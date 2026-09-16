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Ноутбук Asus ROG Strix G16 G615JMR-S5202 Core i7 14650HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16" IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LB1-M00950) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Asus ROG Strix G16 G615JMR-S5202 Core i7 14650HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16" IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LB1-M00950)

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Ноутбук Asus ROG Strix G16 G615JMR-S5202 Core i7 14650HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LB1-M00950) - фото 1
Ноутбук Asus ROG Strix G16 G615JMR-S5202 Core i7 14650HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LB1-M00950) - фото 2
Ноутбук Asus ROG Strix G16 G615JMR-S5202 Core i7 14650HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LB1-M00950) - фото 3
Ноутбук Asus ROG Strix G16 G615JMR-S5202 Core i7 14650HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LB1-M00950) - фото 4
Ноутбук Asus ROG Strix G16 G615JMR-S5202 Core i7 14650HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LB1-M00950) - фото 5
Ноутбук Asus ROG Strix G16 G615JMR-S5202 Core i7 14650HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LB1-M00950) - фото 6
Ноутбук Asus ROG Strix G16 G615JMR-S5202 Core i7 14650HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LB1-M00950) - фото 7
Ноутбук Asus ROG Strix G16 G615JMR-S5202 Core i7 14650HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LB1-M00950) - фото 8
Ноутбук Asus ROG Strix G16 G615JMR-S5202 Core i7 14650HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LB1-M00950) - фото 9
Ноутбук Asus ROG Strix G16 G615JMR-S5202 Core i7 14650HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LB1-M00950) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
ASUS ROG Strix G16
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Asus ROG Strix G16 G615JMR-S5202 Core i7 14650HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LB1-M00950) - фото 1
  • Ноутбук Asus ROG Strix G16 G615JMR-S5202 Core i7 14650HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LB1-M00950) - фото 2
  • Ноутбук Asus ROG Strix G16 G615JMR-S5202 Core i7 14650HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LB1-M00950) - фото 3
  • Ноутбук Asus ROG Strix G16 G615JMR-S5202 Core i7 14650HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LB1-M00950) - фото 4
  • Ноутбук Asus ROG Strix G16 G615JMR-S5202 Core i7 14650HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LB1-M00950) - фото 5
  • Ноутбук Asus ROG Strix G16 G615JMR-S5202 Core i7 14650HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LB1-M00950) - фото 6
  • Ноутбук Asus ROG Strix G16 G615JMR-S5202 Core i7 14650HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LB1-M00950) - фото 7
  • Ноутбук Asus ROG Strix G16 G615JMR-S5202 Core i7 14650HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LB1-M00950) - фото 8
  • Ноутбук Asus ROG Strix G16 G615JMR-S5202 Core i7 14650HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LB1-M00950) - фото 9
  • Ноутбук Asus ROG Strix G16 G615JMR-S5202 Core i7 14650HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LB1-M00950) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
154 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734059
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
ASUS ROG Strix G16
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
240
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
14650HX
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
90 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, металл
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
2.65

Описание товара Ноутбук Asus ROG Strix G16 G615JMR-S5202 Core i7 14650HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16" IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LB1-M00950)

Ноутбук Asus предлагает высокопроизводительное и удобное решение для работы и развлечений. Элегантный корпус скрывает мощные компоненты, обеспечивающие быструю и надежную работу устройства. Основные характеристики этого ноутбука включают в себя: - **Процессор**: Производство Intel гарантирует высокую продуктивность и энергосбережение. - **Экран**: 16-дюймовый дисплей с разрешением 2560x1600 пикселей и матрицей IPS обеспечивает яркие и насыщенные цвета под любым углом обзора. - **Видеокарта**: Дискретная видеокарта с 8 ГБ видеопамяти подходит для графически насыщенных приложений и игр. - **Хранение данных**: SSD объемом 1024 ГБ способствует быстродействию системы и предлагает достаточно места для хранения всех ваших файлов. - **Оперативная память**: 16 ГБ DDR5 оперативной памяти позволяют работать в многозадачном режиме без задержек. - **Связь и порты**: Поддержка Bluetooth версии 5.4 обеспечивает быстрое и стабильное беспроводное подключение, а наличие двух портов USB Type-C добавляет универсальности и удобства при подключении периферии. - **Дизайн и удобство**: При весе 2,65 кг ноутбук сохраняет портативность, а наличие подсветки клавиатуры позволяет комфортно работать в условиях низкой освещенности. - **Операционная система**: Поставляется без предварительно установленной ОС, что дает пользователю свободу выбора установки предпочитаемой системы. Этот ноубук Asus предназначен для пользователей, которым необходимы надежность, производительность и современные технологии, что делает его отличным вариантом как для работы, так и для развлечений.

Отзывы о товаре Ноутбук Asus ROG Strix G16 G615JMR-S5202 Core i7 14650HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16" IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LB1-M00950)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
ASUS ROG Strix G16
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
240
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
14650HX
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
90 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, металл
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Asus предлагает высокопроизводительное и удобное решение для работы и развлечений. Элегантный корпус скрывает мощные компоненты, обеспечивающие быструю и надежную работу устройства. Основные характеристики этого ноутбука включают в себя: - **Процессор**: Производство Intel гарантирует высокую продуктивность и энергосбережение. - **Экран**: 16-дюймовый дисплей с разрешением 2560x1600 пикселей и матрицей IPS обеспечивает яркие и насыщенные цвета под любым углом обзора. - **Видеокарта**: Дискретная видеокарта с 8 ГБ видеопамяти подходит для графически насыщенных приложений и игр. - **Хранение данных**: SSD объемом 1024 ГБ способствует быстродействию системы и предлагает достаточно места для хранения всех ваших файлов. - **Оперативная память**: 16 ГБ DDR5 оперативной памяти позволяют работать в многозадачном режиме без задержек. - **Связь и порты**: Поддержка Bluetooth версии 5.4 обеспечивает быстрое и стабильное беспроводное подключение, а наличие двух портов USB Type-C добавляет универсальности и удобства при подключении периферии. - **Дизайн и удобство**: При весе 2,65 кг ноутбук сохраняет портативность, а наличие подсветки клавиатуры позволяет комфортно работать в условиях низкой освещенности. - **Операционная система**: Поставляется без предварительно установленной ОС, что дает пользователю свободу выбора установки предпочитаемой системы. Этот ноубук Asus предназначен для пользователей, которым необходимы надежность, производительность и современные технологии, что делает его отличным вариантом как для работы, так и для развлечений.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Asus ROG Strix G16 G615JMR-S5202 Core i7 14650HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16" IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LB1-M00950) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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