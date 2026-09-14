Ноутбук Asus ROG Strix G16 G615JHR-S5058 Core i7 14650HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16" IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LL1-M00210)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Asus ROG Strix G16 G615JHR-S5058 Core i7 14650HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16" IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LL1-M00210)
Яркий 16-дюймовый экран с разрешением 2560x1600 подарит четкое и захватывающее изображение — удобно для работы и развлечений. Видеокарта nVidia GeForce RTX 5050 с 8 Гб видеопамяти понравится тем, кто ценит плавную графику и насыщенные детали, а встроенный SSD на 1024 Гб вместит целую библиотеку файлов и программ. 16 Гб оперативной памяти сделают этот ноутбук быстрым даже при запуске требовательных приложений. Подсветка клавиатуры добавит комфорта работе в любое время суток. Отсутствие предустановленной операционной системы открывает свободу выбора и настройку под свои задачи. Asus сочетает в себе баланс мощности и удобства для современных пользователей.
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Теги товара: Для дома, Intel Core i7, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для 3d моделирования, 16 дюймов, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, IPS, Игровые, Intel, Игровые MSI
Отзывы о товаре Ноутбук Asus ROG Strix G16 G615JHR-S5058 Core i7 14650HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16" IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LL1-M00210)