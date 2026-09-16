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Ноутбук HP ProBook 440 G11 Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS WUXGA (1920x1200) FreeDOS silver WiFi BT Cam (A38B9ET) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук HP ProBook 440 G11 Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS WUXGA (1920x1200) FreeDOS silver WiFi BT Cam (A38B9ET)

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Ноутбук HP ProBook 440 G11 Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) FreeDOS silver WiFi BT Cam (A38B9ET)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
HP ProBook 440 G11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
82 420 руб. 
Начислим 1319 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 734029
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Ноутбук HP ProBook 440 G11 Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS WUXGA (1920x1200) FreeDOS silver WiFi BT Cam (A38B9ET)
82 420 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
HP ProBook 440 G11
Производитель процессора
Intel
Модель процессора
125U
Тип оперативной памяти
DDR4
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х30х7
Вес, кг.
2.1

Описание товара Ноутбук HP ProBook 440 G11 Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS WUXGA (1920x1200) FreeDOS silver WiFi BT Cam (A38B9ET)

Ноутбук HP представляет собой стильный и мощный ультрабук, обладающий рядом впечатляющих характеристик, которые идеально подойдут как для повседневных задач, так и для более ресурсоёмких приложений. С весом всего 1,39 кг, этот ноутбук обеспечивает удобство и мобильность, что делает его отличным выбором для активного образа жизни. Диагональ экрана составляет 14 дюймов, а разрешение 1920x1200 пикселей гарантирует чёткое и яркое изображение, идеально подходящее для просмотра мультимедиа и работы с графическими приложениями. Корпус, выполненный из металла, не только придаёт устройству прочность, но и добавляет элегантности в его дизайн. Ноутбук оснащён процессором Intel Core Ultra 5 с 12 ядрами, обеспечивающим высокую производительность и многозадачность. Объём оперативной памяти составляет 16 Гб, что позволяет без задержек обрабатывать множество приложений одновременно. Для хранения данных предусмотрен SSD-диск на 512 Гб, обеспечивающий быструю загрузку и доступ к вашим файлам. Одним из приятных дополнений является подсветка клавиатуры, которая обеспечивает комфортную работу в условиях недостаточного освещения. Также ноутбук оснащён двумя портами USB Type-C для удобного подключения периферийных устройств. Встроенная видеокарта отлично справляется с повседневными графическими задачами. Безопасность обеспечивается благодаря наличию сканера отпечатка пальца, который защищает ваши данные от посторонних. Однако стоит учесть, что ноутбук поставляется без предустановленной операционной системы, что даёт пользователю свободу выбора. В целом, этот ультрабук от HP — идеальное сочетание стиля, функциональности и производительности для современных пользователей.



Теги товара: Intel

Отзывы о товаре Ноутбук HP ProBook 440 G11 Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS WUXGA (1920x1200) FreeDOS silver WiFi BT Cam (A38B9ET)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
HP ProBook 440 G11
Производитель процессора
Intel
Модель процессора
125U
Тип оперативной памяти
DDR4
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Развернуть
Тип аккумулятора
Li-lon
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук HP представляет собой стильный и мощный ультрабук, обладающий рядом впечатляющих характеристик, которые идеально подойдут как для повседневных задач, так и для более ресурсоёмких приложений. С весом всего 1,39 кг, этот ноутбук обеспечивает удобство и мобильность, что делает его отличным выбором для активного образа жизни. Диагональ экрана составляет 14 дюймов, а разрешение 1920x1200 пикселей гарантирует чёткое и яркое изображение, идеально подходящее для просмотра мультимедиа и работы с графическими приложениями. Корпус, выполненный из металла, не только придаёт устройству прочность, но и добавляет элегантности в его дизайн. Ноутбук оснащён процессором Intel Core Ultra 5 с 12 ядрами, обеспечивающим высокую производительность и многозадачность. Объём оперативной памяти составляет 16 Гб, что позволяет без задержек обрабатывать множество приложений одновременно. Для хранения данных предусмотрен SSD-диск на 512 Гб, обеспечивающий быструю загрузку и доступ к вашим файлам. Одним из приятных дополнений является подсветка клавиатуры, которая обеспечивает комфортную работу в условиях недостаточного освещения. Также ноутбук оснащён двумя портами USB Type-C для удобного подключения периферийных устройств. Встроенная видеокарта отлично справляется с повседневными графическими задачами. Безопасность обеспечивается благодаря наличию сканера отпечатка пальца, который защищает ваши данные от посторонних. Однако стоит учесть, что ноутбук поставляется без предустановленной операционной системы, что даёт пользователю свободу выбора. В целом, этот ультрабук от HP — идеальное сочетание стиля, функциональности и производительности для современных пользователей.


Теги товара: Intel
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Ноутбук HP ProBook 440 G11 Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS WUXGA (1920x1200) FreeDOS silver WiFi BT Cam (A38B9ET) - по цене 82420 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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