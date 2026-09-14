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Ноутбук IRU Tactio 15ALG Core i5 12600H 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam 4500mAh (2126372) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук IRU Tactio 15ALG Core i5 12600H 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam 4500mAh (2126372)

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Ноутбук IRU Tactio 15ALG Core i5 12600H 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam 4500mAh (2126372) - фото 1
Ноутбук IRU Tactio 15ALG Core i5 12600H 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam 4500mAh (2126372) - фото 2
Ноутбук IRU Tactio 15ALG Core i5 12600H 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam 4500mAh (2126372) - фото 3
Ноутбук IRU Tactio 15ALG Core i5 12600H 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam 4500mAh (2126372) - фото 4
Ноутбук IRU Tactio 15ALG Core i5 12600H 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam 4500mAh (2126372) - фото 5
Ноутбук IRU Tactio 15ALG Core i5 12600H 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam 4500mAh (2126372) - фото 6
Ноутбук IRU Tactio 15ALG Core i5 12600H 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam 4500mAh (2126372) - фото 7
Ноутбук IRU Tactio 15ALG Core i5 12600H 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam 4500mAh (2126372) - фото 8
Ноутбук IRU Tactio 15ALG Core i5 12600H 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam 4500mAh (2126372) - фото 9
Ноутбук IRU Tactio 15ALG Core i5 12600H 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam 4500mAh (2126372) - фото 10
Ноутбук IRU Tactio 15ALG Core i5 12600H 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam 4500mAh (2126372) - фото 11
Ноутбук IRU Tactio 15ALG Core i5 12600H 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam 4500mAh (2126372) - фото 12
Ноутбук IRU Tactio 15ALG Core i5 12600H 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam 4500mAh (2126372) - фото 13
Ноутбук IRU Tactio 15ALG Core i5 12600H 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam 4500mAh (2126372) - фото 14
Ноутбук IRU Tactio 15ALG Core i5 12600H 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam 4500mAh (2126372) - фото 15
Ноутбук IRU Tactio 15ALG Core i5 12600H 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam 4500mAh (2126372) - фото 16
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Ноутбук IRU Tactio 15ALG Core i5 12600H 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam 4500mAh (2126372) - фото 19
Ноутбук IRU Tactio 15ALG Core i5 12600H 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam 4500mAh (2126372) - фото 20
Ноутбук IRU Tactio 15ALG Core i5 12600H 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam 4500mAh (2126372) - фото 21
Ноутбук IRU Tactio 15ALG Core i5 12600H 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam 4500mAh (2126372) - фото 22
Ноутбук IRU Tactio 15ALG Core i5 12600H 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam 4500mAh (2126372) - фото 23
Ноутбук IRU Tactio 15ALG Core i5 12600H 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam 4500mAh (2126372) - фото 24
Ноутбук IRU Tactio 15ALG Core i5 12600H 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam 4500mAh (2126372) - фото 25
Ноутбук IRU Tactio 15ALG Core i5 12600H 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam 4500mAh (2126372) - фото 26
Ноутбук IRU Tactio 15ALG Core i5 12600H 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam 4500mAh (2126372) - фото 27
Ноутбук IRU Tactio 15ALG Core i5 12600H 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam 4500mAh (2126372) - фото 28
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
IRU Tactio
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук IRU Tactio 15ALG Core i5 12600H 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam 4500mAh (2126372) - фото 1
  • Ноутбук IRU Tactio 15ALG Core i5 12600H 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam 4500mAh (2126372) - фото 2
  • Ноутбук IRU Tactio 15ALG Core i5 12600H 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam 4500mAh (2126372) - фото 3
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  • Ноутбук IRU Tactio 15ALG Core i5 12600H 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam 4500mAh (2126372) - фото 10
  • Ноутбук IRU Tactio 15ALG Core i5 12600H 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam 4500mAh (2126372) - фото 11
  • Ноутбук IRU Tactio 15ALG Core i5 12600H 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam 4500mAh (2126372) - фото 12
  • Ноутбук IRU Tactio 15ALG Core i5 12600H 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam 4500mAh (2126372) - фото 13
  • Ноутбук IRU Tactio 15ALG Core i5 12600H 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam 4500mAh (2126372) - фото 14
  • Ноутбук IRU Tactio 15ALG Core i5 12600H 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam 4500mAh (2126372) - фото 15
  • Ноутбук IRU Tactio 15ALG Core i5 12600H 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam 4500mAh (2126372) - фото 16
  • Ноутбук IRU Tactio 15ALG Core i5 12600H 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam 4500mAh (2126372) - фото 17
  • Ноутбук IRU Tactio 15ALG Core i5 12600H 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam 4500mAh (2126372) - фото 18
  • Ноутбук IRU Tactio 15ALG Core i5 12600H 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam 4500mAh (2126372) - фото 19
  • Ноутбук IRU Tactio 15ALG Core i5 12600H 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam 4500mAh (2126372) - фото 20
  • Ноутбук IRU Tactio 15ALG Core i5 12600H 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam 4500mAh (2126372) - фото 21
  • Ноутбук IRU Tactio 15ALG Core i5 12600H 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam 4500mAh (2126372) - фото 22
  • Ноутбук IRU Tactio 15ALG Core i5 12600H 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam 4500mAh (2126372) - фото 23
  • Ноутбук IRU Tactio 15ALG Core i5 12600H 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam 4500mAh (2126372) - фото 24
  • Ноутбук IRU Tactio 15ALG Core i5 12600H 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam 4500mAh (2126372) - фото 25
  • Ноутбук IRU Tactio 15ALG Core i5 12600H 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam 4500mAh (2126372) - фото 26
  • Ноутбук IRU Tactio 15ALG Core i5 12600H 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam 4500mAh (2126372) - фото 27
  • Ноутбук IRU Tactio 15ALG Core i5 12600H 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam 4500mAh (2126372) - фото 28
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
47 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734008
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Характеристики

