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Ноутбук Asus Vivobook 15 M1502NAQ-BQ067 Ryzen 5 150 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 660M 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB1841-M00810) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Asus Vivobook 15 M1502NAQ-BQ067 Ryzen 5 150 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 660M 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB1841-M00810)

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Ноутбук Asus Vivobook 15 M1502NAQ-BQ067 Ryzen 5 150 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 660M 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB1841-M00810) - фото 1
Ноутбук Asus Vivobook 15 M1502NAQ-BQ067 Ryzen 5 150 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 660M 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB1841-M00810) - фото 2
Ноутбук Asus Vivobook 15 M1502NAQ-BQ067 Ryzen 5 150 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 660M 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB1841-M00810) - фото 3
Ноутбук Asus Vivobook 15 M1502NAQ-BQ067 Ryzen 5 150 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 660M 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB1841-M00810) - фото 4
Ноутбук Asus Vivobook 15 M1502NAQ-BQ067 Ryzen 5 150 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 660M 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB1841-M00810) - фото 5
Ноутбук Asus Vivobook 15 M1502NAQ-BQ067 Ryzen 5 150 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 660M 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB1841-M00810) - фото 6
Ноутбук Asus Vivobook 15 M1502NAQ-BQ067 Ryzen 5 150 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 660M 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB1841-M00810) - фото 7
Ноутбук Asus Vivobook 15 M1502NAQ-BQ067 Ryzen 5 150 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 660M 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB1841-M00810) - фото 8
Ноутбук Asus Vivobook 15 M1502NAQ-BQ067 Ryzen 5 150 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 660M 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB1841-M00810) - фото 9
Ноутбук Asus Vivobook 15 M1502NAQ-BQ067 Ryzen 5 150 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 660M 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB1841-M00810) - фото 10
Ноутбук Asus Vivobook 15 M1502NAQ-BQ067 Ryzen 5 150 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 660M 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB1841-M00810) - фото 11
Ноутбук Asus Vivobook 15 M1502NAQ-BQ067 Ryzen 5 150 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 660M 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB1841-M00810) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Asus Vivobook 15
Операционная система
без ОС
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Asus Vivobook 15 M1502NAQ-BQ067 Ryzen 5 150 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 660M 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB1841-M00810) - фото 1
  • Ноутбук Asus Vivobook 15 M1502NAQ-BQ067 Ryzen 5 150 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 660M 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB1841-M00810) - фото 2
  • Ноутбук Asus Vivobook 15 M1502NAQ-BQ067 Ryzen 5 150 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 660M 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB1841-M00810) - фото 3
  • Ноутбук Asus Vivobook 15 M1502NAQ-BQ067 Ryzen 5 150 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 660M 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB1841-M00810) - фото 4
  • Ноутбук Asus Vivobook 15 M1502NAQ-BQ067 Ryzen 5 150 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 660M 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB1841-M00810) - фото 5
  • Ноутбук Asus Vivobook 15 M1502NAQ-BQ067 Ryzen 5 150 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 660M 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB1841-M00810) - фото 6
  • Ноутбук Asus Vivobook 15 M1502NAQ-BQ067 Ryzen 5 150 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 660M 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB1841-M00810) - фото 7
  • Ноутбук Asus Vivobook 15 M1502NAQ-BQ067 Ryzen 5 150 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 660M 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB1841-M00810) - фото 8
  • Ноутбук Asus Vivobook 15 M1502NAQ-BQ067 Ryzen 5 150 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 660M 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB1841-M00810) - фото 9
  • Ноутбук Asus Vivobook 15 M1502NAQ-BQ067 Ryzen 5 150 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 660M 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB1841-M00810) - фото 10
  • Ноутбук Asus Vivobook 15 M1502NAQ-BQ067 Ryzen 5 150 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 660M 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB1841-M00810) - фото 11
  • Ноутбук Asus Vivobook 15 M1502NAQ-BQ067 Ryzen 5 150 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 660M 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB1841-M00810) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
45 470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734082
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Vivobook 15
Операционная система
без ОС
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель процессора
150
Частота процессора, ГГц
3.3
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 660M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
42 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
2.9

Описание товара Ноутбук Asus Vivobook 15 M1502NAQ-BQ067 Ryzen 5 150 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 660M 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB1841-M00810)

Asus предлагает тонкий баланс мощности и мобильности. Лёгкий для своего класса — всего 1,7 кг — ноутбук удобно брать с собой в дорогу или носить на учёбу. Яркий 15,6-дюймовый экран с разрешением 1920x1080 погружает в работу и развлечения, а современный графический контроллер AMD Radeon 660M отлично справляется с визуальными задачами. Внутри — 6-ядерный процессор AMD и 16 Гб оперативной памяти: легко работать сразу с несколькими программами, не думая о тормозах. Быстрый SSD на 512 Гб ускоряет загрузку системы и приложений, а Bluetooth v5.4 обеспечивает стабильное подключение к аксессуарам. Встроенный USB Type-C — всё для современных гаджетов. Ноутбук поставляется без ОС — только нужные вам решения, никакого лишнего.

Отзывы о товаре Ноутбук Asus Vivobook 15 M1502NAQ-BQ067 Ryzen 5 150 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 660M 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB1841-M00810)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Vivobook 15
Операционная система
без ОС
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель процессора
150
Частота процессора, ГГц
3.3
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 660M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
42 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Asus предлагает тонкий баланс мощности и мобильности. Лёгкий для своего класса — всего 1,7 кг — ноутбук удобно брать с собой в дорогу или носить на учёбу. Яркий 15,6-дюймовый экран с разрешением 1920x1080 погружает в работу и развлечения, а современный графический контроллер AMD Radeon 660M отлично справляется с визуальными задачами. Внутри — 6-ядерный процессор AMD и 16 Гб оперативной памяти: легко работать сразу с несколькими программами, не думая о тормозах. Быстрый SSD на 512 Гб ускоряет загрузку системы и приложений, а Bluetooth v5.4 обеспечивает стабильное подключение к аксессуарам. Встроенный USB Type-C — всё для современных гаджетов. Ноутбук поставляется без ОС — только нужные вам решения, никакого лишнего.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Asus Vivobook 15 M1502NAQ-BQ067 Ryzen 5 150 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 660M 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB1841-M00810) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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