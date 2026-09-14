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Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Asus ProArt P16
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
3840x2400
Объем оперативной памяти
64 ГБ
Объем SSD
2048 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
495 940 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 734077
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Описание товара Ноутбук Asus ProArt P16 H7606WX-SE042X Ryzen AI 9 HX 370 64Gb SSD2Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 16" OLED Touch 4K (3840x2400) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (90NB17E1-M002W0)
Asus предлагает мощный и современный ноутбук с внушительными возможностями. Диагональ 16 дюймов и сверхчеткое разрешение 3840x2400 делают картинку невероятно насыщенной — любой контент выглядит ярко и детально. Сенсорный экран расширяет границы взаимодействия: удобно работать, рисовать или просто листать страницы в одно касание.
Этот ноутбук легко справляется с самыми требовательными задачами — 12 ядер процессора AMD, 64 Гб оперативной памяти и видеопамять 24 Гб гарантируют быструю работу в любых приложениях, от монтажа видео до сложных вычислений. Встроенный SSD на 2048 Гб — место хватит на все ваши проекты и данные.
Лёгкий для своего размера (всего 1,95 кг), с премиальным алюминиевым корпусом — устройство надёжно и стильно. Подсветка клавиатуры позволит работать даже ночью, а встроенный кард-ридер упростит перенос файлов. Два порта USB Type-C добавляют гибкости в использовании гаджетов и аксессуаров. Для быстрой связи — современный Bluetooth v5.4.
Windows 11 Pro уже установлена — ноутбук сразу готов к работе на высшем уровне.
Asus предлагает мощный и современный ноутбук с внушительными возможностями. Диагональ 16 дюймов и сверхчеткое разрешение 3840x2400 делают картинку невероятно насыщенной — любой контент выглядит ярко и детально. Сенсорный экран расширяет границы взаимодействия: удобно работать, рисовать или просто листать страницы в одно касание.
Этот ноутбук легко справляется с самыми требовательными задачами — 12 ядер процессора AMD, 64 Гб оперативной памяти и видеопамять 24 Гб гарантируют быструю работу в любых приложениях, от монтажа видео до сложных вычислений. Встроенный SSD на 2048 Гб — место хватит на все ваши проекты и данные.
Лёгкий для своего размера (всего 1,95 кг), с премиальным алюминиевым корпусом — устройство надёжно и стильно. Подсветка клавиатуры позволит работать даже ночью, а встроенный кард-ридер упростит перенос файлов. Два порта USB Type-C добавляют гибкости в использовании гаджетов и аксессуаров. Для быстрой связи — современный Bluetooth v5.4.
Windows 11 Pro уже установлена — ноутбук сразу готов к работе на высшем уровне.
Ноутбук Asus ProArt P16 H7606WX-SE042X Ryzen AI 9 HX 370 64Gb SSD2Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 16" OLED Touch 4K (3840x2400) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (90NB17E1-M002W0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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Отзывы о товаре Ноутбук Asus ProArt P16 H7606WX-SE042X Ryzen AI 9 HX 370 64Gb SSD2Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 16" OLED Touch 4K (3840x2400) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (90NB17E1-M002W0)