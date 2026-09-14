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Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Predator Helios 18
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
2560x1600
Объем оперативной памяти
64 ГБ
Объем SSD
2048 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
312 480 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 734042
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Описание товара Ноутбук Acer Predator Helios 18 AI PH18-73-99GX Core Ultra 9 275HX 64Gb SSD2Tb NVIDIA GeForce RTX5080 16Gb 18" IPS WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (NH.QVZCD.002)
Acer Predator Helios 18 AI сочетает в себе динамичный игровой стиль и выверенную эргономику, подчёркивая характер своей агрессивной подсветкой и смелыми дизайнерскими решениями. Его массивный корпус и яркие акценты на крышке создают впечатление настоящей машины для побед. Дисплей этой модели погружает в игру без остатка благодаря тонким рамкам и богатому цветовому охвату. Каждое движение на экране передаётся чётко и плавно, а просторная матрица дарит ощущение полного контроля над происходящим. Пользовательская клавиатура с глубокой тактильной отдачей и выделенными игровыми клавишами позволяет максимально быстро реагировать в самых напряжённых матчах. Интеллектуальная система охлаждения незаметно сохраняет оптимальную температуру, предоставляя все ресурсы системе там, где они нужны в первую очередь. Набор портов и беспроводных интерфейсов продуман до мелочей: от подключения внешних контроллеров до передачи данных на высоких скоростях. Все порты удобно расположены по бокам корпуса, чтобы ничто не отвлекало от важного геймерского процесса. Длительное время работы без подзарядки освобождает от привязки к розетке, а предустановленные утилиты для управления производительностью и подсветкой делают настройку интуитивно понятной. Predator Helios 18 AI станет надёжным союзником профессионального игрока и любителя динамичного отдыха.
Acer Predator Helios 18 AI сочетает в себе динамичный игровой стиль и выверенную эргономику, подчёркивая характер своей агрессивной подсветкой и смелыми дизайнерскими решениями. Его массивный корпус и яркие акценты на крышке создают впечатление настоящей машины для побед. Дисплей этой модели погружает в игру без остатка благодаря тонким рамкам и богатому цветовому охвату. Каждое движение на экране передаётся чётко и плавно, а просторная матрица дарит ощущение полного контроля над происходящим. Пользовательская клавиатура с глубокой тактильной отдачей и выделенными игровыми клавишами позволяет максимально быстро реагировать в самых напряжённых матчах. Интеллектуальная система охлаждения незаметно сохраняет оптимальную температуру, предоставляя все ресурсы системе там, где они нужны в первую очередь. Набор портов и беспроводных интерфейсов продуман до мелочей: от подключения внешних контроллеров до передачи данных на высоких скоростях. Все порты удобно расположены по бокам корпуса, чтобы ничто не отвлекало от важного геймерского процесса. Длительное время работы без подзарядки освобождает от привязки к розетке, а предустановленные утилиты для управления производительностью и подсветкой делают настройку интуитивно понятной. Predator Helios 18 AI станет надёжным союзником профессионального игрока и любителя динамичного отдыха.
Ноутбук Acer Predator Helios 18 AI PH18-73-99GX Core Ultra 9 275HX 64Gb SSD2Tb NVIDIA GeForce RTX5080 16Gb 18" IPS WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (NH.QVZCD.002) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук Acer Predator Helios 18 AI PH18-73-99GX Core Ultra 9 275HX 64Gb SSD2Tb NVIDIA GeForce RTX5080 16Gb 18" IPS WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (NH.QVZCD.002)