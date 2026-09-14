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Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 14IRH9 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14" OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83KX0041PS) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 14IRH9 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14" OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83KX0041PS)

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Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 14IRH9 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83KX0041PS) - фото 1
Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 14IRH9 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83KX0041PS) - фото 2
Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 14IRH9 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83KX0041PS) - фото 3
Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 14IRH9 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83KX0041PS) - фото 4
Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 14IRH9 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83KX0041PS) - фото 5
Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 14IRH9 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83KX0041PS) - фото 6
Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 14IRH9 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83KX0041PS) - фото 7
Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 14IRH9 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83KX0041PS) - фото 8
Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 14IRH9 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83KX0041PS) - фото 9
Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 14IRH9 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83KX0041PS) - фото 10
Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 14IRH9 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83KX0041PS) - фото 11
Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 14IRH9 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83KX0041PS) - фото 12
Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 14IRH9 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83KX0041PS) - фото 13
Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 14IRH9 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83KX0041PS) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo IdeaPad 5
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 14IRH9 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83KX0041PS) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 14IRH9 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83KX0041PS) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 14IRH9 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83KX0041PS) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 14IRH9 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83KX0041PS) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 14IRH9 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83KX0041PS) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 14IRH9 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83KX0041PS) - фото 6
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 14IRH9 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83KX0041PS) - фото 7
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 14IRH9 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83KX0041PS) - фото 8
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 14IRH9 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83KX0041PS) - фото 9
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 14IRH9 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83KX0041PS) - фото 10
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 14IRH9 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83KX0041PS) - фото 11
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 14IRH9 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83KX0041PS) - фото 12
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 14IRH9 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83KX0041PS) - фото 13
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 14IRH9 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83KX0041PS) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
82 940 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734085
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo IdeaPad 5
Трансформер
да
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
да
Производитель процессора
Intel
Модель процессора
13620H
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
57 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
2.8

Описание товара Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 14IRH9 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14" OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83KX0041PS)

Lenovo собрал всё лучшее в этом компактном ноутбуке: вес всего 1,5 кг, благодаря чему его удобно брать с собой в поездки или работать в дороге. Яркий 14-дюймовый сенсорный экран с разрешением 1920x1200 покажет чёткую картинку в любых задачах, будь то работа с документами или просмотр фильмов. Мощный процессор Intel Core i7 и 16 Гб оперативной памяти обеспечивают быстрый отклик даже при многозадачности, а объёмный SSD на 512 Гб позволит не задумываться о свободном месте для файлов. Встроенный графический контроллер Intel UHD Graphics справляется с повседневными задачами и графикой, а подсветка клавиатуры подарит комфорт при работе в тёмное время суток. Ноутбук также оснащён кард-ридером, что удобно для быстрого обмена данными с карт памяти. Безопасность данных усиливает сканер отпечатка пальца. Версия Bluetooth 5.2 обеспечивает стабильное и быстрое подключение к различным устройствам. Модель подходит для тех, кто ищет производительное решение без лишних ограничений — устройство поставляется без операционной системы, чтобы вы могли выбрать её самостоятельно.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 14IRH9 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14" OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83KX0041PS)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo IdeaPad 5
Трансформер
да
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
да
Развернуть
Производитель процессора
Intel
Модель процессора
13620H
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
57 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Lenovo собрал всё лучшее в этом компактном ноутбуке: вес всего 1,5 кг, благодаря чему его удобно брать с собой в поездки или работать в дороге. Яркий 14-дюймовый сенсорный экран с разрешением 1920x1200 покажет чёткую картинку в любых задачах, будь то работа с документами или просмотр фильмов. Мощный процессор Intel Core i7 и 16 Гб оперативной памяти обеспечивают быстрый отклик даже при многозадачности, а объёмный SSD на 512 Гб позволит не задумываться о свободном месте для файлов. Встроенный графический контроллер Intel UHD Graphics справляется с повседневными задачами и графикой, а подсветка клавиатуры подарит комфорт при работе в тёмное время суток. Ноутбук также оснащён кард-ридером, что удобно для быстрого обмена данными с карт памяти. Безопасность данных усиливает сканер отпечатка пальца. Версия Bluetooth 5.2 обеспечивает стабильное и быстрое подключение к различным устройствам. Модель подходит для тех, кто ищет производительное решение без лишних ограничений — устройство поставляется без операционной системы, чтобы вы могли выбрать её самостоятельно.
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Отзывы


Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 14IRH9 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14" OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83KX0041PS) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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