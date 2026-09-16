Ноутбук Asus VivoBook S14 S3407CA-LY134 Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NB16J2-M00A30)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Asus VivoBook S14 S3407CA-LY134 Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NB16J2-M00A30)
Компактный и лёгкий ноутбук Asus весом всего 1,4 кг удобно брать с собой — он не станет обузой в дороге или на встрече. 14-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920x1200 радует сочной картинкой и подойдёт для работы с документами, просмотра фильмов и творчества. 32 Гб оперативной памяти DDR5 и быстрый SSD на 1 ТБ обеспечивают молниеносную работу: легко держит множество вкладок, тяжелые приложения и большой архив файлов. Встроенная видеокарта оптимальна для повседневных задач и работы. Производитель процессора — Intel, что гарантирует уверенную производительность. Клавиатура с подсветкой позволит работать даже в вечернее время, а два порта USB Type-C расширяют ваши возможности подключения. Установлена современная версия Bluetooth v5.3 — удобно для беспроводных устройств. Модель поставляется без предустановленной ОС.
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Отзывы о товаре Ноутбук Asus VivoBook S14 S3407CA-LY134 Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NB16J2-M00A30)