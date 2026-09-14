Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JHR-RV142 Core i5 14450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NA1-M007K0)
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JHR-RV142 Core i5 14450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NA1-M007K0)
Asus представляет мощный ноутбук с большим 16-дюймовым экраном и четким разрешением 1920x1200 — просторно для работы, учёбы и развлечений. Мощная дискретная видеокарта с 8 Гб видеопамяти подходит для графических задач и современных игр, а процессор от Intel обеспечивает уверенную производительность. Установленный SSD на 512 Гб даёт быстрый запуск и много места для хранения данных. 16 Гб оперативной памяти позволяют свободно работать с несколькими программами. Две современные порта USB Type-C открывают новые возможности подключения. Стильная подсветка клавиатуры делает работу комфортной даже в темноте. Вес 2,2 кг обеспечивает баланс между мобильностью и солидностью устройства. Благодаря Bluetooth v5.4 легко подключаются беспроводные устройства. Модель поставляется без операционной системы — удобный вариант для тех, кто предпочитает самостоятельно выбрать ПО.
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Отзывы о товаре Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JHR-RV142 Core i5 14450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NA1-M007K0)