Ноутбук HP EliteBook Ultra G1q8 Snapdragon X Plus X1P-42-100 16Gb SSD512Gb Qualcomm Adreno 14" IPS 2.2K (2240x1400) Windows 11 Pro 64 dk.blue WiFi BT Cam (9M4E6AT)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Ноутбук HP EliteBook Ultra G1q8 Snapdragon X Plus X1P-42-100 16Gb SSD512Gb Qualcomm Adreno 14" IPS 2.2K (2240x1400) Windows 11 Pro 64 dk.blue WiFi BT Cam (9M4E6AT)
Ноутбук HP представляет собой современное и высокопроизводительное устройство, идеально подходящее для работы и развлечений. Он оснащен передовыми характеристиками, которые делают его универсальным инструментом для пользователей с различными потребностями. Среди ключевых характеристик данного ноутбука стоит выделить современную версию Bluetooth 5.4, обеспечивающую быструю и надежную беспроводную связь с различными устройствами. Вес устройства составляет всего 1,34 кг, что делает его легким и удобным для переноски. Графический контроллер Qualcomm Adreno гарантирует отличное качество изображения и поддержку современных графических приложений. Экран диагональю 14 дюймов и разрешением 2240x1400 пикселей с матрицей IPS обеспечивает яркие цвета и широкие углы обзора, что делает работу с ноутбуком более комфортной. Производительность устройства обеспечивается процессором Qualcomm с 8 ядрами и 16 Гб оперативной памяти, что позволяет с легкостью выполнять многозадачные операции и запускать требовательные к ресурсам приложения. Объём SSD составляет 512 Гб, что обеспечивает быстрый доступ к данным и достаточное пространство для хранения вашей информации. Ноутбук выполнен в элегантном алюминиевом корпусе, что придаёт ему стильный и современный вид. Операционная система Windows 11 Pro предлагает мощные функциональные возможности и улучшенный пользовательский интерфейс. Для удобства работы в условиях недостаточного освещения предусмотрена клавиатура с подсветкой. Устройство оснащено двумя портами USB Type-C, что позволяет подключать к нему различные периферийные устройства и аксессуары. Тип аккумулятора Li-Pol гарантирует долгую автономную работу, что особенно важно для пользователей, часто находящихся в движении. Ноутбук HP на базе процессора Qualcomm — это идеальный выбор для тех, кто ценит производительность, надежность и стиль в одном устройстве.
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Отзывы о товаре Ноутбук HP EliteBook Ultra G1q8 Snapdragon X Plus X1P-42-100 16Gb SSD512Gb Qualcomm Adreno 14" IPS 2.2K (2240x1400) Windows 11 Pro 64 dk.blue WiFi BT Cam (9M4E6AT)