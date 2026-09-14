Ноутбук Kvadra Nau LP16 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS FHD+ (1920x1200) без ОС graphite WiFi BT Cam (Y22L01CAS122R_DCFD05)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Kvadra Nau LP16 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS FHD+ (1920x1200) без ОС graphite WiFi BT Cam (Y22L01CAS122R_DCFD05)
Ноутбук Kvadra — это отличный выбор для тех, кто ищет производительное и стильное устройство для повседневных задач и мультимедийных развлечений. Благодаря современному процессору Intel Core Ultra 7, этот ноутбук способен справляться с множеством задач одновременно, обеспечивая плавную и быструю работу приложений. Экран с диагональю 16 дюймов и разрешением 1920x1200 пикселей обеспечивает четкое и яркое изображение, что делает его идеальным для просмотра фильмов и работы с графикой. Подсветка клавиатуры позволяет комфортно работать даже в условиях низкой освещенности. С объемом оперативной памяти в 16 Гб и SSD накопителем на 512 Гб, Kvadra предлагает быструю загрузку системы и приложений, а также достаточно места для хранения ваших файлов и данных. Встроенный кард-ридер предоставляет дополнительное удобство при работе с внешними устройствами. Ноутбук весит всего 1,5 кг, что делает его мобильным и удобным в использовании в различных условиях. Корпус из пластика сочетает в себе легкость и прочность, придавая устройству современный внешний вид. Технология Bluetooth v5.2 обеспечит стабильное подключение беспроводных устройств, а встроенная видеокарта подходит для большинства офисных приложений и мультимедийных задач. Отсутствие предустановленной операционной системы дает вам свободу выбора и возможность настроить устройство именно под ваши потребности. Этот ноутбук — надежный помощник для работы и развлечений!
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Отзывы о товаре Ноутбук Kvadra Nau LP16 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS FHD+ (1920x1200) без ОС graphite WiFi BT Cam (Y22L01CAS122R_DCFD05)