Top.Mail.Ru
Ноутбук Asus Zenbook S 16 OLED UM5606GA-SS261W Ryzen AI 9 465 32Gb SSD2Tb AMD Radeon 880M 16" OLED 3K (2880x1800) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam Bag (90NB17H5-M00CM0) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ноутбук Asus Zenbook S 16 OLED UM5606GA-SS261W Ryzen AI 9 465 32Gb SSD2Tb AMD Radeon 880M 16" OLED 3K (2880x1800) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam Bag (90NB17H5-M00CM0)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ноутбук Asus Zenbook S 16 OLED UM5606GA-SS261W Ryzen AI 9 465 32Gb SSD2Tb AMD Radeon 880M 16&quot; OLED 3K (2880x1800) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam Bag (90NB17H5-M00CM0) - фото 1
Ноутбук Asus Zenbook S 16 OLED UM5606GA-SS261W Ryzen AI 9 465 32Gb SSD2Tb AMD Radeon 880M 16&quot; OLED 3K (2880x1800) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam Bag (90NB17H5-M00CM0) - фото 2
Ноутбук Asus Zenbook S 16 OLED UM5606GA-SS261W Ryzen AI 9 465 32Gb SSD2Tb AMD Radeon 880M 16&quot; OLED 3K (2880x1800) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam Bag (90NB17H5-M00CM0) - фото 3
Ноутбук Asus Zenbook S 16 OLED UM5606GA-SS261W Ryzen AI 9 465 32Gb SSD2Tb AMD Radeon 880M 16&quot; OLED 3K (2880x1800) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam Bag (90NB17H5-M00CM0) - фото 4
Ноутбук Asus Zenbook S 16 OLED UM5606GA-SS261W Ryzen AI 9 465 32Gb SSD2Tb AMD Radeon 880M 16&quot; OLED 3K (2880x1800) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam Bag (90NB17H5-M00CM0) - фото 5
Ноутбук Asus Zenbook S 16 OLED UM5606GA-SS261W Ryzen AI 9 465 32Gb SSD2Tb AMD Radeon 880M 16&quot; OLED 3K (2880x1800) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam Bag (90NB17H5-M00CM0) - фото 6
Ноутбук Asus Zenbook S 16 OLED UM5606GA-SS261W Ryzen AI 9 465 32Gb SSD2Tb AMD Radeon 880M 16&quot; OLED 3K (2880x1800) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam Bag (90NB17H5-M00CM0) - фото 7
Ноутбук Asus Zenbook S 16 OLED UM5606GA-SS261W Ryzen AI 9 465 32Gb SSD2Tb AMD Radeon 880M 16&quot; OLED 3K (2880x1800) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam Bag (90NB17H5-M00CM0) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Asus Zenbook S 16
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2880x1800
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
2048 Гб
  • Ноутбук Asus Zenbook S 16 OLED UM5606GA-SS261W Ryzen AI 9 465 32Gb SSD2Tb AMD Radeon 880M 16&quot; OLED 3K (2880x1800) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam Bag (90NB17H5-M00CM0) - фото 1
  • Ноутбук Asus Zenbook S 16 OLED UM5606GA-SS261W Ryzen AI 9 465 32Gb SSD2Tb AMD Radeon 880M 16&quot; OLED 3K (2880x1800) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam Bag (90NB17H5-M00CM0) - фото 2
  • Ноутбук Asus Zenbook S 16 OLED UM5606GA-SS261W Ryzen AI 9 465 32Gb SSD2Tb AMD Radeon 880M 16&quot; OLED 3K (2880x1800) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam Bag (90NB17H5-M00CM0) - фото 3
  • Ноутбук Asus Zenbook S 16 OLED UM5606GA-SS261W Ryzen AI 9 465 32Gb SSD2Tb AMD Radeon 880M 16&quot; OLED 3K (2880x1800) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam Bag (90NB17H5-M00CM0) - фото 4
  • Ноутбук Asus Zenbook S 16 OLED UM5606GA-SS261W Ryzen AI 9 465 32Gb SSD2Tb AMD Radeon 880M 16&quot; OLED 3K (2880x1800) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam Bag (90NB17H5-M00CM0) - фото 5
  • Ноутбук Asus Zenbook S 16 OLED UM5606GA-SS261W Ryzen AI 9 465 32Gb SSD2Tb AMD Radeon 880M 16&quot; OLED 3K (2880x1800) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam Bag (90NB17H5-M00CM0) - фото 6
  • Ноутбук Asus Zenbook S 16 OLED UM5606GA-SS261W Ryzen AI 9 465 32Gb SSD2Tb AMD Radeon 880M 16&quot; OLED 3K (2880x1800) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam Bag (90NB17H5-M00CM0) - фото 7
  • Ноутбук Asus Zenbook S 16 OLED UM5606GA-SS261W Ryzen AI 9 465 32Gb SSD2Tb AMD Radeon 880M 16&quot; OLED 3K (2880x1800) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam Bag (90NB17H5-M00CM0) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
182 270 руб. 
Начислим 2917 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 734070
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ноутбук Asus Zenbook S 16 OLED UM5606GA-SS261W Ryzen AI 9 465 32Gb SSD2Tb AMD Radeon 880M 16" OLED 3K (2880x1800) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam Bag (90NB17H5-M00CM0)
182 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Zenbook S 16
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen AI 9
Модель процессора
465
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
2048 Гб
Оптический привод
да
Графический контроллер
AMD Radeon 880M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
83 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х32х11
Вес, кг.
3.2

