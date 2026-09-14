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Ноутбук Asus ROG Strix G16 G615LR-S5162 Core Ultra 7 255HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16" IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LR1-M00670) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Asus ROG Strix G16 G615LR-S5162 Core Ultra 7 255HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16" IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LR1-M00670)

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Ноутбук Asus ROG Strix G16 G615LR-S5162 Core Ultra 7 255HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LR1-M00670) - фото 1
Ноутбук Asus ROG Strix G16 G615LR-S5162 Core Ultra 7 255HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LR1-M00670) - фото 2
Ноутбук Asus ROG Strix G16 G615LR-S5162 Core Ultra 7 255HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LR1-M00670) - фото 3
Ноутбук Asus ROG Strix G16 G615LR-S5162 Core Ultra 7 255HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LR1-M00670) - фото 4
Ноутбук Asus ROG Strix G16 G615LR-S5162 Core Ultra 7 255HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LR1-M00670) - фото 5
Ноутбук Asus ROG Strix G16 G615LR-S5162 Core Ultra 7 255HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LR1-M00670) - фото 6
Ноутбук Asus ROG Strix G16 G615LR-S5162 Core Ultra 7 255HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LR1-M00670) - фото 7
Ноутбук Asus ROG Strix G16 G615LR-S5162 Core Ultra 7 255HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LR1-M00670) - фото 8
Ноутбук Asus ROG Strix G16 G615LR-S5162 Core Ultra 7 255HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LR1-M00670) - фото 9
Ноутбук Asus ROG Strix G16 G615LR-S5162 Core Ultra 7 255HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LR1-M00670) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
ASUS ROG Strix G16
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Asus ROG Strix G16 G615LR-S5162 Core Ultra 7 255HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LR1-M00670) - фото 1
  • Ноутбук Asus ROG Strix G16 G615LR-S5162 Core Ultra 7 255HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LR1-M00670) - фото 2
  • Ноутбук Asus ROG Strix G16 G615LR-S5162 Core Ultra 7 255HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LR1-M00670) - фото 3
  • Ноутбук Asus ROG Strix G16 G615LR-S5162 Core Ultra 7 255HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LR1-M00670) - фото 4
  • Ноутбук Asus ROG Strix G16 G615LR-S5162 Core Ultra 7 255HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LR1-M00670) - фото 5
  • Ноутбук Asus ROG Strix G16 G615LR-S5162 Core Ultra 7 255HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LR1-M00670) - фото 6
  • Ноутбук Asus ROG Strix G16 G615LR-S5162 Core Ultra 7 255HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LR1-M00670) - фото 7
  • Ноутбук Asus ROG Strix G16 G615LR-S5162 Core Ultra 7 255HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LR1-M00670) - фото 8
  • Ноутбук Asus ROG Strix G16 G615LR-S5162 Core Ultra 7 255HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LR1-M00670) - фото 9
  • Ноутбук Asus ROG Strix G16 G615LR-S5162 Core Ultra 7 255HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LR1-M00670) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
227 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734058
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
ASUS ROG Strix G16
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
240
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
255HX
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
20
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5070 Ti
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
12
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 5
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
90 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
2.65

Описание товара Ноутбук Asus ROG Strix G16 G615LR-S5162 Core Ultra 7 255HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16" IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LR1-M00670)

Доминируйте в играх с процессором Intel Core Ultra 7 255HX и графическим процессором для ноутбуков NVIDIA GeForce RTX 5070ti. Играйте с уверенностью благодаря процессору Intel Core Ultra 7 255HX. Подкрепленный серьезной игровой мощью NVIDIA GeForce RTX 5070ti Laptop GPU и 16 ГБ оперативной памяти DDR5-5600, Strix G16 2025 года обладает идеальным количеством мощности, чтобы поддерживать максимальную производительность в играх. Благодаря дополнительным функциям, таким как технологии NVIDIA Max-Q, включая Advanced Optimus, NVIDIA DLSS 4 с многокадровой генерацией и твердотельный накопитель PCIe Gen 4 емкостью 1 ТБ, Strix G16 действительно является силой, с которой нужно считаться. Мы полностью переделали Strix G16 2025 года, чтобы сделать обновления проще, чем когда-либо. Эта конструкция без инструментов обеспечивает простой доступ как к ОЗУ, так и к SSD и вентиляторам, и мы также привезли сюда нашу новейшую систему Q-latch для слотов SSD. Как опытная команда пит-стопа, вы можете снять и заменить SSD и ОЗУ за считанные секунды, восстановив машину и не пропустив ни одного круга. Специально разработанная рамка закрывает остальную часть материнской платы, чтобы защитить другие компоненты, но ее можно легко снять с помощью нескольких винтов для пользователей, которые хотят повозиться дальше.

Отзывы о товаре Ноутбук Asus ROG Strix G16 G615LR-S5162 Core Ultra 7 255HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16" IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LR1-M00670)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
ASUS ROG Strix G16
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
240
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
255HX
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
20
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5070 Ti
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
12
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 5
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
90 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Доминируйте в играх с процессором Intel Core Ultra 7 255HX и графическим процессором для ноутбуков NVIDIA GeForce RTX 5070ti. Играйте с уверенностью благодаря процессору Intel Core Ultra 7 255HX. Подкрепленный серьезной игровой мощью NVIDIA GeForce RTX 5070ti Laptop GPU и 16 ГБ оперативной памяти DDR5-5600, Strix G16 2025 года обладает идеальным количеством мощности, чтобы поддерживать максимальную производительность в играх. Благодаря дополнительным функциям, таким как технологии NVIDIA Max-Q, включая Advanced Optimus, NVIDIA DLSS 4 с многокадровой генерацией и твердотельный накопитель PCIe Gen 4 емкостью 1 ТБ, Strix G16 действительно является силой, с которой нужно считаться. Мы полностью переделали Strix G16 2025 года, чтобы сделать обновления проще, чем когда-либо. Эта конструкция без инструментов обеспечивает простой доступ как к ОЗУ, так и к SSD и вентиляторам, и мы также привезли сюда нашу новейшую систему Q-latch для слотов SSD. Как опытная команда пит-стопа, вы можете снять и заменить SSD и ОЗУ за считанные секунды, восстановив машину и не пропустив ни одного круга. Специально разработанная рамка закрывает остальную часть материнской платы, чтобы защитить другие компоненты, но ее можно легко снять с помощью нескольких винтов для пользователей, которые хотят повозиться дальше.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Asus ROG Strix G16 G615LR-S5162 Core Ultra 7 255HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16" IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LR1-M00670) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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