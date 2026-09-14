Top.Mail.Ru
Ноутбук Aquarius Cmp NE356 Ryzen 5 6600H 8Gb SSD256Gb AMD Radeon 660M 16" WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (NE356153318S125SCN2TNNNNN2) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ноутбук Aquarius Cmp NE356 Ryzen 5 6600H 8Gb SSD256Gb AMD Radeon 660M 16" WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (NE356153318S125SCN2TNNNNN2)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ноутбук Aquarius Cmp NE356 Ryzen 5 6600H 8Gb SSD256Gb AMD Radeon 660M 16&quot; WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (NE356153318S125SCN2TNNNNN2) - фото 1
Ноутбук Aquarius Cmp NE356 Ryzen 5 6600H 8Gb SSD256Gb AMD Radeon 660M 16&quot; WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (NE356153318S125SCN2TNNNNN2) - фото 2
Ноутбук Aquarius Cmp NE356 Ryzen 5 6600H 8Gb SSD256Gb AMD Radeon 660M 16&quot; WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (NE356153318S125SCN2TNNNNN2) - фото 3
Ноутбук Aquarius Cmp NE356 Ryzen 5 6600H 8Gb SSD256Gb AMD Radeon 660M 16&quot; WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (NE356153318S125SCN2TNNNNN2) - фото 4
Ноутбук Aquarius Cmp NE356 Ryzen 5 6600H 8Gb SSD256Gb AMD Radeon 660M 16&quot; WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (NE356153318S125SCN2TNNNNN2) - фото 5
Ноутбук Aquarius Cmp NE356 Ryzen 5 6600H 8Gb SSD256Gb AMD Radeon 660M 16&quot; WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (NE356153318S125SCN2TNNNNN2) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Aquarius Cmp
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем SSD
256 Гб
  • Ноутбук Aquarius Cmp NE356 Ryzen 5 6600H 8Gb SSD256Gb AMD Radeon 660M 16&quot; WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (NE356153318S125SCN2TNNNNN2) - фото 1
  • Ноутбук Aquarius Cmp NE356 Ryzen 5 6600H 8Gb SSD256Gb AMD Radeon 660M 16&quot; WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (NE356153318S125SCN2TNNNNN2) - фото 2
  • Ноутбук Aquarius Cmp NE356 Ryzen 5 6600H 8Gb SSD256Gb AMD Radeon 660M 16&quot; WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (NE356153318S125SCN2TNNNNN2) - фото 3
  • Ноутбук Aquarius Cmp NE356 Ryzen 5 6600H 8Gb SSD256Gb AMD Radeon 660M 16&quot; WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (NE356153318S125SCN2TNNNNN2) - фото 4
  • Ноутбук Aquarius Cmp NE356 Ryzen 5 6600H 8Gb SSD256Gb AMD Radeon 660M 16&quot; WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (NE356153318S125SCN2TNNNNN2) - фото 5
  • Ноутбук Aquarius Cmp NE356 Ryzen 5 6600H 8Gb SSD256Gb AMD Radeon 660M 16&quot; WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (NE356153318S125SCN2TNNNNN2) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
107 440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734047
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Aquarius
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Aquarius Cmp
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель процессора
6600H
Частота процессора, ГГц
3.3
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 660M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
51 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
2.58

Описание товара Ноутбук Aquarius Cmp NE356 Ryzen 5 6600H 8Gb SSD256Gb AMD Radeon 660M 16" WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (NE356153318S125SCN2TNNNNN2)

Новый ноутбук Aquarius с впечатляющей диагональю экрана 16 дюймов — отличное решение для работы, учёбы и развлечений. Благодаря графическому контроллеру AMD Radeon 660M и 8 Гб оперативной памяти DDR5, устройства хватит для многозадачности, просмотра видео и комфортной работы с графикой. Современный стандарт Wi-Fi 802.11 ax позволит забыть о медленном интернете, а встроенный кард-ридер оценят любители быстро обмениваться файлами. Несмотря на крупный экран, ноутбук весит всего 1,8 кг — удобно брать с собой в дорогу или использовать дома без лишнего пространства. Подсветка клавиатуры сделает работу комфортной даже при слабом освещении. Аккумулятор Li-lon обеспечивает надёжную автономность. Эргономичный пластиковый корпус в строгом сером цвете подчёркивает стиль и практичность. Модуль Bluetooth v5.2 откроет дополнительные возможности для подключения устройств. Модель поставляется без предустановленной операционной системы — вы сами выбираете, с чем работать.

Отзывы о товаре Ноутбук Aquarius Cmp NE356 Ryzen 5 6600H 8Gb SSD256Gb AMD Radeon 660M 16" WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (NE356153318S125SCN2TNNNNN2)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Aquarius
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Aquarius Cmp
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Развернуть
Модель процессора
6600H
Частота процессора, ГГц
3.3
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 660M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
51 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Новый ноутбук Aquarius с впечатляющей диагональю экрана 16 дюймов — отличное решение для работы, учёбы и развлечений. Благодаря графическому контроллеру AMD Radeon 660M и 8 Гб оперативной памяти DDR5, устройства хватит для многозадачности, просмотра видео и комфортной работы с графикой. Современный стандарт Wi-Fi 802.11 ax позволит забыть о медленном интернете, а встроенный кард-ридер оценят любители быстро обмениваться файлами. Несмотря на крупный экран, ноутбук весит всего 1,8 кг — удобно брать с собой в дорогу или использовать дома без лишнего пространства. Подсветка клавиатуры сделает работу комфортной даже при слабом освещении. Аккумулятор Li-lon обеспечивает надёжную автономность. Эргономичный пластиковый корпус в строгом сером цвете подчёркивает стиль и практичность. Модуль Bluetooth v5.2 откроет дополнительные возможности для подключения устройств. Модель поставляется без предустановленной операционной системы — вы сами выбираете, с чем работать.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Aquarius Cmp NE356 Ryzen 5 6600H 8Gb SSD256Gb AMD Radeon 660M 16" WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (NE356153318S125SCN2TNNNNN2) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...