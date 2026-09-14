Ноутбук Asus Vivobook 17 X1704VA-AU1108 Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 17.3" IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB13X2-M00MU0)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Asus Vivobook 17 X1704VA-AU1108 Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 17.3" IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB13X2-M00MU0)
Ноутбук Asus — это мощное и функциональное устройство, идеально подходящее как для работы, так и для развлечений. Оснащенный 17,3-дюймовым экраном с разрешением 1920x1080, этот ноутбук предоставляет яркое и четкое изображение, которое прекрасно подходит для просмотра фильмов, работы с графическими приложениями и игр. Процессор Intel с 10 ядрами гарантирует высокую производительность и многозадачность, позволяя без труда работать в нескольких приложениях одновременно. Оперативная память объемом 16 Гб и SSD на 512 Гб обеспечивают быструю загрузку и отзывчивую работу системы. Корпус ноутбука выполнен из пластика, что делает его легким при весе всего 2,1 кг, но достаточно прочным для ежедневного использования. Подсветка клавиатуры добавляет удобства при работе в условиях низкой освещенности. Что касается подключения, устройство оборудовано современным Bluetooth v5.2, портами USB 2.0 и USB Type-C, обеспечивая совместимость с различными периферийными устройствами и аксессуарами. Этот ноутбук поставляется без предустановленной операционной системы, что дает пользователю возможность самостоятельно выбрать и установить предпочитаемую ОС. Встроенная видеокарта справится с повседневными задачами и легкими играми, обеспечивая при этом экономичное энергопотребление. Линейка ноутбуков от Asus — это сочетание стиля, функциональности и надежности, которое удовлетворит даже самых требовательных пользователей.
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Отзывы о товаре Ноутбук Asus Vivobook 17 X1704VA-AU1108 Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 17.3" IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB13X2-M00MU0)