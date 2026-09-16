Ноутбук Asus Zenbook S 16 OLED UM5606GA-SS261W Ryzen AI 9 465 32Gb SSD2Tb AMD Radeon 880M 16" OLED 3K (2880x1800) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam Bag (90NB17H5-M00CM0)
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Asus Zenbook S 16 OLED UM5606GA-SS261W Ryzen AI 9 465 32Gb SSD2Tb AMD Radeon 880M 16" OLED 3K (2880x1800) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam Bag (90NB17H5-M00CM0)
Ноутбук Asus с современными характеристиками предлагает все, что необходимо для комфортной и продуктивной работы. Он выполнен в стильном и прочном алюминиевом корпусе, который не только придает устройству премиальный вид, но и обеспечивает надежность и долговечность. Основой производительности этого ноутбука является мощный процессор от AMD с десятью ядрами, который справится с любыми задачами, будь то мультимедийные развлечения или профессиональные приложения. В связке с графическим контроллером AMD Radeon 880M этот ноутбук гарантирует отличное качество графики и быстродействие в обработке видео и игр. Ноутбук оснащен 32 Гб оперативной памяти, что делает его способным работать в многозадачном режиме без замедлений. Для хранения данных предусмотрен SSD объемом 2048 Гб, который обеспечивает моментальный доступ к приложениям и файлам и позволяет хранить огромное количество информации. 16-дюймовый экран с высоким разрешением 2880x1800 пикселей подарит четкое и яркое изображение, что делает его идеальным для просмотра фильмов и работы с графикой. Благодаря поддержке новейшей версии Bluetooth 5.4, устройство быстро и надежно соединяется с различными гаджетами. Клавиатура с подсветкой обеспечит удобство работы в любое время суток, а встроенный кард-ридер и наличие двух портов USB Type-C расширяют возможности подключения различных устройств и аксессуаров. Установленная операционная система Windows 11 Home предлагает все современные функции для оптимальной организации рабочего процесса и развлечений. С весом всего 1,5 кг, ноутбук Asus становится идеальным спутником для тех, кто ведет активный образ жизни и нуждается в надежном и производительном устройстве для работы и отдыха.
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
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Отзывы о товаре Ноутбук Asus Zenbook S 16 OLED UM5606GA-SS261W Ryzen AI 9 465 32Gb SSD2Tb AMD Radeon 880M 16" OLED 3K (2880x1800) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam Bag (90NB17H5-M00CM0)