Ноутбук Asus ROG Strix G16 G615LR-S5162 Core Ultra 7 255HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16" IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LR1-M00670)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Ноутбук Asus ROG Strix G16 G615LR-S5162 Core Ultra 7 255HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16" IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LR1-M00670)
Доминируйте в играх с процессором Intel Core Ultra 7 255HX и графическим процессором для ноутбуков NVIDIA GeForce RTX 5070ti. Играйте с уверенностью благодаря процессору Intel Core Ultra 7 255HX. Подкрепленный серьезной игровой мощью NVIDIA GeForce RTX 5070ti Laptop GPU и 16 ГБ оперативной памяти DDR5-5600, Strix G16 2025 года обладает идеальным количеством мощности, чтобы поддерживать максимальную производительность в играх. Благодаря дополнительным функциям, таким как технологии NVIDIA Max-Q, включая Advanced Optimus, NVIDIA DLSS 4 с многокадровой генерацией и твердотельный накопитель PCIe Gen 4 емкостью 1 ТБ, Strix G16 действительно является силой, с которой нужно считаться. Мы полностью переделали Strix G16 2025 года, чтобы сделать обновления проще, чем когда-либо. Эта конструкция без инструментов обеспечивает простой доступ как к ОЗУ, так и к SSD и вентиляторам, и мы также привезли сюда нашу новейшую систему Q-latch для слотов SSD. Как опытная команда пит-стопа, вы можете снять и заменить SSD и ОЗУ за считанные секунды, восстановив машину и не пропустив ни одного круга. Специально разработанная рамка закрывает остальную часть материнской платы, чтобы защитить другие компоненты, но ее можно легко снять с помощью нескольких винтов для пользователей, которые хотят повозиться дальше.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Серый, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для 3d моделирования, 16 дюймов, Мощные, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, IPS, Игровые, Intel, Игровые MSI
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 220 340 руб.55085 руб. в СплитНоутбук Apple MacBook Pro 14" M4 Pro 24/512Gb (MX2H3LL/A) Space ...
-
В наличииЦена 233 980 руб.58495 руб. в СплитНоутбук ASUS ROG Flow Z13 GZ302EA-RU045W 13.4" 2.5K 500N 180Hz T...
-
В наличииЦена 237 860 руб.59465 руб. в СплитНоутбук Asus ROG Zephyrus G14 GA403GM-SY020 Ryzen AI 9 465 32Gb ...
-
В наличииЦена 253 650 руб.63413 руб. в СплитНоутбук Apple MacBook Pro 14-inch 2026 14.2" Liquid Retina XDR M...
-
В наличииЦена 255 230 руб.63808 руб. в СплитНоутбук Apple MacBook Pro A3403 M4 Pro Space Black (MX2X3)
-
В наличииЦена 263 270 руб.65818 руб. в СплитНоутбук Apple MacBook Pro A3403 M4 Pro Silver (MX2T3)
-
В наличииЦена 283 770 руб.70943 руб. в СплитНоутбук Apple MacBook Pro 16-inch 2026 16" Liquid Retina XDR M5 ...
-
В наличииЦена 287 970 руб.71993 руб. в СплитНоутбук Asus ROG Strix G18 G815LR-S9085 Core Ultra 9 275HX 32Gb ...
-
В наличииЦена 293 280 руб.73320 руб. в СплитНоутбук Apple MacBook Pro A3403 M4 Pro 14 core 48Gb SSD512Gb/20 ...
-
В наличииЦена 304 560 руб.76140 руб. в СплитНоутбук Apple MacBook Pro 16? M5 Pro 18CPU/20GPU 24GB 1TB Silver
-
В наличииЦена 361 830 руб.90458 руб. в СплитНоутбук Apple MacBook Pro 16-inch 2026 16" Liquid Retina XDR M5 ...
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Серый, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для 3d моделирования, 16 дюймов, Мощные, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, IPS, Игровые, Intel, Игровые MSI
Отзывы о товаре Ноутбук Asus ROG Strix G16 G615LR-S5162 Core Ultra 7 255HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16" IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LR1-M00670)