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Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 14IRH9 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14" IPS Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83KX007VRK) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 14IRH9 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14" IPS Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83KX007VRK)

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Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 14IRH9 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83KX007VRK) - фото 1
Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 14IRH9 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83KX007VRK) - фото 2
Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 14IRH9 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83KX007VRK) - фото 3
Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 14IRH9 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83KX007VRK) - фото 4
Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 14IRH9 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83KX007VRK) - фото 5
Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 14IRH9 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83KX007VRK) - фото 6
Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 14IRH9 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83KX007VRK) - фото 7
Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 14IRH9 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83KX007VRK) - фото 8
Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 14IRH9 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83KX007VRK) - фото 9
Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 14IRH9 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83KX007VRK) - фото 10
Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 14IRH9 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83KX007VRK) - фото 11
Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 14IRH9 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83KX007VRK) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo IdeaPad 5
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 14IRH9 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83KX007VRK) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 14IRH9 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83KX007VRK) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 14IRH9 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83KX007VRK) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 14IRH9 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83KX007VRK) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 14IRH9 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83KX007VRK) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 14IRH9 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83KX007VRK) - фото 6
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 14IRH9 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83KX007VRK) - фото 7
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 14IRH9 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83KX007VRK) - фото 8
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 14IRH9 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83KX007VRK) - фото 9
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 14IRH9 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83KX007VRK) - фото 10
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 14IRH9 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83KX007VRK) - фото 11
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 14IRH9 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83KX007VRK) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
63 620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734024
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo IdeaPad 5
Трансформер
да
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
да
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
13420H
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
57 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
2.5

Описание товара Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 14IRH9 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14" IPS Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83KX007VRK)

Ноутбуки Lenovo представляют собой идеальное сочетание современных технологий и элегантного дизайна. Эта модель оснащена всем необходимым для комфортной работы и развлечений. С диагональю экрана 14 дюймов и матрицей IPS, она предлагает превосходное качество изображения и широкие углы обзора. Частота обновления экрана в 60 Гц обеспечивает плавное отображение контента, будь то работа с документами или просмотр мультимедиа. Производительность ноутбука обеспечивается современным процессором Intel и встроенной видеокартой. Вместительный SSD объемом 512 Гб гарантирует быструю загрузку и хранение ваших данных. Для подключения периферийных устройств предусмотрены два порта USB Type-C, а встроенный кард-ридер добавляет дополнительное удобство. Современная оперативная память типа LPDDR5x обеспечивает высокую скорость работы системы. Одной из особенностей этой модели является ее функциональность в формате трансформера – вы можете использовать устройство как в виде классического ноутбука, так и в планшетном режиме. Клавиатура с подсветкой позволяет комфортно работать в условиях недостаточного освещения, а вес всего 1,6 кг делает этот ноутбук идеальным вариантом для мобильных пользователей. Поддержка Bluetooth версии 5.2 позволяет быстро и надежно подключать беспроводные устройства. Серый цвет корпуса подчеркивает стиль и универсальность устройства. Однако стоит отметить, что ноутбук поставляется без операционной системы, предоставляя пользователю свободу выбора ПО на свое усмотрение. Это надежное устройство от Lenovo станет незаменимым помощником для работы и развлечений, обеспечивая комфорт и эффективность в любой ситуации.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 14IRH9 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14" IPS Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83KX007VRK)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo IdeaPad 5
Трансформер
да
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
да
Развернуть
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
13420H
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
57 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбуки Lenovo представляют собой идеальное сочетание современных технологий и элегантного дизайна. Эта модель оснащена всем необходимым для комфортной работы и развлечений. С диагональю экрана 14 дюймов и матрицей IPS, она предлагает превосходное качество изображения и широкие углы обзора. Частота обновления экрана в 60 Гц обеспечивает плавное отображение контента, будь то работа с документами или просмотр мультимедиа. Производительность ноутбука обеспечивается современным процессором Intel и встроенной видеокартой. Вместительный SSD объемом 512 Гб гарантирует быструю загрузку и хранение ваших данных. Для подключения периферийных устройств предусмотрены два порта USB Type-C, а встроенный кард-ридер добавляет дополнительное удобство. Современная оперативная память типа LPDDR5x обеспечивает высокую скорость работы системы. Одной из особенностей этой модели является ее функциональность в формате трансформера – вы можете использовать устройство как в виде классического ноутбука, так и в планшетном режиме. Клавиатура с подсветкой позволяет комфортно работать в условиях недостаточного освещения, а вес всего 1,6 кг делает этот ноутбук идеальным вариантом для мобильных пользователей. Поддержка Bluetooth версии 5.2 позволяет быстро и надежно подключать беспроводные устройства. Серый цвет корпуса подчеркивает стиль и универсальность устройства. Однако стоит отметить, что ноутбук поставляется без операционной системы, предоставляя пользователю свободу выбора ПО на свое усмотрение. Это надежное устройство от Lenovo станет незаменимым помощником для работы и развлечений, обеспечивая комфорт и эффективность в любой ситуации.
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Отзывы


Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 14IRH9 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14" IPS Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83KX007VRK) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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