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Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16IRH10R Core 7 240H 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 16" OLED 2.8K (2880x1800) без ОС grey WiFi BT Cam (83J1001FRK) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16IRH10R Core 7 240H 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 16" OLED 2.8K (2880x1800) без ОС grey WiFi BT Cam (83J1001FRK)

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Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16IRH10R Core 7 240H 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 16&quot; OLED 2.8K (2880x1800) без ОС grey WiFi BT Cam (83J1001FRK) - фото 1
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16IRH10R Core 7 240H 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 16&quot; OLED 2.8K (2880x1800) без ОС grey WiFi BT Cam (83J1001FRK) - фото 2
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16IRH10R Core 7 240H 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 16&quot; OLED 2.8K (2880x1800) без ОС grey WiFi BT Cam (83J1001FRK) - фото 3
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16IRH10R Core 7 240H 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 16&quot; OLED 2.8K (2880x1800) без ОС grey WiFi BT Cam (83J1001FRK) - фото 4
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16IRH10R Core 7 240H 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 16&quot; OLED 2.8K (2880x1800) без ОС grey WiFi BT Cam (83J1001FRK) - фото 5
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16IRH10R Core 7 240H 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 16&quot; OLED 2.8K (2880x1800) без ОС grey WiFi BT Cam (83J1001FRK) - фото 6
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16IRH10R Core 7 240H 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 16&quot; OLED 2.8K (2880x1800) без ОС grey WiFi BT Cam (83J1001FRK) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo IdeaPad Slim 5
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2880x1800
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16IRH10R Core 7 240H 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 16&quot; OLED 2.8K (2880x1800) без ОС grey WiFi BT Cam (83J1001FRK) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16IRH10R Core 7 240H 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 16&quot; OLED 2.8K (2880x1800) без ОС grey WiFi BT Cam (83J1001FRK) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16IRH10R Core 7 240H 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 16&quot; OLED 2.8K (2880x1800) без ОС grey WiFi BT Cam (83J1001FRK) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16IRH10R Core 7 240H 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 16&quot; OLED 2.8K (2880x1800) без ОС grey WiFi BT Cam (83J1001FRK) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16IRH10R Core 7 240H 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 16&quot; OLED 2.8K (2880x1800) без ОС grey WiFi BT Cam (83J1001FRK) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16IRH10R Core 7 240H 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 16&quot; OLED 2.8K (2880x1800) без ОС grey WiFi BT Cam (83J1001FRK) - фото 6
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16IRH10R Core 7 240H 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 16&quot; OLED 2.8K (2880x1800) без ОС grey WiFi BT Cam (83J1001FRK) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
117 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734022
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo IdeaPad Slim 5
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
240H
Частота процессора, ГГц
2.5
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
80 Вт-ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
3.2

Описание товара Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16IRH10R Core 7 240H 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 16" OLED 2.8K (2880x1800) без ОС grey WiFi BT Cam (83J1001FRK)

Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16IRH10R c поддержкой передовых интеллектуальных функций, отвечающий требованиям военных стандартов, отличается высокой производительностью и длительным временем работы без подзарядки. Благодаря исключительно тонкому и легкому корпусу устройство можно брать с собой куда угодно. Кроме того, усиленная конструкция корпуса надежно защищает ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16IRH10R от повреждения в случае падения, предотвращает проникновение внутрь песка и пыли, а также пролитой жидкости. Дисплей с разрешением 2880x1800 и матрицей OLED Отличается максимально четким и реалистичным изображением. Благодаря соотношению сторон 16:10 и узким рамкам увеличивается площадь полезного пространства, и ничто не отвлекает от происходящего на экране. Ноутбук оснащен дисплеем с широким цветовым диапазоном на уровне полноценного цифрового кинотеатра. Передовя система охлаждения Lenovo IdeaPad Slim 5 16IRH10R способен с легкостью выполнять нескольких задач одновременно. Модель создана на базе процессора Intel Core оснащена передовой системой охлаждения, обеспечивающей бесперебойную работу при любых нагрузках. Ноутбук также укомплектован современной высокоскоростной оперативной памятью большого объема и емким твердотельным накопителем, чтобы вы могли решать любые задачи в любом месте. Поддержка карт памяти Модель поддерживает карты памяти microSD, что позволяет расширить хранилище до 1 ТБ. Версия Bluetooth 5.2 обеспечивает быстрое и стабильное подключение к другим устройствам.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16IRH10R Core 7 240H 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 16" OLED 2.8K (2880x1800) без ОС grey WiFi BT Cam (83J1001FRK)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo IdeaPad Slim 5
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
240H
Частота процессора, ГГц
2.5
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
80 Вт-ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16IRH10R c поддержкой передовых интеллектуальных функций, отвечающий требованиям военных стандартов, отличается высокой производительностью и длительным временем работы без подзарядки. Благодаря исключительно тонкому и легкому корпусу устройство можно брать с собой куда угодно. Кроме того, усиленная конструкция корпуса надежно защищает ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16IRH10R от повреждения в случае падения, предотвращает проникновение внутрь песка и пыли, а также пролитой жидкости. Дисплей с разрешением 2880x1800 и матрицей OLED Отличается максимально четким и реалистичным изображением. Благодаря соотношению сторон 16:10 и узким рамкам увеличивается площадь полезного пространства, и ничто не отвлекает от происходящего на экране. Ноутбук оснащен дисплеем с широким цветовым диапазоном на уровне полноценного цифрового кинотеатра. Передовя система охлаждения Lenovo IdeaPad Slim 5 16IRH10R способен с легкостью выполнять нескольких задач одновременно. Модель создана на базе процессора Intel Core оснащена передовой системой охлаждения, обеспечивающей бесперебойную работу при любых нагрузках. Ноутбук также укомплектован современной высокоскоростной оперативной памятью большого объема и емким твердотельным накопителем, чтобы вы могли решать любые задачи в любом месте. Поддержка карт памяти Модель поддерживает карты памяти microSD, что позволяет расширить хранилище до 1 ТБ. Версия Bluetooth 5.2 обеспечивает быстрое и стабильное подключение к другим устройствам.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16IRH10R Core 7 240H 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 16" OLED 2.8K (2880x1800) без ОС grey WiFi BT Cam (83J1001FRK) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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