA-LG4IN) - фото 6
  • Ноутбук Samsung Galaxy Book 5 360 NP750 Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 15.6&quot; AMOLED Touch FHD (1920x1080) Windows 11 Home English grey WiFi BT Cam (NP750QHA-LG4IN) - фото 7
  • Ноутбук Samsung Galaxy Book 5 360 NP750 Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 15.6&quot; AMOLED Touch FHD (1920x1080) Windows 11 Home English grey WiFi BT Cam (NP750QHA-LG4IN) - фото 8
  • Ноутбук Samsung Galaxy Book 5 360 NP750 Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 15.6&quot; AMOLED Touch FHD (1920x1080) Windows 11 Home English grey WiFi BT Cam (NP750QHA-LG4IN) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
153 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734102
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Samsung Galaxy Book 5 360
Трансформер
да
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
да
Производитель процессора
Intel
Модель процессора
258V
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
68.1 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
3

Описание товара Ноутбук Samsung Galaxy Book 5 360 NP750 Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 15.6" AMOLED Touch FHD (1920x1080) Windows 11 Home English grey WiFi BT Cam (NP750QHA-LG4IN)

Ноутбук Samsung представляет собой мощное и современное устройство, идеально подходящее для работы и развлечений. С диагональю экрана 15,6 дюйма и разрешением 1920x1080 пикселей, он обеспечивает четкое и яркое изображение, а сенсорный экран делает взаимодействие с ноутбуком интуитивно понятным и удобным. Эта модель оснащена процессором Intel Core Ultra 7, который гарантирует высокую производительность и плавную работу приложений. С объемом оперативной памяти 32 Гб и SSD-накопителем на 1024 Гб, вы получите достаточное пространство для хранения ваших данных и молниеносный доступ к ним. Ноутбук работает под управлением операционной системы Windows 11 Home, предлагая многочисленные возможности для персонализации и упрощенного выполнения различных задач. Благодаря встроенному сканеру отпечатка пальца и подсветке клавиатуры, устройство обеспечивает дополнительный уровень комфорта и безопасности. Элегантный корпус из алюминия не только придает ноутбуку стильный внешний вид, но и делает его прочным и легким — весит всего 1,46 кг. Функция встроенного кард-ридера добавляет удобства для работы с различными форматами карт памяти. С поддержкой Bluetooth версии v5.4 вы получаете улучшенное соединение с другими устройствами и аксессуарами. Этот ноутбук Samsung — ваш надежный помощник в повседневных делах, который сочетает в себе передовые технологии и высокое качество исполнения.

Отзывы о товаре Ноутбук Samsung Galaxy Book 5 360 NP750 Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 15.6" AMOLED Touch FHD (1920x1080) Windows 11 Home English grey WiFi BT Cam (NP750QHA-LG4IN)




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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Samsung Galaxy Book 5 360
Трансформер
да
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
да
Развернуть
Производитель процессора
Intel
Модель процессора
258V
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
68.1 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Samsung представляет собой мощное и современное устройство, идеально подходящее для работы и развлечений. С диагональю экрана 15,6 дюйма и разрешением 1920x1080 пикселей, он обеспечивает четкое и яркое изображение, а сенсорный экран делает взаимодействие с ноутбуком интуитивно понятным и удобным. Эта модель оснащена процессором Intel Core Ultra 7, который гарантирует высокую производительность и плавную работу приложений. С объемом оперативной памяти 32 Гб и SSD-накопителем на 1024 Гб, вы получите достаточное пространство для хранения ваших данных и молниеносный доступ к ним. Ноутбук работает под управлением операционной системы Windows 11 Home, предлагая многочисленные возможности для персонализации и упрощенного выполнения различных задач. Благодаря встроенному сканеру отпечатка пальца и подсветке клавиатуры, устройство обеспечивает дополнительный уровень комфорта и безопасности. Элегантный корпус из алюминия не только придает ноутбуку стильный внешний вид, но и делает его прочным и легким — весит всего 1,46 кг. Функция встроенного кард-ридера добавляет удобства для работы с различными форматами карт памяти. С поддержкой Bluetooth версии v5.4 вы получаете улучшенное соединение с другими устройствами и аксессуарами. Этот ноутбук Samsung — ваш надежный помощник в повседневных делах, который сочетает в себе передовые технологии и высокое качество исполнения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Samsung Galaxy Book 5 360 NP750 Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 15.6" AMOLED Touch FHD (1920x1080) Windows 11 Home English grey WiFi BT Cam (NP750QHA-LG4IN) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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