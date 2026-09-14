Ноутбук Apple MacBook Air A2681 M2 8 core 16Gb SSD256Gb/8 core GPU 13.6" Retina (2560x1664) macOS star WiFi BT Cam (MC7W4HN/A)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Ноутбук Apple MacBook Air A2681 M2 8 core 16Gb SSD256Gb/8 core GPU 13.6" Retina (2560x1664) macOS star WiFi BT Cam (MC7W4HN/A)
Компактный, легкий и изящный — этот 13,6-дюймовый ноутбук Apple прекрасно впишется в ваш ритм жизни. Стильный алюминиевый корпус не только эффектно выглядит, но и надёжен, прослужит долго. Яркий дисплей с разрешением 2560x1664 пикселей радует четкой, детализированной картинкой — работать и смотреть фильмы на таком экране одно удовольствие. Процессор Apple сочетается с 16 Гб оперативной памяти, обеспечивая мгновенный отклик системы, комфорт с большим количеством вкладок и сложными задачами. SSD на 256 Гб подарит быстрый запуск приложений и сохранит важные файлы всегда под рукой. Поддержка Mac OS обеспечивает фирменную продуманность интерфейса, а клавиатура с подсветкой позволяет работать даже поздно вечером. Встроенная видеокарта делает рабочие и творческие задачи ещё удобнее — берите ноутбук с собой и оставайтесь эффективными в любом месте.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса, HP
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 68 910 руб.17228 руб. в СплитНоутбук Lenovo V15 G5 IRL 15.6" FHD IPS 300nits i5-13420H/16Gb/5...
-
В наличииЦена 69 500 руб. 106 090 руб.17375 руб. в СплитНоутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 Ultra 5 125U/16Gb/512Gb/Backlit/N...
-
В наличииЦена 69 610 руб.17403 руб. в СплитНоутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 16" Ryzen 5 7535HS/16GB/512GB SSD...
-
В наличииЦена 70 480 руб.17620 руб. в СплитНоутбук Asus Vivobook 15 X1502VA-BQ924 Core i7 13620H 16Gb SSD51...
-
В наличииЦена 70 480 руб.17620 руб. в СплитНоутбук Acer Aspire Lite AL15-72P-71X1 Core i7 13620H 16Gb SSD1T...
-
В наличииЦена 70 480 руб.17620 руб. в СплитНоутбук Asus Vivobook 14 X1407QA-LY099W 14" IPS (Snapdragon X X...
-
В наличииЦена 70 560 руб.17640 руб. в СплитНоутбук HONOR MagicBook X 14 Intel Core i5-12450H/16Gb/SSD512Gb/...
-
В наличииЦена 71 350 руб.17838 руб. в СплитНоутбук Acer Extensa 15 EX215-57-76DA Core i7 13620H 16Gb SSD1Tb...
-
В наличииЦена 71 590 руб.17898 руб. в СплитНоутбук Acer Aspire Lite AL15-45P-R0MF Ryzen 7 5825U 32Gb SSD1Tb...
-
В наличииЦена 73 520 руб.18380 руб. в СплитНоутбук Apple MacBook Neo A3404 A18 Pro 6 core 8Gb SSD512Gb/5 co...
-
В наличииЦена 73 520 руб.18380 руб. в СплитНоутбук Apple MacBook Neo A3404 A18 Pro 6 core 8Gb SSD512Gb/5 co...
-
В наличииЦена 74 450 руб.18613 руб. в СплитНоутбук Asus ExpertBook P1 P1503CVA-i5H16512G0D Core 5 210H 16Gb...
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса, HP
Отзывы о товаре Ноутбук Apple MacBook Air A2681 M2 8 core 16Gb SSD256Gb/8 core GPU 13.6" Retina (2560x1664) macOS star WiFi BT Cam (MC7W4HN/A)