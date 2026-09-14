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Ноутбук Asus Vivobook 17 X1704VA-AU1108 Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 17.3" IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB13X2-M00MU0) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Asus Vivobook 17 X1704VA-AU1108 Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 17.3" IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB13X2-M00MU0)

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Ноутбук Asus Vivobook 17 X1704VA-AU1108 Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB13X2-M00MU0) - фото 1
Ноутбук Asus Vivobook 17 X1704VA-AU1108 Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB13X2-M00MU0) - фото 2
Ноутбук Asus Vivobook 17 X1704VA-AU1108 Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB13X2-M00MU0) - фото 3
Ноутбук Asus Vivobook 17 X1704VA-AU1108 Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB13X2-M00MU0) - фото 4
Ноутбук Asus Vivobook 17 X1704VA-AU1108 Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB13X2-M00MU0) - фото 5
Ноутбук Asus Vivobook 17 X1704VA-AU1108 Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB13X2-M00MU0) - фото 6
Ноутбук Asus Vivobook 17 X1704VA-AU1108 Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB13X2-M00MU0) - фото 7
Ноутбук Asus Vivobook 17 X1704VA-AU1108 Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB13X2-M00MU0) - фото 8
Ноутбук Asus Vivobook 17 X1704VA-AU1108 Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB13X2-M00MU0) - фото 9
Ноутбук Asus Vivobook 17 X1704VA-AU1108 Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB13X2-M00MU0) - фото 10
Ноутбук Asus Vivobook 17 X1704VA-AU1108 Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB13X2-M00MU0) - фото 11
Ноутбук Asus Vivobook 17 X1704VA-AU1108 Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB13X2-M00MU0) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Asus Vivobook 17
Операционная система
без ОС
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Asus Vivobook 17 X1704VA-AU1108 Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB13X2-M00MU0) - фото 1
  • Ноутбук Asus Vivobook 17 X1704VA-AU1108 Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB13X2-M00MU0) - фото 2
  • Ноутбук Asus Vivobook 17 X1704VA-AU1108 Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB13X2-M00MU0) - фото 3
  • Ноутбук Asus Vivobook 17 X1704VA-AU1108 Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB13X2-M00MU0) - фото 4
  • Ноутбук Asus Vivobook 17 X1704VA-AU1108 Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB13X2-M00MU0) - фото 5
  • Ноутбук Asus Vivobook 17 X1704VA-AU1108 Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB13X2-M00MU0) - фото 6
  • Ноутбук Asus Vivobook 17 X1704VA-AU1108 Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB13X2-M00MU0) - фото 7
  • Ноутбук Asus Vivobook 17 X1704VA-AU1108 Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB13X2-M00MU0) - фото 8
  • Ноутбук Asus Vivobook 17 X1704VA-AU1108 Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB13X2-M00MU0) - фото 9
  • Ноутбук Asus Vivobook 17 X1704VA-AU1108 Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB13X2-M00MU0) - фото 10
  • Ноутбук Asus Vivobook 17 X1704VA-AU1108 Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB13X2-M00MU0) - фото 11
  • Ноутбук Asus Vivobook 17 X1704VA-AU1108 Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB13X2-M00MU0) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
91 140 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734078
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Vivobook 17
Операционная система
без ОС
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
150U
Частота процессора, ГГц
1.8
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
50 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
2.1

Описание товара Ноутбук Asus Vivobook 17 X1704VA-AU1108 Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 17.3" IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB13X2-M00MU0)

Ноутбук Asus — это мощное и функциональное устройство, идеально подходящее как для работы, так и для развлечений. Оснащенный 17,3-дюймовым экраном с разрешением 1920x1080, этот ноутбук предоставляет яркое и четкое изображение, которое прекрасно подходит для просмотра фильмов, работы с графическими приложениями и игр. Процессор Intel с 10 ядрами гарантирует высокую производительность и многозадачность, позволяя без труда работать в нескольких приложениях одновременно. Оперативная память объемом 16 Гб и SSD на 512 Гб обеспечивают быструю загрузку и отзывчивую работу системы. Корпус ноутбука выполнен из пластика, что делает его легким при весе всего 2,1 кг, но достаточно прочным для ежедневного использования. Подсветка клавиатуры добавляет удобства при работе в условиях низкой освещенности. Что касается подключения, устройство оборудовано современным Bluetooth v5.2, портами USB 2.0 и USB Type-C, обеспечивая совместимость с различными периферийными устройствами и аксессуарами. Этот ноутбук поставляется без предустановленной операционной системы, что дает пользователю возможность самостоятельно выбрать и установить предпочитаемую ОС. Встроенная видеокарта справится с повседневными задачами и легкими играми, обеспечивая при этом экономичное энергопотребление. Линейка ноутбуков от Asus — это сочетание стиля, функциональности и надежности, которое удовлетворит даже самых требовательных пользователей.

Отзывы о товаре Ноутбук Asus Vivobook 17 X1704VA-AU1108 Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 17.3" IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB13X2-M00MU0)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Vivobook 17
Операционная система
без ОС
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Развернуть
Модель процессора
150U
Частота процессора, ГГц
1.8
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
50 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Asus — это мощное и функциональное устройство, идеально подходящее как для работы, так и для развлечений. Оснащенный 17,3-дюймовым экраном с разрешением 1920x1080, этот ноутбук предоставляет яркое и четкое изображение, которое прекрасно подходит для просмотра фильмов, работы с графическими приложениями и игр. Процессор Intel с 10 ядрами гарантирует высокую производительность и многозадачность, позволяя без труда работать в нескольких приложениях одновременно. Оперативная память объемом 16 Гб и SSD на 512 Гб обеспечивают быструю загрузку и отзывчивую работу системы. Корпус ноутбука выполнен из пластика, что делает его легким при весе всего 2,1 кг, но достаточно прочным для ежедневного использования. Подсветка клавиатуры добавляет удобства при работе в условиях низкой освещенности. Что касается подключения, устройство оборудовано современным Bluetooth v5.2, портами USB 2.0 и USB Type-C, обеспечивая совместимость с различными периферийными устройствами и аксессуарами. Этот ноутбук поставляется без предустановленной операционной системы, что дает пользователю возможность самостоятельно выбрать и установить предпочитаемую ОС. Встроенная видеокарта справится с повседневными задачами и легкими играми, обеспечивая при этом экономичное энергопотребление. Линейка ноутбуков от Asus — это сочетание стиля, функциональности и надежности, которое удовлетворит даже самых требовательных пользователей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Asus Vivobook 17 X1704VA-AU1108 Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 17.3" IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB13X2-M00MU0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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