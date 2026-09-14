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Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Asus ProArt P16
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
3840x2400
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
2048 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
317 040 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 734075
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Описание товара Ноутбук Asus ProArt P16 H7606WR-SE005X Ryzen AI 9 HX 370 32Gb SSD2Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16" OLED Touch 4K (3840x2400) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (90NB17D1-M000K0)
Ноутбук Asus с диагональю экрана 16 дюймов и впечатляющим разрешением 3840x2400 — это настоящее удовольствие для глаз. Сенсорный экран делает работу интуитивно понятной, а алюминиевый корпус не только стильно выглядит, но и устойчив к повседневным нагрузкам. Мощный процессор AMD с 12 ядрами и внушительным объёмом оперативной памяти 32 ГБ обеспечит молниеносную скорость работы даже с самыми ресурсоёмкими задачами.
SSD-накопитель на 2048 Гб открывает простор для хранения данных без ограничений. Графический потенциал ноутбука раскрывает видеопамять на 12 ГБ — вы оцените плавную работу графики и многозадачность. Благодаря встроенному кард-ридеру переносить файлы с камер и других устройств стало легче.
Две порта USB Type-C ускоряют подключение нужных аксессуаров, а Bluetooth v5.4 обеспечивает стабильную связь с внешней техникой. Вес 1,95 кг делает этот ноутбук универсальным компаньоном: легко брать с собой на встречи или командировки. Операционная система Windows 11 Pro уже установлена. Клавиатура с подсветкой позволит работать в любых условиях — даже ночью.
Ноутбук Asus с диагональю экрана 16 дюймов и впечатляющим разрешением 3840x2400 — это настоящее удовольствие для глаз. Сенсорный экран делает работу интуитивно понятной, а алюминиевый корпус не только стильно выглядит, но и устойчив к повседневным нагрузкам. Мощный процессор AMD с 12 ядрами и внушительным объёмом оперативной памяти 32 ГБ обеспечит молниеносную скорость работы даже с самыми ресурсоёмкими задачами.
SSD-накопитель на 2048 Гб открывает простор для хранения данных без ограничений. Графический потенциал ноутбука раскрывает видеопамять на 12 ГБ — вы оцените плавную работу графики и многозадачность. Благодаря встроенному кард-ридеру переносить файлы с камер и других устройств стало легче.
Две порта USB Type-C ускоряют подключение нужных аксессуаров, а Bluetooth v5.4 обеспечивает стабильную связь с внешней техникой. Вес 1,95 кг делает этот ноутбук универсальным компаньоном: легко брать с собой на встречи или командировки. Операционная система Windows 11 Pro уже установлена. Клавиатура с подсветкой позволит работать в любых условиях — даже ночью.
Ноутбук Asus ProArt P16 H7606WR-SE005X Ryzen AI 9 HX 370 32Gb SSD2Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16" OLED Touch 4K (3840x2400) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (90NB17D1-M000K0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук Asus ProArt P16 H7606WR-SE005X Ryzen AI 9 HX 370 32Gb SSD2Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16" OLED Touch 4K (3840x2400) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (90NB17D1-M000K0)