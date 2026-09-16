Ноутбук HP ProBook 440 G11 Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS WUXGA (1920x1200) FreeDOS silver WiFi BT Cam (A38B9ET)
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Характеристики
Описание товара Ноутбук HP ProBook 440 G11 Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS WUXGA (1920x1200) FreeDOS silver WiFi BT Cam (A38B9ET)
Ноутбук HP представляет собой стильный и мощный ультрабук, обладающий рядом впечатляющих характеристик, которые идеально подойдут как для повседневных задач, так и для более ресурсоёмких приложений. С весом всего 1,39 кг, этот ноутбук обеспечивает удобство и мобильность, что делает его отличным выбором для активного образа жизни. Диагональ экрана составляет 14 дюймов, а разрешение 1920x1200 пикселей гарантирует чёткое и яркое изображение, идеально подходящее для просмотра мультимедиа и работы с графическими приложениями. Корпус, выполненный из металла, не только придаёт устройству прочность, но и добавляет элегантности в его дизайн. Ноутбук оснащён процессором Intel Core Ultra 5 с 12 ядрами, обеспечивающим высокую производительность и многозадачность. Объём оперативной памяти составляет 16 Гб, что позволяет без задержек обрабатывать множество приложений одновременно. Для хранения данных предусмотрен SSD-диск на 512 Гб, обеспечивающий быструю загрузку и доступ к вашим файлам. Одним из приятных дополнений является подсветка клавиатуры, которая обеспечивает комфортную работу в условиях недостаточного освещения. Также ноутбук оснащён двумя портами USB Type-C для удобного подключения периферийных устройств. Встроенная видеокарта отлично справляется с повседневными графическими задачами. Безопасность обеспечивается благодаря наличию сканера отпечатка пальца, который защищает ваши данные от посторонних. Однако стоит учесть, что ноутбук поставляется без предустановленной операционной системы, что даёт пользователю свободу выбора. В целом, этот ультрабук от HP — идеальное сочетание стиля, функциональности и производительности для современных пользователей.
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Теги товара: Intel
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Теги товара: Intel
Отзывы о товаре Ноутбук HP ProBook 440 G11 Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS WUXGA (1920x1200) FreeDOS silver WiFi BT Cam (A38B9ET)