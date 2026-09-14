Ноутбук Asus ProArt P16 H7606WM-RJ112X Ryzen AI 9 HX 370 32Gb SSD2Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16" OLED Touch 3K (2880x1800) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (90NB15L1-M007P0)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Asus ProArt P16 H7606WM-RJ112X Ryzen AI 9 HX 370 32Gb SSD2Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16" OLED Touch 3K (2880x1800) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (90NB15L1-M007P0)
Ноутбуки Asus сочетают в себе изысканный дизайн и мощные технические характеристики, предоставляя пользователям все необходимое для продуктивной работы и развлечений. Рассмотрим одну из таких моделей, которая предлагает впечатляющий набор функций. Этот ноутбук оснащен 16-дюймовым сенсорным экраном с разрешением 2880x1800, что обеспечивает четкое и яркое изображение для работы с мультимедиа и профессиональных задач. Легкий и прочный корпус из алюминия весом всего 1,85 кг делает его идеальным компаньоном для тех, кто часто находится в движении. Производительность ноутбука обеспечивается процессором от AMD с 12 ядрами, что гарантирует высокую скорость выполнения задач, будь то работа с офисными приложениями или тяжелыми графическими редакторами. В сочетании с 32 Гб оперативной памяти и SSD на 2048 Гб, устройство справляется с любыми нагрузками и обеспечивает быструю загрузку системы и приложений. Видеокарта с 8 Гб видеопамяти позволяет наслаждаться плавной графикой и поддерживать работу с ресурсозатратными проектами. Ноутбук работает на операционной системе Windows 11 Pro, которая предлагает пользователям передовые функции для повышения продуктивности и безопасности данных. Наличие подсветки клавиатуры делает устройство удобным для работы в условиях низкой освещенности. Для подключения внешних устройств предусмотрены два порта USB Type-C, а встроенный кард-ридер дает дополнительные возможности для работы с медиафайлами. Версия Bluetooth 5.4 обеспечивает стабильное беспроводное соединение с периферийными устройствами и аксессуарами. Этот ноутбук от Asus идеально подойдет как для профессиональной деятельности, так и для развлечений, предлагая пользователям высокую производительность и передовые технологии в стильном и портативном устройстве.
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Отзывы о товаре Ноутбук Asus ProArt P16 H7606WM-RJ112X Ryzen AI 9 HX 370 32Gb SSD2Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16" OLED Touch 3K (2880x1800) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (90NB15L1-M007P0)