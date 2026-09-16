Top.Mail.Ru
Ноутбук HP EliteBook 860 G11 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam (C14ZMET) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ноутбук HP EliteBook 860 G11 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam (C14ZMET)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ноутбук HP EliteBook 860 G11 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam (C14ZMET) - фото 1
Ноутбук HP EliteBook 860 G11 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam (C14ZMET) - фото 2
Ноутбук HP EliteBook 860 G11 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam (C14ZMET) - фото 3
Ноутбук HP EliteBook 860 G11 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam (C14ZMET) - фото 4
Ноутбук HP EliteBook 860 G11 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam (C14ZMET) - фото 5
Ноутбук HP EliteBook 860 G11 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam (C14ZMET) - фото 6
Ноутбук HP EliteBook 860 G11 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam (C14ZMET) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
HP EliteBook 860
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук HP EliteBook 860 G11 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam (C14ZMET) - фото 1
  • Ноутбук HP EliteBook 860 G11 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam (C14ZMET) - фото 2
  • Ноутбук HP EliteBook 860 G11 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam (C14ZMET) - фото 3
  • Ноутбук HP EliteBook 860 G11 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam (C14ZMET) - фото 4
  • Ноутбук HP EliteBook 860 G11 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam (C14ZMET) - фото 5
  • Ноутбук HP EliteBook 860 G11 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam (C14ZMET) - фото 6
  • Ноутбук HP EliteBook 860 G11 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam (C14ZMET) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
136 740 руб. 
Начислим 2188 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 734032
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ноутбук HP EliteBook 860 G11 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam (C14ZMET)
136 740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
HP EliteBook 860
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
155U
Частота процессора, ГГц
1.7
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
56 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
2.89

Описание товара Ноутбук HP EliteBook 860 G11 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam (C14ZMET)

Мощный ноутбук HP с внушительным 16-дюймовым экраном и разрешением 1920x1200 создан для работы и развлечений на высшем уровне. Благодаря 12-ядерному процессору Intel и 16 Гб оперативной памяти устройство легко справится с ресурсоёмкими задачами — от многозадачности до сложных профессиональных проектов. Быстрый SSD на 512 Гб обеспечивает мгновенную загрузку и быструю работу всех программ. У ноутбука элегантный алюминиевый корпус — практичный и прочный, а вес всего 1,72 кг делает модель достаточно мобильной. Встроенный кард-ридер ускорит импорт фото и данных, а два порта USB Type-C позволят подключать современные девайсы без переходников. Для дополнительного комфорта есть подсветка клавиатуры — теперь работать или смотреть фильмы ночью станет ещё приятнее. Встроенный сканер отпечатка пальца гарантирует защиту данных без лишних движений, а Windows 11 Pro открывает расширенные возможности и современный интерфейс. Надёжный выбор для тех, кто ценит производительность и стиль в одном устройстве.

Отзывы о товаре Ноутбук HP EliteBook 860 G11 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam (C14ZMET)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
HP EliteBook 860
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Развернуть
Модель процессора
155U
Частота процессора, ГГц
1.7
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
56 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Мощный ноутбук HP с внушительным 16-дюймовым экраном и разрешением 1920x1200 создан для работы и развлечений на высшем уровне. Благодаря 12-ядерному процессору Intel и 16 Гб оперативной памяти устройство легко справится с ресурсоёмкими задачами — от многозадачности до сложных профессиональных проектов. Быстрый SSD на 512 Гб обеспечивает мгновенную загрузку и быструю работу всех программ. У ноутбука элегантный алюминиевый корпус — практичный и прочный, а вес всего 1,72 кг делает модель достаточно мобильной. Встроенный кард-ридер ускорит импорт фото и данных, а два порта USB Type-C позволят подключать современные девайсы без переходников. Для дополнительного комфорта есть подсветка клавиатуры — теперь работать или смотреть фильмы ночью станет ещё приятнее. Встроенный сканер отпечатка пальца гарантирует защиту данных без лишних движений, а Windows 11 Pro открывает расширенные возможности и современный интерфейс. Надёжный выбор для тех, кто ценит производительность и стиль в одном устройстве.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Ноутбук HP EliteBook 860 G11 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam (C14ZMET) - по цене 136740 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...