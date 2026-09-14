Ноутбук HP ProBook 4 G1iR Core i5 1334U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (C2BP3AT)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук HP ProBook 4 G1iR Core i5 1334U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (C2BP3AT)
HP открывает новые горизонты для работы и развлечений! Большой 16-дюймовый экран с IPS-матрицей и разрешением 1920x1200 дарит чёткое и яркое изображение — комфорт и в кино, и в таблицах. Мощный 10-ядерный процессор Intel и графика Intel Iris Xe Graphics легко справляются с многозадачностью, творческими задачами и современными приложениями. Ноутбук оснащён быстрым SSD на 512 Гб — все файлы и программы запускаются мгновенно. 16 Гб оперативной памяти этой модели достаточно для плавной работы даже с ресурсоёмкими задачами. Встроенная клавиатурная подсветка помогает работать в любое время суток, а сканер отпечатка пальца обеспечивает быструю и надёжную авторизацию. Новейшая версия Bluetooth 5.3 позволяет подключать устройства без задержек. Два USB Type-C расширяют возможности подключения современной периферии. Несмотря на внушительную производительность, вес устройства всего 1,74 кг — отлично подойдёт для тех, кто часто берет ноутбук с собой. Windows 11 Pro открывает широкие возможности для работы и учёбы.
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Отзывы о товаре Ноутбук HP ProBook 4 G1iR Core i5 1334U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (C2BP3AT)