Описание товара Ноутбук Asus Zenbook S 16 OLED UM5606GA-SS261W Ryzen AI 9 465 32Gb SSD2Tb AMD Radeon 880M 16" OLED 3K (2880x1800) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam Bag (90NB17H5-M00CM0)

Ноутбук Asus с современными характеристиками предлагает все, что необходимо для комфортной и продуктивной работы. Он выполнен в стильном и прочном алюминиевом корпусе, который не только придает устройству премиальный вид, но и обеспечивает надежность и долговечность. Основой производительности этого ноутбука является мощный процессор от AMD с десятью ядрами, который справится с любыми задачами, будь то мультимедийные развлечения или профессиональные приложения. В связке с графическим контроллером AMD Radeon 880M этот ноутбук гарантирует отличное качество графики и быстродействие в обработке видео и игр. Ноутбук оснащен 32 Гб оперативной памяти, что делает его способным работать в многозадачном режиме без замедлений. Для хранения данных предусмотрен SSD объемом 2048 Гб, который обеспечивает моментальный доступ к приложениям и файлам и позволяет хранить огромное количество информации. 16-дюймовый экран с высоким разрешением 2880x1800 пикселей подарит четкое и яркое изображение, что делает его идеальным для просмотра фильмов и работы с графикой. Благодаря поддержке новейшей версии Bluetooth 5.4, устройство быстро и надежно соединяется с различными гаджетами. Клавиатура с подсветкой обеспечит удобство работы в любое время суток, а встроенный кард-ридер и наличие двух портов USB Type-C расширяют возможности подключения различных устройств и аксессуаров. Установленная операционная система Windows 11 Home предлагает все современные функции для оптимальной организации рабочего процесса и развлечений. С весом всего 1,5 кг, ноутбук Asus становится идеальным спутником для тех, кто ведет активный образ жизни и нуждается в надежном и производительном устройстве для работы и отдыха.

Отзывы о товаре Ноутбук Asus Zenbook S 16 OLED UM5606GA-SS261W Ryzen AI 9 465 32Gb SSD2Tb AMD Radeon 880M 16" OLED 3K (2880x1800) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam Bag (90NB17H5-M00CM0)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Zenbook S 16
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Серия процессора
AMD Ryzen AI 9
Модель процессора
465
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
2048 Гб
Оптический привод
да
Графический контроллер
AMD Radeon 880M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
83 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Asus с современными характеристиками предлагает все, что необходимо для комфортной и продуктивной работы. Он выполнен в стильном и прочном алюминиевом корпусе, который не только придает устройству премиальный вид, но и обеспечивает надежность и долговечность. Основой производительности этого ноутбука является мощный процессор от AMD с десятью ядрами, который справится с любыми задачами, будь то мультимедийные развлечения или профессиональные приложения. В связке с графическим контроллером AMD Radeon 880M этот ноутбук гарантирует отличное качество графики и быстродействие в обработке видео и игр. Ноутбук оснащен 32 Гб оперативной памяти, что делает его способным работать в многозадачном режиме без замедлений. Для хранения данных предусмотрен SSD объемом 2048 Гб, который обеспечивает моментальный доступ к приложениям и файлам и позволяет хранить огромное количество информации. 16-дюймовый экран с высоким разрешением 2880x1800 пикселей подарит четкое и яркое изображение, что делает его идеальным для просмотра фильмов и работы с графикой. Благодаря поддержке новейшей версии Bluetooth 5.4, устройство быстро и надежно соединяется с различными гаджетами. Клавиатура с подсветкой обеспечит удобство работы в любое время суток, а встроенный кард-ридер и наличие двух портов USB Type-C расширяют возможности подключения различных устройств и аксессуаров. Установленная операционная система Windows 11 Home предлагает все современные функции для оптимальной организации рабочего процесса и развлечений. С весом всего 1,5 кг, ноутбук Asus становится идеальным спутником для тех, кто ведет активный образ жизни и нуждается в надежном и производительном устройстве для работы и отдыха.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Ноутбук Asus Zenbook S 16 OLED UM5606GA-SS261W Ryzen AI 9 465 32Gb SSD2Tb AMD Radeon 880M 16" OLED 3K (2880x1800) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam Bag (90NB17H5-M00CM0) - по цене 182270 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...