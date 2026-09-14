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Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 14" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21SJ005CGQ) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 14" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21SJ005CGQ)

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Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21SJ005CGQ) - фото 1
Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21SJ005CGQ) - фото 2
Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21SJ005CGQ) - фото 3
Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21SJ005CGQ) - фото 4
Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21SJ005CGQ) - фото 5
Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21SJ005CGQ) - фото 6
Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21SJ005CGQ) - фото 7
Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21SJ005CGQ) - фото 8
Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21SJ005CGQ) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo Thinkbook 14
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21SJ005CGQ) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21SJ005CGQ) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21SJ005CGQ) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21SJ005CGQ) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21SJ005CGQ) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21SJ005CGQ) - фото 6
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21SJ005CGQ) - фото 7
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21SJ005CGQ) - фото 8
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21SJ005CGQ) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
96 600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734035
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo Thinkbook 14
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Модель процессора
255H
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
45 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
2.66

Описание товара Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 14" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21SJ005CGQ)

Этот ноутбук Lenovo идеально подходит для тех, кто ищет сочетание мобильности, производительности и стиля. Имея мощный процессор Intel Core Ultra 7, устройство легко справляется с повседневными задачами и обеспечивает плавную многозадачность благодаря 16 Гб оперативной памяти. 512 Гб SSD гарантирует достаточно места для хранения данных и быстрый доступ к ним. Экран диагональю 14 дюймов с разрешением 1920x1200 пикселей дарит четкость и яркость изображения, обеспечивая комфортную работу и просмотр мультимедийного контента. Благодаря легкому весу в 1,36 кг и прочному пластиковому корпусу, этот ноутбук удобно брать с собой в поездки и на встречи. Среди дополнительных удобств — встроенный кард-ридер для быстрого переноса данных, сканер отпечатков пальцев для обеспечения безопасности, а также подсветка клавиатуры, позволяющая работать в условиях низкой освещенности. Новейшая версия Bluetooth 5.3 улучшает стабильность и скорость беспроводных подключений. Устройство работает на базе операционной системы Windows 11 Pro, которая предлагает множество функций для повышения производительности и безопасности. Наличие порта USB Type-C обеспечивает быструю передачу данных и возможность подключения различных устройств. Этот ноутбук Lenovo — идеальное решение для профессионалов и студентов, которые ценят производительность, надежность и стиль в одном устройстве.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 14" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21SJ005CGQ)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo Thinkbook 14
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Модель процессора
255H
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
45 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Этот ноутбук Lenovo идеально подходит для тех, кто ищет сочетание мобильности, производительности и стиля. Имея мощный процессор Intel Core Ultra 7, устройство легко справляется с повседневными задачами и обеспечивает плавную многозадачность благодаря 16 Гб оперативной памяти. 512 Гб SSD гарантирует достаточно места для хранения данных и быстрый доступ к ним. Экран диагональю 14 дюймов с разрешением 1920x1200 пикселей дарит четкость и яркость изображения, обеспечивая комфортную работу и просмотр мультимедийного контента. Благодаря легкому весу в 1,36 кг и прочному пластиковому корпусу, этот ноутбук удобно брать с собой в поездки и на встречи. Среди дополнительных удобств — встроенный кард-ридер для быстрого переноса данных, сканер отпечатков пальцев для обеспечения безопасности, а также подсветка клавиатуры, позволяющая работать в условиях низкой освещенности. Новейшая версия Bluetooth 5.3 улучшает стабильность и скорость беспроводных подключений. Устройство работает на базе операционной системы Windows 11 Pro, которая предлагает множество функций для повышения производительности и безопасности. Наличие порта USB Type-C обеспечивает быструю передачу данных и возможность подключения различных устройств. Этот ноутбук Lenovo — идеальное решение для профессионалов и студентов, которые ценят производительность, надежность и стиль в одном устройстве.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 14" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21SJ005CGQ) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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