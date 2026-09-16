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Ноутбук Gigabyte GAMING A16 Core i7 13620H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16" IPS QHD+ (2560x1600) FreeDOS grey WiFi BT Cam (CWHI3KZC64SD) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Gigabyte GAMING A16 Core i7 13620H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16" IPS QHD+ (2560x1600) FreeDOS grey WiFi BT Cam (CWHI3KZC64SD)

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Ноутбук Gigabyte GAMING A16 Core i7 13620H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) FreeDOS grey WiFi BT Cam (CWHI3KZC64SD) - фото 1
Ноутбук Gigabyte GAMING A16 Core i7 13620H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) FreeDOS grey WiFi BT Cam (CWHI3KZC64SD) - фото 2
Ноутбук Gigabyte GAMING A16 Core i7 13620H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) FreeDOS grey WiFi BT Cam (CWHI3KZC64SD) - фото 3
Ноутбук Gigabyte GAMING A16 Core i7 13620H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) FreeDOS grey WiFi BT Cam (CWHI3KZC64SD) - фото 4
Ноутбук Gigabyte GAMING A16 Core i7 13620H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) FreeDOS grey WiFi BT Cam (CWHI3KZC64SD) - фото 5
Ноутбук Gigabyte GAMING A16 Core i7 13620H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) FreeDOS grey WiFi BT Cam (CWHI3KZC64SD) - фото 6
Ноутбук Gigabyte GAMING A16 Core i7 13620H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) FreeDOS grey WiFi BT Cam (CWHI3KZC64SD) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Gigabyte GAMING A16
Операционная система
DOS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Gigabyte GAMING A16 Core i7 13620H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) FreeDOS grey WiFi BT Cam (CWHI3KZC64SD) - фото 1
  • Ноутбук Gigabyte GAMING A16 Core i7 13620H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) FreeDOS grey WiFi BT Cam (CWHI3KZC64SD) - фото 2
  • Ноутбук Gigabyte GAMING A16 Core i7 13620H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) FreeDOS grey WiFi BT Cam (CWHI3KZC64SD) - фото 3
  • Ноутбук Gigabyte GAMING A16 Core i7 13620H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) FreeDOS grey WiFi BT Cam (CWHI3KZC64SD) - фото 4
  • Ноутбук Gigabyte GAMING A16 Core i7 13620H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) FreeDOS grey WiFi BT Cam (CWHI3KZC64SD) - фото 5
  • Ноутбук Gigabyte GAMING A16 Core i7 13620H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) FreeDOS grey WiFi BT Cam (CWHI3KZC64SD) - фото 6
  • Ноутбук Gigabyte GAMING A16 Core i7 13620H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) FreeDOS grey WiFi BT Cam (CWHI3KZC64SD) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
162 420 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734100
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Gigabyte GAMING A16
Операционная система
DOS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
165
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
13620H
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5070
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
76 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
2.2

Описание товара Ноутбук Gigabyte GAMING A16 Core i7 13620H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16" IPS QHD+ (2560x1600) FreeDOS grey WiFi BT Cam (CWHI3KZC64SD)

Ноутбук Gigabyte представляет собой мощное и стильное устройство, идеально подходящее для разнообразных задач — от профессиональной работы до развлечений. Он оснащен процессором Intel с тактовой частотой 2,4 ГГц, что обеспечивает высокую производительность и быстрое выполнение задач. Внушительный объем оперативной памяти 32 ГБ DDR5 позволяет комфортно работать с ресурсоемкими приложениями и многозадачными процессами. Устройство оборудовано качественным 16-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2560x1600, которое гарантирует яркие цвета и четкие детали изображения. Ноутбук весит всего 2,2 кг, что делает его достаточно портативным для использования в поездках и на работе вне офиса. Стильный черный корпус из пластика подчеркивает современный дизайн устройства. Для хранения данных предусмотрен быстрый SSD-накопитель объемом 1024 ГБ, обеспечивающий скоростной доступ к файлам и приложениям. Ноутбук поддерживает Bluetooth версии 5.2, что обеспечивает стабильное беспроводное соединение с периферийными устройствами. Аккумулятор устройства выполнен по технологии Li-Pol, что обеспечивает длительное время работы от одного заряда. Операционная система DOS предоставляет пользователям возможность установки предпочитаемой операционной системы и настройки ноутбука под личные нужды. Gigabyte — это бренд, известный своими инновационными решениями и качественным исполнением, и данный ноутбук не является исключением, предлагая широкий спектр возможностей и технических характеристик для удовлетворения потребностей самых требовательных пользователей.

Отзывы о товаре Ноутбук Gigabyte GAMING A16 Core i7 13620H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16" IPS QHD+ (2560x1600) FreeDOS grey WiFi BT Cam (CWHI3KZC64SD)




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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Gigabyte GAMING A16
Операционная система
DOS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
165
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Развернуть
Модель процессора
13620H
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5070
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
76 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Gigabyte представляет собой мощное и стильное устройство, идеально подходящее для разнообразных задач — от профессиональной работы до развлечений. Он оснащен процессором Intel с тактовой частотой 2,4 ГГц, что обеспечивает высокую производительность и быстрое выполнение задач. Внушительный объем оперативной памяти 32 ГБ DDR5 позволяет комфортно работать с ресурсоемкими приложениями и многозадачными процессами. Устройство оборудовано качественным 16-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2560x1600, которое гарантирует яркие цвета и четкие детали изображения. Ноутбук весит всего 2,2 кг, что делает его достаточно портативным для использования в поездках и на работе вне офиса. Стильный черный корпус из пластика подчеркивает современный дизайн устройства. Для хранения данных предусмотрен быстрый SSD-накопитель объемом 1024 ГБ, обеспечивающий скоростной доступ к файлам и приложениям. Ноутбук поддерживает Bluetooth версии 5.2, что обеспечивает стабильное беспроводное соединение с периферийными устройствами. Аккумулятор устройства выполнен по технологии Li-Pol, что обеспечивает длительное время работы от одного заряда. Операционная система DOS предоставляет пользователям возможность установки предпочитаемой операционной системы и настройки ноутбука под личные нужды. Gigabyte — это бренд, известный своими инновационными решениями и качественным исполнением, и данный ноутбук не является исключением, предлагая широкий спектр возможностей и технических характеристик для удовлетворения потребностей самых требовательных пользователей.
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Доставка
Отзывы


Ноутбук Gigabyte GAMING A16 Core i7 13620H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16" IPS QHD+ (2560x1600) FreeDOS grey WiFi BT Cam (CWHI3KZC64SD) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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