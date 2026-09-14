Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16IRH10R Core 5 210H 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 16" OLED 2.8K (2880x1800) без ОС grey WiFi BT Cam (83J1001ERK)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16IRH10R Core 5 210H 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 16" OLED 2.8K (2880x1800) без ОС grey WiFi BT Cam (83J1001ERK)
Ноутбук Lenovo - это современный ультрабук, который сочетает в себе элегантный дизайн и передовые технологии. Изготовленный из прочного алюминиевого корпуса, он не только выглядит стильно, но и обеспечивает надежную защиту всех компонентов. Весом всего 1,76 кг, этот ультрабук идеально подходит для людей, которые постоянно находятся в движении. С большим 16-дюймовым экраном с высоким разрешением 2880x1800 пикселей и частотой обновления 120 Гц, этот ноутбук обеспечивает высококачественное изображение и плавность работы, что делает его отличным выбором для просмотра видео, редактирования графики или работы с текстами. Мощный процессор от Intel с восемью ядрами позволяет справляться с многозадачностью и требовательными приложениями, обеспечивая высокую производительность. Несмотря на отсутствие предустановленной операционной системы, вы можете установить любую ОС по вашему выбору, что предоставляет больше гибкости и контроля над вашей рабочей средой. Ноутбук оснащен двумя портами USB Type-C, что обеспечивает быстрые и удобные подключения к различным устройствам и аксессуарам. Подсветка клавиатуры позволяет комфортно работать в условиях низкой освещенности, а встроенная видеокарта обеспечивает достаточную мощность для обработки графики и видео. Серый цвет корпуса придаёт устройству сдержанную элегантность, подходящую как для деловой обстановки, так и для повседневного использования. С поддержкой оперативной памяти DDR5, ноутбук Lenovo готов предложить вам скорость и эффективность, необходимые для выполнения повседневных задач на профессиональном уровне.
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Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16IRH10R Core 5 210H 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 16" OLED 2.8K (2880x1800) без ОС grey WiFi BT Cam (83J1001ERK)