Бренд
iRU
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
IRU Tactio
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
12600H
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
51.3 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
3.9

Описание товара Ноутбук IRU Tactio 15ALG Core i5 12600H 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam 4500mAh (2126372)

Стильный черный ноутбук iRU с экраном 15,6 дюйма порадует четким и ярким изображением благодаря IPS-матрице и разрешению Full HD 1920x1080. Мощный 12-ядерный процессор Intel Core i5 и 16 Гб оперативной памяти LPDDR4 обеспечат плавную работу без задержек — удобно запускать сразу несколько приложений и сложные задачи. SSD на 512 Гб позволяет быстро загружать систему и хранить большой объем данных. С установленной Windows 11 Pro вы сразу готовы к работе. Встроенная видеокарта отлично справится с повседневными задачами. Надежный партнер для учёбы, бизнеса и развлечений.

Отзывы о товаре Ноутбук IRU Tactio 15ALG Core i5 12600H 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam 4500mAh (2126372)




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Характеристики
Бренд
iRU
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
IRU Tactio
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Развернуть
Модель процессора
12600H
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
51.3 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Описание
Стильный черный ноутбук iRU с экраном 15,6 дюйма порадует четким и ярким изображением благодаря IPS-матрице и разрешению Full HD 1920x1080. Мощный 12-ядерный процессор Intel Core i5 и 16 Гб оперативной памяти LPDDR4 обеспечат плавную работу без задержек — удобно запускать сразу несколько приложений и сложные задачи. SSD на 512 Гб позволяет быстро загружать систему и хранить большой объем данных. С установленной Windows 11 Pro вы сразу готовы к работе. Встроенная видеокарта отлично справится с повседневными задачами. Надежный партнер для учёбы, бизнеса и развлечений.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук IRU Tactio 15ALG Core i5 12600H 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam 4500mAh (2126372) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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