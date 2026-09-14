Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 14IRH9 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14" IPS Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83KX0042PS)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 14IRH9 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14" IPS Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83KX0042PS)
Lenovo создаёт лёгкие решения для работы и творчества – этот ноутбук весит всего 1,6 кг и не занимает много места благодаря компактной 14-дюймовой диагонали. Сенсорный экран с расширенным разрешением 1920x1200 дарит чёткие цвета и легко откликается на касания — удобно для заметок, рисования, управления жестами. Мощный Intel Core i5 и 16 Гб оперативной памяти помогают запускать даже “тяжёлые” задачи и множество вкладок одновременно. SSD на 512 Гб ускоряет загрузку и предоставляет простор для документов, фильмов, проектов. Подсветка клавиатуры облегчает работу в темноте, встроенный кард-ридер позволяет удобно переносить фото и файлы. Быстрая беспроводная связь через Bluetooth v5.2, а сканер отпечатка пальца бережёт ваши данные. Модель идёт без операционной системы — можно установить ту, что подходит именно вам. Всё это — в пластиковом лёгком корпусе от Lenovo, сочетающем производительность и мобильность.
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Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 14IRH9 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14" IPS Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83KX0042PS)