Ноутбук HP EliteBook 860 G11 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam (C14ZMET)
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Характеристики
Описание товара Ноутбук HP EliteBook 860 G11 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam (C14ZMET)
Мощный ноутбук HP с внушительным 16-дюймовым экраном и разрешением 1920x1200 создан для работы и развлечений на высшем уровне. Благодаря 12-ядерному процессору Intel и 16 Гб оперативной памяти устройство легко справится с ресурсоёмкими задачами — от многозадачности до сложных профессиональных проектов. Быстрый SSD на 512 Гб обеспечивает мгновенную загрузку и быструю работу всех программ. У ноутбука элегантный алюминиевый корпус — практичный и прочный, а вес всего 1,72 кг делает модель достаточно мобильной. Встроенный кард-ридер ускорит импорт фото и данных, а два порта USB Type-C позволят подключать современные девайсы без переходников. Для дополнительного комфорта есть подсветка клавиатуры — теперь работать или смотреть фильмы ночью станет ещё приятнее. Встроенный сканер отпечатка пальца гарантирует защиту данных без лишних движений, а Windows 11 Pro открывает расширенные возможности и современный интерфейс. Надёжный выбор для тех, кто ценит производительность и стиль в одном устройстве.
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Отзывы о товаре Ноутбук HP EliteBook 860 G11 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam (C14ZMET)