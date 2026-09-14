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Ноутбук MSI Cyborg 17 B13WEKG-216XRU Core i5 13420H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17U332-216) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук MSI Cyborg 17 B13WEKG-216XRU Core i5 13420H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17U332-216)

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Ноутбук MSI Cyborg 17 B13WEKG-216XRU Core i5 13420H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17U332-216) - фото 1
Ноутбук MSI Cyborg 17 B13WEKG-216XRU Core i5 13420H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17U332-216) - фото 2
Ноутбук MSI Cyborg 17 B13WEKG-216XRU Core i5 13420H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17U332-216) - фото 3
Ноутбук MSI Cyborg 17 B13WEKG-216XRU Core i5 13420H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17U332-216) - фото 4
Ноутбук MSI Cyborg 17 B13WEKG-216XRU Core i5 13420H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17U332-216) - фото 5
Ноутбук MSI Cyborg 17 B13WEKG-216XRU Core i5 13420H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17U332-216) - фото 6
Ноутбук MSI Cyborg 17 B13WEKG-216XRU Core i5 13420H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17U332-216) - фото 7
Ноутбук MSI Cyborg 17 B13WEKG-216XRU Core i5 13420H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17U332-216) - фото 8
Ноутбук MSI Cyborg 17 B13WEKG-216XRU Core i5 13420H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17U332-216) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
MSI Cyborg
Операционная система
DOS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук MSI Cyborg 17 B13WEKG-216XRU Core i5 13420H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17U332-216) - фото 1
  • Ноутбук MSI Cyborg 17 B13WEKG-216XRU Core i5 13420H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17U332-216) - фото 2
  • Ноутбук MSI Cyborg 17 B13WEKG-216XRU Core i5 13420H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17U332-216) - фото 3
  • Ноутбук MSI Cyborg 17 B13WEKG-216XRU Core i5 13420H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17U332-216) - фото 4
  • Ноутбук MSI Cyborg 17 B13WEKG-216XRU Core i5 13420H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17U332-216) - фото 5
  • Ноутбук MSI Cyborg 17 B13WEKG-216XRU Core i5 13420H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17U332-216) - фото 6
  • Ноутбук MSI Cyborg 17 B13WEKG-216XRU Core i5 13420H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17U332-216) - фото 7
  • Ноутбук MSI Cyborg 17 B13WEKG-216XRU Core i5 13420H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17U332-216) - фото 8
  • Ноутбук MSI Cyborg 17 B13WEKG-216XRU Core i5 13420H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17U332-216) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
103 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734043
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Cyborg
Операционная система
DOS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
13420H
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Энергоемкость батареи
55.2 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
4.2

Описание товара Ноутбук MSI Cyborg 17 B13WEKG-216XRU Core i5 13420H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17U332-216)

**Ноутбук MSI Cyborg 17 B13WEKG — мощь и стиль в каждой детали!** Ищете ноутбук, который справится с многозадачностью и требовательными задачами? MSI Cyborg 17 B13WEKG — идеальный выбор для работы, игр и развлечений! **Почему стоит выбрать MSI Cyborg 17 B13WEKG?** * **Производительность:** процессор Intel Core i5-13420H и 16 ГБ оперативной памяти обеспечивают быструю и плавную работу даже с ресурсоёмкими приложениями. * **Достаточно места для всех ваших файлов:** SSD-накопитель на 1 ТБ позволит хранить большое количество данных и обеспечит быструю загрузку системы и приложений. * **Потрясающая графика:** дискретная видеокарта RTX 5050 с 8 ГБ видеопамяти подарит вам реалистичные изображения и плавную анимацию — идеально для игр и графических приложений. * **Яркий и чёткий дисплей:** 17,3-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920 x 1080 пикселей и частотой обновления 144 Гц обеспечивает яркое и детализированное изображение, а также плавность динамичных сцен. * **Стильный дизайн:** translucent black — цвет, который выделит вас из толпы. С ноутбуком MSI Cyborg 17 B13WEKG вы получите надёжного помощника для работы и развлечений. Не упустите шанс обновить свою технику — выбирайте качество и производительность!

Отзывы о товаре Ноутбук MSI Cyborg 17 B13WEKG-216XRU Core i5 13420H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17U332-216)




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Cyborg
Операционная система
DOS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
13420H
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Энергоемкость батареи
55.2 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
**Ноутбук MSI Cyborg 17 B13WEKG — мощь и стиль в каждой детали!** Ищете ноутбук, который справится с многозадачностью и требовательными задачами? MSI Cyborg 17 B13WEKG — идеальный выбор для работы, игр и развлечений! **Почему стоит выбрать MSI Cyborg 17 B13WEKG?** * **Производительность:** процессор Intel Core i5-13420H и 16 ГБ оперативной памяти обеспечивают быструю и плавную работу даже с ресурсоёмкими приложениями. * **Достаточно места для всех ваших файлов:** SSD-накопитель на 1 ТБ позволит хранить большое количество данных и обеспечит быструю загрузку системы и приложений. * **Потрясающая графика:** дискретная видеокарта RTX 5050 с 8 ГБ видеопамяти подарит вам реалистичные изображения и плавную анимацию — идеально для игр и графических приложений. * **Яркий и чёткий дисплей:** 17,3-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920 x 1080 пикселей и частотой обновления 144 Гц обеспечивает яркое и детализированное изображение, а также плавность динамичных сцен. * **Стильный дизайн:** translucent black — цвет, который выделит вас из толпы. С ноутбуком MSI Cyborg 17 B13WEKG вы получите надёжного помощника для работы и развлечений. Не упустите шанс обновить свою технику — выбирайте качество и производительность!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук MSI Cyborg 17 B13WEKG-216XRU Core i5 13420H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17U332-216) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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