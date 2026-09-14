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Ноутбук Lenovo ThinkPad X9-14 G1 Aura Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14" OLED WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21QA002CGQ) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Lenovo ThinkPad X9-14 G1 Aura Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14" OLED WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21QA002CGQ)

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Ноутбук Lenovo ThinkPad X9-14 G1 Aura Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21QA002CGQ) - фото 1
Ноутбук Lenovo ThinkPad X9-14 G1 Aura Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21QA002CGQ) - фото 2
Ноутбук Lenovo ThinkPad X9-14 G1 Aura Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21QA002CGQ) - фото 3
Ноутбук Lenovo ThinkPad X9-14 G1 Aura Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21QA002CGQ) - фото 4
Ноутбук Lenovo ThinkPad X9-14 G1 Aura Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21QA002CGQ) - фото 5
Ноутбук Lenovo ThinkPad X9-14 G1 Aura Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21QA002CGQ) - фото 6
Ноутбук Lenovo ThinkPad X9-14 G1 Aura Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21QA002CGQ) - фото 7
Ноутбук Lenovo ThinkPad X9-14 G1 Aura Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21QA002CGQ) - фото 8
Ноутбук Lenovo ThinkPad X9-14 G1 Aura Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21QA002CGQ) - фото 9
Ноутбук Lenovo ThinkPad X9-14 G1 Aura Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21QA002CGQ) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo ThinkPad X
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X9-14 G1 Aura Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21QA002CGQ) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X9-14 G1 Aura Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21QA002CGQ) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X9-14 G1 Aura Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21QA002CGQ) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X9-14 G1 Aura Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21QA002CGQ) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X9-14 G1 Aura Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21QA002CGQ) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X9-14 G1 Aura Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21QA002CGQ) - фото 6
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X9-14 G1 Aura Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21QA002CGQ) - фото 7
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X9-14 G1 Aura Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21QA002CGQ) - фото 8
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X9-14 G1 Aura Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21QA002CGQ) - фото 9
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X9-14 G1 Aura Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21QA002CGQ) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
182 300 руб. 
Начислим 2917 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 734037
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ноутбук Lenovo ThinkPad X9-14 G1 Aura Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14" OLED WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21QA002CGQ)
182 300 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo ThinkPad X
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Модель процессора
258V
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
55 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
2

Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkPad X9-14 G1 Aura Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14" OLED WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21QA002CGQ)

Lenovo создал по-настоящему стильный и лёгкий ноутбук — всего 1,21 кг, что делает его идеальным спутником для мобильной работы и путешествий. Металлический корпус из алюминия подчёркивает премиальность устройства и защищает его на ходу. Впечатляющая диагональ экрана 14 дюймов и разрешение 1920x1200 обеспечивают чёткую и яркую картинку для любых задач — от работы с текстами до просмотра фильмов. Процессор Intel Core Ultra 7 с 8 ядрами и 32 Гб оперативной памяти позволяет с лёгкостью справляться даже с ресурсоёмкими задачами и многозадачностью. SSD на 1024 Гб — это не только огромное пространство для хранения, но и высокая скорость работы без задержек. Поддержка Bluetooth v5.4 гарантирует быстрое и стабильное соединение с беспроводными устройствами, а наличие сразу двух портов USB Type-C — дополнительное удобство для подключения современной техники. Подсветка клавиатуры позволяет комфортно работать в любое время суток, а сканер отпечатка пальца обеспечивает быстрый и надёжный доступ к данным. Операционная система Windows 11 Pro открывает доступ к полезным функциям для бизнеса и продуктивности. Этот ноутбук Lenovo — прекрасный выбор для тех, кто ценит мобильность, мощь и стиль.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo ThinkPad X9-14 G1 Aura Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14" OLED WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21QA002CGQ)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo ThinkPad X
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Модель процессора
258V
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
55 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Lenovo создал по-настоящему стильный и лёгкий ноутбук — всего 1,21 кг, что делает его идеальным спутником для мобильной работы и путешествий. Металлический корпус из алюминия подчёркивает премиальность устройства и защищает его на ходу. Впечатляющая диагональ экрана 14 дюймов и разрешение 1920x1200 обеспечивают чёткую и яркую картинку для любых задач — от работы с текстами до просмотра фильмов. Процессор Intel Core Ultra 7 с 8 ядрами и 32 Гб оперативной памяти позволяет с лёгкостью справляться даже с ресурсоёмкими задачами и многозадачностью. SSD на 1024 Гб — это не только огромное пространство для хранения, но и высокая скорость работы без задержек. Поддержка Bluetooth v5.4 гарантирует быстрое и стабильное соединение с беспроводными устройствами, а наличие сразу двух портов USB Type-C — дополнительное удобство для подключения современной техники. Подсветка клавиатуры позволяет комфортно работать в любое время суток, а сканер отпечатка пальца обеспечивает быстрый и надёжный доступ к данным. Операционная система Windows 11 Pro открывает доступ к полезным функциям для бизнеса и продуктивности. Этот ноутбук Lenovo — прекрасный выбор для тех, кто ценит мобильность, мощь и стиль.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Lenovo ThinkPad X9-14 G1 Aura Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14" OLED WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21QA002CGQ) - стоимость товара 182300 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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