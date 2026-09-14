Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 14IRH10R Core 7 240H 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14" OLED WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83J0001ARK)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 14IRH10R Core 7 240H 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14" OLED WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83J0001ARK)
Lenovo представляет ноутбук с мощными характеристиками для тех, кто выбирает производительность и удобство. Компактный 14-дюймовый экран с разрешением 1920x1200 порадует четкой картинкой — работаете ли вы с документами или смотрите любимые фильмы. Внутри — 10 ядер процессора Intel: легко справляется с многозадачностью, ресурсоёмкими программами и потоковым видео. Большой объём оперативной памяти 32 Гб гарантирует молниеносную работу даже при запуске нескольких приложений одновременно. Встроенный SSD на 1024 Гб превращает ноутбук в хранилище вашей коллекции фото, видео и рабочих файлов — быстро и удобно. Кард-ридер открывает новые возможности для обмена данными. Ноутбук поставляется без операционной системы, что идеально, если вы хотите установить именно то ПО, которое нравится вам.
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Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 14IRH10R Core 7 240H 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14" OLED WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83J0001ARK)