Ноутбук MSI Cyborg 17 B13WFKG-218XRU Core i5 13420H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17U332-218)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук MSI Cyborg 17 B13WFKG-218XRU Core i5 13420H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17U332-218)
Ноутбук MSI представляет собой мощное устройство, идеально подходящее как для работы, так и для развлечений. Этот ноутбук оснащён 17,3-дюймовым экраном с разрешением 1920x1080, обеспечивающим яркое и чёткое изображение, что делает его отличным выбором для игр, мультимедиа и работы с графикой. Под капотом устройства бьётся восьмиядерный процессор от Intel, который гарантирует быструю и плавную работу даже при наиболее требовательных задачах. Объём оперативной памяти составляет 16 Гб, что гарантирует отличную производительность при многозадачности. Видеокарта с дискретной системой и 8 Гб видеопамяти позволит насладиться новейшими играми на высоких настройках. Для хранения данных предусмотрен SSD накопитель ёмкостью 1024 Гб, что обеспечивает быстрый доступ к файлам и минимальное время загрузки приложений. Поддержка Bluetooth версии 5.3 позволяет соединять ноутбук с различными беспроводными устройствами, обеспечивая стабильное и быстрое соединение. Корпус ноутбука выполнен из пластика и весит 2,5 кг — это обеспечивает сочетание портативности и долговечности. Для удобства работы в условиях недостаточной освещённости клавиатура оснащена подсветкой. Дополнительным удобством является наличие одного порта USB Type-C, что даёт возможность подключения современных периферийных устройств. Ноутбук MSI — это сочетание производительности и современных технологий, которое удовлетворит требования даже самых взыскательных пользователей.
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Отзывы о товаре Ноутбук MSI Cyborg 17 B13WFKG-218XRU Core i5 13420H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17U332-218)