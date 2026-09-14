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Ноутбук MSI Cyborg 17 B13WFKG-218XRU Core i5 13420H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17U332-218) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук MSI Cyborg 17 B13WFKG-218XRU Core i5 13420H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17U332-218)

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Ноутбук MSI Cyborg 17 B13WFKG-218XRU Core i5 13420H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17U332-218) - фото 1
Ноутбук MSI Cyborg 17 B13WFKG-218XRU Core i5 13420H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17U332-218) - фото 2
Ноутбук MSI Cyborg 17 B13WFKG-218XRU Core i5 13420H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17U332-218) - фото 3
Ноутбук MSI Cyborg 17 B13WFKG-218XRU Core i5 13420H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17U332-218) - фото 4
Ноутбук MSI Cyborg 17 B13WFKG-218XRU Core i5 13420H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17U332-218) - фото 5
Ноутбук MSI Cyborg 17 B13WFKG-218XRU Core i5 13420H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17U332-218) - фото 6
Ноутбук MSI Cyborg 17 B13WFKG-218XRU Core i5 13420H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17U332-218) - фото 7
Ноутбук MSI Cyborg 17 B13WFKG-218XRU Core i5 13420H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17U332-218) - фото 8
Ноутбук MSI Cyborg 17 B13WFKG-218XRU Core i5 13420H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17U332-218) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
MSI Cyborg 17
Операционная система
DOS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук MSI Cyborg 17 B13WFKG-218XRU Core i5 13420H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17U332-218) - фото 1
  • Ноутбук MSI Cyborg 17 B13WFKG-218XRU Core i5 13420H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17U332-218) - фото 2
  • Ноутбук MSI Cyborg 17 B13WFKG-218XRU Core i5 13420H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17U332-218) - фото 3
  • Ноутбук MSI Cyborg 17 B13WFKG-218XRU Core i5 13420H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17U332-218) - фото 4
  • Ноутбук MSI Cyborg 17 B13WFKG-218XRU Core i5 13420H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17U332-218) - фото 5
  • Ноутбук MSI Cyborg 17 B13WFKG-218XRU Core i5 13420H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17U332-218) - фото 6
  • Ноутбук MSI Cyborg 17 B13WFKG-218XRU Core i5 13420H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17U332-218) - фото 7
  • Ноутбук MSI Cyborg 17 B13WFKG-218XRU Core i5 13420H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17U332-218) - фото 8
  • Ноутбук MSI Cyborg 17 B13WFKG-218XRU Core i5 13420H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17U332-218) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
98 930 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734044
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Cyborg 17
Операционная система
DOS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
13420H
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
55.2 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
4.2

Описание товара Ноутбук MSI Cyborg 17 B13WFKG-218XRU Core i5 13420H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17U332-218)

Ноутбук MSI представляет собой мощное устройство, идеально подходящее как для работы, так и для развлечений. Этот ноутбук оснащён 17,3-дюймовым экраном с разрешением 1920x1080, обеспечивающим яркое и чёткое изображение, что делает его отличным выбором для игр, мультимедиа и работы с графикой. Под капотом устройства бьётся восьмиядерный процессор от Intel, который гарантирует быструю и плавную работу даже при наиболее требовательных задачах. Объём оперативной памяти составляет 16 Гб, что гарантирует отличную производительность при многозадачности. Видеокарта с дискретной системой и 8 Гб видеопамяти позволит насладиться новейшими играми на высоких настройках. Для хранения данных предусмотрен SSD накопитель ёмкостью 1024 Гб, что обеспечивает быстрый доступ к файлам и минимальное время загрузки приложений. Поддержка Bluetooth версии 5.3 позволяет соединять ноутбук с различными беспроводными устройствами, обеспечивая стабильное и быстрое соединение. Корпус ноутбука выполнен из пластика и весит 2,5 кг — это обеспечивает сочетание портативности и долговечности. Для удобства работы в условиях недостаточной освещённости клавиатура оснащена подсветкой. Дополнительным удобством является наличие одного порта USB Type-C, что даёт возможность подключения современных периферийных устройств. Ноутбук MSI — это сочетание производительности и современных технологий, которое удовлетворит требования даже самых взыскательных пользователей.

Отзывы о товаре Ноутбук MSI Cyborg 17 B13WFKG-218XRU Core i5 13420H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17U332-218)




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Cyborg 17
Операционная система
DOS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
13420H
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
55.2 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук MSI представляет собой мощное устройство, идеально подходящее как для работы, так и для развлечений. Этот ноутбук оснащён 17,3-дюймовым экраном с разрешением 1920x1080, обеспечивающим яркое и чёткое изображение, что делает его отличным выбором для игр, мультимедиа и работы с графикой. Под капотом устройства бьётся восьмиядерный процессор от Intel, который гарантирует быструю и плавную работу даже при наиболее требовательных задачах. Объём оперативной памяти составляет 16 Гб, что гарантирует отличную производительность при многозадачности. Видеокарта с дискретной системой и 8 Гб видеопамяти позволит насладиться новейшими играми на высоких настройках. Для хранения данных предусмотрен SSD накопитель ёмкостью 1024 Гб, что обеспечивает быстрый доступ к файлам и минимальное время загрузки приложений. Поддержка Bluetooth версии 5.3 позволяет соединять ноутбук с различными беспроводными устройствами, обеспечивая стабильное и быстрое соединение. Корпус ноутбука выполнен из пластика и весит 2,5 кг — это обеспечивает сочетание портативности и долговечности. Для удобства работы в условиях недостаточной освещённости клавиатура оснащена подсветкой. Дополнительным удобством является наличие одного порта USB Type-C, что даёт возможность подключения современных периферийных устройств. Ноутбук MSI — это сочетание производительности и современных технологий, которое удовлетворит требования даже самых взыскательных пользователей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук MSI Cyborg 17 B13WFKG-218XRU Core i5 13420H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17U332-218) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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