Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 14IRH9 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14" OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83KX0041PS)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 14IRH9 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14" OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83KX0041PS)
Lenovo собрал всё лучшее в этом компактном ноутбуке: вес всего 1,5 кг, благодаря чему его удобно брать с собой в поездки или работать в дороге. Яркий 14-дюймовый сенсорный экран с разрешением 1920x1200 покажет чёткую картинку в любых задачах, будь то работа с документами или просмотр фильмов. Мощный процессор Intel Core i7 и 16 Гб оперативной памяти обеспечивают быстрый отклик даже при многозадачности, а объёмный SSD на 512 Гб позволит не задумываться о свободном месте для файлов. Встроенный графический контроллер Intel UHD Graphics справляется с повседневными задачами и графикой, а подсветка клавиатуры подарит комфорт при работе в тёмное время суток. Ноутбук также оснащён кард-ридером, что удобно для быстрого обмена данными с карт памяти. Безопасность данных усиливает сканер отпечатка пальца. Версия Bluetooth 5.2 обеспечивает стабильное и быстрое подключение к различным устройствам. Модель подходит для тех, кто ищет производительное решение без лишних ограничений — устройство поставляется без операционной системы, чтобы вы могли выбрать её самостоятельно.
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Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 14IRH9 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14" OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83KX0041PS)