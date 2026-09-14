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Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JHR-RV142 Core i5 14450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NA1-M007K0) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JHR-RV142 Core i5 14450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NA1-M007K0)

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Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JHR-RV142 Core i5 14450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NA1-M007K0) - фото 1
Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JHR-RV142 Core i5 14450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NA1-M007K0) - фото 2
Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JHR-RV142 Core i5 14450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NA1-M007K0) - фото 3
Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JHR-RV142 Core i5 14450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NA1-M007K0) - фото 4
Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JHR-RV142 Core i5 14450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NA1-M007K0) - фото 5
Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JHR-RV142 Core i5 14450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NA1-M007K0) - фото 6
Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JHR-RV142 Core i5 14450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NA1-M007K0) - фото 7
Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JHR-RV142 Core i5 14450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NA1-M007K0) - фото 8
Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JHR-RV142 Core i5 14450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NA1-M007K0) - фото 9
Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JHR-RV142 Core i5 14450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NA1-M007K0) - фото 10
Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JHR-RV142 Core i5 14450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NA1-M007K0) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Asus TUF Gaming F16
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JHR-RV142 Core i5 14450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NA1-M007K0) - фото 1
  • Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JHR-RV142 Core i5 14450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NA1-M007K0) - фото 2
  • Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JHR-RV142 Core i5 14450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NA1-M007K0) - фото 3
  • Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JHR-RV142 Core i5 14450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NA1-M007K0) - фото 4
  • Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JHR-RV142 Core i5 14450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NA1-M007K0) - фото 5
  • Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JHR-RV142 Core i5 14450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NA1-M007K0) - фото 6
  • Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JHR-RV142 Core i5 14450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NA1-M007K0) - фото 7
  • Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JHR-RV142 Core i5 14450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NA1-M007K0) - фото 8
  • Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JHR-RV142 Core i5 14450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NA1-M007K0) - фото 9
  • Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JHR-RV142 Core i5 14450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NA1-M007K0) - фото 10
  • Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JHR-RV142 Core i5 14450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NA1-M007K0) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
108 780 руб. 
Начислим 1741 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 734052
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JHR-RV142 Core i5 14450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NA1-M007K0)
108 780 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus TUF Gaming F16
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
165
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
14450HX
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
90 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, металл
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х10х1
Вес, кг.
2.27

Описание товара Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JHR-RV142 Core i5 14450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NA1-M007K0)

Asus представляет мощный ноутбук с большим 16-дюймовым экраном и четким разрешением 1920x1200 — просторно для работы, учёбы и развлечений. Мощная дискретная видеокарта с 8 Гб видеопамяти подходит для графических задач и современных игр, а процессор от Intel обеспечивает уверенную производительность. Установленный SSD на 512 Гб даёт быстрый запуск и много места для хранения данных. 16 Гб оперативной памяти позволяют свободно работать с несколькими программами. Две современные порта USB Type-C открывают новые возможности подключения. Стильная подсветка клавиатуры делает работу комфортной даже в темноте. Вес 2,2 кг обеспечивает баланс между мобильностью и солидностью устройства. Благодаря Bluetooth v5.4 легко подключаются беспроводные устройства. Модель поставляется без операционной системы — удобный вариант для тех, кто предпочитает самостоятельно выбрать ПО.

Отзывы о товаре Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JHR-RV142 Core i5 14450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NA1-M007K0)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus TUF Gaming F16
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
165
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
14450HX
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
90 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, металл
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Asus представляет мощный ноутбук с большим 16-дюймовым экраном и четким разрешением 1920x1200 — просторно для работы, учёбы и развлечений. Мощная дискретная видеокарта с 8 Гб видеопамяти подходит для графических задач и современных игр, а процессор от Intel обеспечивает уверенную производительность. Установленный SSD на 512 Гб даёт быстрый запуск и много места для хранения данных. 16 Гб оперативной памяти позволяют свободно работать с несколькими программами. Две современные порта USB Type-C открывают новые возможности подключения. Стильная подсветка клавиатуры делает работу комфортной даже в темноте. Вес 2,2 кг обеспечивает баланс между мобильностью и солидностью устройства. Благодаря Bluetooth v5.4 легко подключаются беспроводные устройства. Модель поставляется без операционной системы — удобный вариант для тех, кто предпочитает самостоятельно выбрать ПО.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JHR-RV142 Core i5 14450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NA1-M007K0) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 108780 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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