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Ноутбук Kvadra Nau LP16 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS FHD+ (1920x1200) без ОС graphite WiFi BT Cam (Y22L01CAS122R_BA395D) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Kvadra Nau LP16 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS FHD+ (1920x1200) без ОС graphite WiFi BT Cam (Y22L01CAS122R_BA395D)

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Ноутбук Kvadra Nau LP16 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) без ОС graphite WiFi BT Cam (Y22L01CAS122R_BA395D) - фото 1
Ноутбук Kvadra Nau LP16 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) без ОС graphite WiFi BT Cam (Y22L01CAS122R_BA395D) - фото 2
Ноутбук Kvadra Nau LP16 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) без ОС graphite WiFi BT Cam (Y22L01CAS122R_BA395D) - фото 3
Ноутбук Kvadra Nau LP16 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) без ОС graphite WiFi BT Cam (Y22L01CAS122R_BA395D) - фото 4
Ноутбук Kvadra Nau LP16 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) без ОС graphite WiFi BT Cam (Y22L01CAS122R_BA395D) - фото 5
Ноутбук Kvadra Nau LP16 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) без ОС graphite WiFi BT Cam (Y22L01CAS122R_BA395D) - фото 6
Ноутбук Kvadra Nau LP16 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) без ОС graphite WiFi BT Cam (Y22L01CAS122R_BA395D) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Kvadra Nau LP16
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Kvadra Nau LP16 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) без ОС graphite WiFi BT Cam (Y22L01CAS122R_BA395D) - фото 1
  • Ноутбук Kvadra Nau LP16 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) без ОС graphite WiFi BT Cam (Y22L01CAS122R_BA395D) - фото 2
  • Ноутбук Kvadra Nau LP16 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) без ОС graphite WiFi BT Cam (Y22L01CAS122R_BA395D) - фото 3
  • Ноутбук Kvadra Nau LP16 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) без ОС graphite WiFi BT Cam (Y22L01CAS122R_BA395D) - фото 4
  • Ноутбук Kvadra Nau LP16 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) без ОС graphite WiFi BT Cam (Y22L01CAS122R_BA395D) - фото 5
  • Ноутбук Kvadra Nau LP16 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) без ОС graphite WiFi BT Cam (Y22L01CAS122R_BA395D) - фото 6
  • Ноутбук Kvadra Nau LP16 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) без ОС graphite WiFi BT Cam (Y22L01CAS122R_BA395D) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
224 310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734050
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Характеристики

Бренд
Kvadra
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Kvadra Nau LP16
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
155U
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
55 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
1.8

Описание товара Ноутбук Kvadra Nau LP16 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS FHD+ (1920x1200) без ОС graphite WiFi BT Cam (Y22L01CAS122R_BA395D)

Ноутбук Kvadra — это современное устройство, идеально подходящее как для работы, так и для развлечений. Обладая диагональю экрана 16 дюймов и разрешением 1920x1200, ноутбук обеспечивает четкое и яркое изображение благодаря IPS-матрице. Это делает просмотр мультимедийного контента более комфортным, а работу — продуктивной. Производительность ноутбука на высоте: он оснащен 16 ГБ оперативной памяти типа DDR5, что позволяет эффективно справляться с многозадачностью и ресурсоемкими приложениями. Устройство работает на базе мощного процессора от Intel, что гарантирует высокую скорость обработки данных. Для хранения важной информации и приложений предусмотрено 512 ГБ SSD, обеспечивая быструю загрузку системы и файлов. Вес ноутбука составляет всего 1,5 кг, что делает его легким и удобным для транспортировки. Пластиковый корпус выполнен в элегантном сером цвете, что придает устройству стильный и современный вид. Для подключения дополнительных устройств и обмена данными имеется встроенный кард-ридер и поддержка Bluetooth версии 5.2. Ноутбук оснащен клавиатурой с подсветкой, что делает работу в условиях слабого освещения более удобной. При этом устройство поставляется без предустановленной операционной системы, предоставляя пользователю свободу выбора подходящей ОС. Ноутбук Kvadra — это отличное сочетание стиля, производительности и функциональности. Он станет надежным помощником в повседневной жизни и в работе.

Отзывы о товаре Ноутбук Kvadra Nau LP16 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS FHD+ (1920x1200) без ОС graphite WiFi BT Cam (Y22L01CAS122R_BA395D)




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Характеристики
Бренд
Kvadra
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Kvadra Nau LP16
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Развернуть
Модель процессора
155U
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
55 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Kvadra — это современное устройство, идеально подходящее как для работы, так и для развлечений. Обладая диагональю экрана 16 дюймов и разрешением 1920x1200, ноутбук обеспечивает четкое и яркое изображение благодаря IPS-матрице. Это делает просмотр мультимедийного контента более комфортным, а работу — продуктивной. Производительность ноутбука на высоте: он оснащен 16 ГБ оперативной памяти типа DDR5, что позволяет эффективно справляться с многозадачностью и ресурсоемкими приложениями. Устройство работает на базе мощного процессора от Intel, что гарантирует высокую скорость обработки данных. Для хранения важной информации и приложений предусмотрено 512 ГБ SSD, обеспечивая быструю загрузку системы и файлов. Вес ноутбука составляет всего 1,5 кг, что делает его легким и удобным для транспортировки. Пластиковый корпус выполнен в элегантном сером цвете, что придает устройству стильный и современный вид. Для подключения дополнительных устройств и обмена данными имеется встроенный кард-ридер и поддержка Bluetooth версии 5.2. Ноутбук оснащен клавиатурой с подсветкой, что делает работу в условиях слабого освещения более удобной. При этом устройство поставляется без предустановленной операционной системы, предоставляя пользователю свободу выбора подходящей ОС. Ноутбук Kvadra — это отличное сочетание стиля, производительности и функциональности. Он станет надежным помощником в повседневной жизни и в работе.
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Отзывы


Ноутбук Kvadra Nau LP16 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS FHD+ (1920x1200) без ОС graphite WiFi BT Cam (Y22L01CAS122R_BA395D) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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