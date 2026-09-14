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Ноутбук Lenovo Yoga 7 14AKP10 Ryzen AI 7 350 24Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 14" OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home beige WiFi BT Cam (83JR0061RK) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Lenovo Yoga 7 14AKP10 Ryzen AI 7 350 24Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 14" OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home beige WiFi BT Cam (83JR0061RK)

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Ноутбук Lenovo Yoga 7 14AKP10 Ryzen AI 7 350 24Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home beige WiFi BT Cam (83JR0061RK) - фото 1
Ноутбук Lenovo Yoga 7 14AKP10 Ryzen AI 7 350 24Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home beige WiFi BT Cam (83JR0061RK) - фото 2
Ноутбук Lenovo Yoga 7 14AKP10 Ryzen AI 7 350 24Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home beige WiFi BT Cam (83JR0061RK) - фото 3
Ноутбук Lenovo Yoga 7 14AKP10 Ryzen AI 7 350 24Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home beige WiFi BT Cam (83JR0061RK) - фото 4
Ноутбук Lenovo Yoga 7 14AKP10 Ryzen AI 7 350 24Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home beige WiFi BT Cam (83JR0061RK) - фото 5
Ноутбук Lenovo Yoga 7 14AKP10 Ryzen AI 7 350 24Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home beige WiFi BT Cam (83JR0061RK) - фото 6
Ноутбук Lenovo Yoga 7 14AKP10 Ryzen AI 7 350 24Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home beige WiFi BT Cam (83JR0061RK) - фото 7
Ноутбук Lenovo Yoga 7 14AKP10 Ryzen AI 7 350 24Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home beige WiFi BT Cam (83JR0061RK) - фото 8
Ноутбук Lenovo Yoga 7 14AKP10 Ryzen AI 7 350 24Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home beige WiFi BT Cam (83JR0061RK) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo Yoga 7
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
бежевый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
24 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Lenovo Yoga 7 14AKP10 Ryzen AI 7 350 24Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home beige WiFi BT Cam (83JR0061RK) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo Yoga 7 14AKP10 Ryzen AI 7 350 24Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home beige WiFi BT Cam (83JR0061RK) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo Yoga 7 14AKP10 Ryzen AI 7 350 24Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home beige WiFi BT Cam (83JR0061RK) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo Yoga 7 14AKP10 Ryzen AI 7 350 24Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home beige WiFi BT Cam (83JR0061RK) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo Yoga 7 14AKP10 Ryzen AI 7 350 24Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home beige WiFi BT Cam (83JR0061RK) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo Yoga 7 14AKP10 Ryzen AI 7 350 24Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home beige WiFi BT Cam (83JR0061RK) - фото 6
  • Ноутбук Lenovo Yoga 7 14AKP10 Ryzen AI 7 350 24Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home beige WiFi BT Cam (83JR0061RK) - фото 7
  • Ноутбук Lenovo Yoga 7 14AKP10 Ryzen AI 7 350 24Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home beige WiFi BT Cam (83JR0061RK) - фото 8
  • Ноутбук Lenovo Yoga 7 14AKP10 Ryzen AI 7 350 24Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home beige WiFi BT Cam (83JR0061RK) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
130 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734097
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo Yoga 7
Трансформер
да
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
бежевый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
да
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen AI 7
Модель процессора
350
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
24 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 860M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
70 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
2.15

Описание товара Ноутбук Lenovo Yoga 7 14AKP10 Ryzen AI 7 350 24Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 14" OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home beige WiFi BT Cam (83JR0061RK)

Представляем вашему вниманию инновационный ноутбук Lenovo, сочетающий в себе стильный дизайн и впечатляющую производительность. Этот ноутбук станет прекрасным выбором для тех, кто ищет надежное устройство для работы и развлечений. Технические характеристики: - **Экран**: 14-дюймовый сенсорный дисплей с разрешением 1920x1200 обеспечивает яркое и четкое изображение, идеальное для работы с графикой и мультимедиа. - **Процессор**: Оснащён мощным процессором от производителя AMD, что гарантирует быструю и плавную работу даже в ресурсоемких приложениях. - **Графика**: Встроенная видеокарта AMD Radeon 860M прекрасно справляется с графическими задачами, обеспечивая высококачественное изображение и четкость. - **Память и хранилище**: 24 Гб оперативной памяти и SSD-диск объёмом 1024 Гб позволят хранить все ваши файлы и программы с молниеносным доступом к ним. - **Конструкция и дизайн**: Корпус из алюминия обеспечивает прочность и долговечность, при этом вес устройства составляет всего 1,38 кг, что делает его идеальным для путешествий и работы в движении. - **Клавиатура**: Подсветка клавиатуры позволяет работать даже в условиях низкой освещенности. - **Подключения и интерфейсы**: С двумя портами USB Type-C и встроенным кард-ридером, вы сможете подключать все необходимые устройства и аксессуары. Современный Bluetooth v5.4 обеспечивает надежное беспроводное подключение. - **Операционная система**: Установленная Windows 11 Home предлагает новые функции и улучшенный интерфейс для вашего удобства. Этот ноутбук Lenovo — идеальный выбор для тех, кто ценит производительность, стиль и надежность в одном устройстве. Независимо от задач, будь то работа или развлечение, этот ноутбук не разочарует.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo Yoga 7 14AKP10 Ryzen AI 7 350 24Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 14" OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home beige WiFi BT Cam (83JR0061RK)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo Yoga 7
Трансформер
да
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
бежевый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
да
Развернуть
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen AI 7
Модель процессора
350
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
24 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 860M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
70 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем вашему вниманию инновационный ноутбук Lenovo, сочетающий в себе стильный дизайн и впечатляющую производительность. Этот ноутбук станет прекрасным выбором для тех, кто ищет надежное устройство для работы и развлечений. Технические характеристики: - **Экран**: 14-дюймовый сенсорный дисплей с разрешением 1920x1200 обеспечивает яркое и четкое изображение, идеальное для работы с графикой и мультимедиа. - **Процессор**: Оснащён мощным процессором от производителя AMD, что гарантирует быструю и плавную работу даже в ресурсоемких приложениях. - **Графика**: Встроенная видеокарта AMD Radeon 860M прекрасно справляется с графическими задачами, обеспечивая высококачественное изображение и четкость. - **Память и хранилище**: 24 Гб оперативной памяти и SSD-диск объёмом 1024 Гб позволят хранить все ваши файлы и программы с молниеносным доступом к ним. - **Конструкция и дизайн**: Корпус из алюминия обеспечивает прочность и долговечность, при этом вес устройства составляет всего 1,38 кг, что делает его идеальным для путешествий и работы в движении. - **Клавиатура**: Подсветка клавиатуры позволяет работать даже в условиях низкой освещенности. - **Подключения и интерфейсы**: С двумя портами USB Type-C и встроенным кард-ридером, вы сможете подключать все необходимые устройства и аксессуары. Современный Bluetooth v5.4 обеспечивает надежное беспроводное подключение. - **Операционная система**: Установленная Windows 11 Home предлагает новые функции и улучшенный интерфейс для вашего удобства. Этот ноутбук Lenovo — идеальный выбор для тех, кто ценит производительность, стиль и надежность в одном устройстве. Независимо от задач, будь то работа или развлечение, этот ноутбук не разочарует.
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Отзывы


Ноутбук Lenovo Yoga 7 14AKP10 Ryzen AI 7 350 24Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 14" OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home beige WiFi BT Cam (83JR0061RK) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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