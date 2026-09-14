Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Asus ROG Strix Scar 18
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
2560x1600
Объем оперативной памяти
64 ГБ
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
445 340 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 734062
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Описание товара Ноутбук Asus ROG Strix Scar 18 G835LX-SA186W Core Ultra 9 275HX 64Gb SSD2Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 18" IPS WQXGA (2560x1600) Windows 11 Home black WiFi BT Cam Bag (90NR0LF1-M00AS0)
Мощный ноутбук Asus с огромной диагональю 18 дюймов — идеальный выбор для работы с графикой, видеомонтажа или гейминга. Большой экран с разрешением 2560x1600 и качественной IPS-матрицей передаёт яркие, чёткие детали, делая картинку по-настоящему живой. Впечатляющий запас оперативной памяти — 64 Гб DDR5 — помогает держать открытыми несколько ресурсоёмких приложений без малейших задержек. Дискретная видеокарта с внушительными 24 Гб видеопамяти справится даже с самыми требовательными задачами. Быстрый SSD на 2048 Гб обеспечивает моментальный запуск системы и хранение солидного объёма данных. Современный процессор Intel, удобная подсветка клавиатуры и свежая операционная система Windows 11 Home делают ноутбук универсальным инструментом для любых целей. Вес 3,3 кг подойдёт тем, кому важна стабильность и мощность, а не частые перемещения. Bluetooth v5.4 позволит быстро подключать беспроводные устройства и аксессуары.
Мощный ноутбук Asus с огромной диагональю 18 дюймов — идеальный выбор для работы с графикой, видеомонтажа или гейминга. Большой экран с разрешением 2560x1600 и качественной IPS-матрицей передаёт яркие, чёткие детали, делая картинку по-настоящему живой. Впечатляющий запас оперативной памяти — 64 Гб DDR5 — помогает держать открытыми несколько ресурсоёмких приложений без малейших задержек. Дискретная видеокарта с внушительными 24 Гб видеопамяти справится даже с самыми требовательными задачами. Быстрый SSD на 2048 Гб обеспечивает моментальный запуск системы и хранение солидного объёма данных. Современный процессор Intel, удобная подсветка клавиатуры и свежая операционная система Windows 11 Home делают ноутбук универсальным инструментом для любых целей. Вес 3,3 кг подойдёт тем, кому важна стабильность и мощность, а не частые перемещения. Bluetooth v5.4 позволит быстро подключать беспроводные устройства и аксессуары.
Ноутбук Asus ROG Strix Scar 18 G835LX-SA186W Core Ultra 9 275HX 64Gb SSD2Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 18" IPS WQXGA (2560x1600) Windows 11 Home black WiFi BT Cam Bag (90NR0LF1-M00AS0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук Asus ROG Strix Scar 18 G835LX-SA186W Core Ultra 9 275HX 64Gb SSD2Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 18" IPS WQXGA (2560x1600) Windows 11 Home black WiFi BT Cam Bag (90NR0LF1-M00AS0)