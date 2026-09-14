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Ноутбук Asus VivoBook 16 M1605NAQ-MB131 Ryzen 7 170 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 680M 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB1832-M005F0) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Asus VivoBook 16 M1605NAQ-MB131 Ryzen 7 170 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 680M 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB1832-M005F0)

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Ноутбук Asus VivoBook 16 M1605NAQ-MB131 Ryzen 7 170 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 680M 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB1832-M005F0) - фото 1
Ноутбук Asus VivoBook 16 M1605NAQ-MB131 Ryzen 7 170 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 680M 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB1832-M005F0) - фото 2
Ноутбук Asus VivoBook 16 M1605NAQ-MB131 Ryzen 7 170 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 680M 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB1832-M005F0) - фото 3
Ноутбук Asus VivoBook 16 M1605NAQ-MB131 Ryzen 7 170 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 680M 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB1832-M005F0) - фото 4
Ноутбук Asus VivoBook 16 M1605NAQ-MB131 Ryzen 7 170 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 680M 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB1832-M005F0) - фото 5
Ноутбук Asus VivoBook 16 M1605NAQ-MB131 Ryzen 7 170 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 680M 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB1832-M005F0) - фото 6
Ноутбук Asus VivoBook 16 M1605NAQ-MB131 Ryzen 7 170 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 680M 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB1832-M005F0) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Asus Vivobook 16
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Asus VivoBook 16 M1605NAQ-MB131 Ryzen 7 170 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 680M 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB1832-M005F0) - фото 1
  • Ноутбук Asus VivoBook 16 M1605NAQ-MB131 Ryzen 7 170 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 680M 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB1832-M005F0) - фото 2
  • Ноутбук Asus VivoBook 16 M1605NAQ-MB131 Ryzen 7 170 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 680M 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB1832-M005F0) - фото 3
  • Ноутбук Asus VivoBook 16 M1605NAQ-MB131 Ryzen 7 170 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 680M 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB1832-M005F0) - фото 4
  • Ноутбук Asus VivoBook 16 M1605NAQ-MB131 Ryzen 7 170 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 680M 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB1832-M005F0) - фото 5
  • Ноутбук Asus VivoBook 16 M1605NAQ-MB131 Ryzen 7 170 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 680M 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB1832-M005F0) - фото 6
  • Ноутбук Asus VivoBook 16 M1605NAQ-MB131 Ryzen 7 170 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 680M 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB1832-M005F0) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
66 250 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734073
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Vivobook 16
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
170
Частота процессора, ГГц
3.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 680M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
42 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
2.8

Описание товара Ноутбук Asus VivoBook 16 M1605NAQ-MB131 Ryzen 7 170 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 680M 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB1832-M005F0)

Asus дарит мощь и стиль в одном корпусе весом всего 1,88 кг — ваш идеальный спутник для работы и учебы. Экран с диагональю 16 дюймов и разрешением 1920x1200 порадует четкой и яркой картинкой при просмотре фильмов или работе с документами. Сердце ноутбука — 8-ядерный процессор AMD и продвинутый графический контроллер AMD Radeon 680M, что позволит запускать ресурсоемкие приложения и мультимедийные проекты без задержек. В арсенале — 16 Гб оперативной памяти и вместительный SSD на 1024 Гб: любые файлы и программы всегда под рукой, система работает молниеносно. А сканер отпечатка пальца добавляет уровень безопасности вашим данным. Передовая версия Bluetooth v5.3 поможет быстро подключать устройства, а наличие USB 2.0 открывает дополнительные возможности для аксессуаров. Ноутбук идет без установленной ОС — вы сами выбираете, какая система будет ближе именно вам.

Отзывы о товаре Ноутбук Asus VivoBook 16 M1605NAQ-MB131 Ryzen 7 170 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 680M 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB1832-M005F0)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Vivobook 16
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
170
Частота процессора, ГГц
3.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 680M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
42 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Страна производитель
Китай
Описание
Asus дарит мощь и стиль в одном корпусе весом всего 1,88 кг — ваш идеальный спутник для работы и учебы. Экран с диагональю 16 дюймов и разрешением 1920x1200 порадует четкой и яркой картинкой при просмотре фильмов или работе с документами. Сердце ноутбука — 8-ядерный процессор AMD и продвинутый графический контроллер AMD Radeon 680M, что позволит запускать ресурсоемкие приложения и мультимедийные проекты без задержек. В арсенале — 16 Гб оперативной памяти и вместительный SSD на 1024 Гб: любые файлы и программы всегда под рукой, система работает молниеносно. А сканер отпечатка пальца добавляет уровень безопасности вашим данным. Передовая версия Bluetooth v5.3 поможет быстро подключать устройства, а наличие USB 2.0 открывает дополнительные возможности для аксессуаров. Ноутбук идет без установленной ОС — вы сами выбираете, какая система будет ближе именно вам.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Asus VivoBook 16 M1605NAQ-MB131 Ryzen 7 170 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 680M 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB1832-M005F0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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