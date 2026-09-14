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Ноутбук HP EliteBook 8 G1i Core Ultra 7 255U 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (C15A5ET) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук HP EliteBook 8 G1i Core Ultra 7 255U 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (C15A5ET)

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Ноутбук HP EliteBook 8 G1i Core Ultra 7 255U 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (C15A5ET) - фото 1
Ноутбук HP EliteBook 8 G1i Core Ultra 7 255U 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (C15A5ET) - фото 2
Ноутбук HP EliteBook 8 G1i Core Ultra 7 255U 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (C15A5ET) - фото 3
Ноутбук HP EliteBook 8 G1i Core Ultra 7 255U 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (C15A5ET) - фото 4
Ноутбук HP EliteBook 8 G1i Core Ultra 7 255U 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (C15A5ET) - фото 5
Ноутбук HP EliteBook 8 G1i Core Ultra 7 255U 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (C15A5ET) - фото 6
Ноутбук HP EliteBook 8 G1i Core Ultra 7 255U 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (C15A5ET) - фото 7
Ноутбук HP EliteBook 8 G1i Core Ultra 7 255U 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (C15A5ET) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
HP EliteBook 8
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук HP EliteBook 8 G1i Core Ultra 7 255U 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (C15A5ET) - фото 1
  • Ноутбук HP EliteBook 8 G1i Core Ultra 7 255U 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (C15A5ET) - фото 2
  • Ноутбук HP EliteBook 8 G1i Core Ultra 7 255U 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (C15A5ET) - фото 3
  • Ноутбук HP EliteBook 8 G1i Core Ultra 7 255U 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (C15A5ET) - фото 4
  • Ноутбук HP EliteBook 8 G1i Core Ultra 7 255U 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (C15A5ET) - фото 5
  • Ноутбук HP EliteBook 8 G1i Core Ultra 7 255U 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (C15A5ET) - фото 6
  • Ноутбук HP EliteBook 8 G1i Core Ultra 7 255U 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (C15A5ET) - фото 7
  • Ноутбук HP EliteBook 8 G1i Core Ultra 7 255U 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (C15A5ET) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
157 160 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734005
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Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
HP EliteBook 8
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Модель процессора
255U
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
62 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
2.8

Описание товара Ноутбук HP EliteBook 8 G1i Core Ultra 7 255U 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (C15A5ET)

HP создал ноутбук, в котором каждый грамм и дюйм работают на ваш успех. Лёгкий корпус из алюминия весит всего 1,39 кг — компактность позволяет легко брать устройство с собой куда угодно. Экран с диагональю 14 дюймов и расширенным разрешением 1920x1200 даёт чёткое, воздушное изображение, идеально подходящее как для работы с текстами, так и для просмотра фильмов. Восьмиядерный процессор серии Intel Core Ultra 7 и 32 Гб оперативной памяти обеспечивают мгновенный отклик и отличную производительность — этот ноутбук справится с любыми задачами, от серьёзных вычислений до параллельной работы с множеством приложений. Просторный SSD на 1024 Гб вместит все ваши данные без компромиссов. Благодаря встроенному кард-ридеру удобно работать с фотоаппаратами и другой цифровой техникой. Клавиатура с подсветкой создаёт комфорт даже при слабом освещении. Сканер отпечатка пальца улучшает безопасность и упрощает вход в систему. Для современных устройств есть сразу 2 порта USB Type-C, а поддержка Bluetooth v5.4 гарантирует молниеносное беспроводное подключение. Всё это работает под управлением Windows 11 Pro — для максимально плавной, современной работы.

Отзывы о товаре Ноутбук HP EliteBook 8 G1i Core Ultra 7 255U 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (C15A5ET)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
HP EliteBook 8
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Модель процессора
255U
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
62 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
HP создал ноутбук, в котором каждый грамм и дюйм работают на ваш успех. Лёгкий корпус из алюминия весит всего 1,39 кг — компактность позволяет легко брать устройство с собой куда угодно. Экран с диагональю 14 дюймов и расширенным разрешением 1920x1200 даёт чёткое, воздушное изображение, идеально подходящее как для работы с текстами, так и для просмотра фильмов. Восьмиядерный процессор серии Intel Core Ultra 7 и 32 Гб оперативной памяти обеспечивают мгновенный отклик и отличную производительность — этот ноутбук справится с любыми задачами, от серьёзных вычислений до параллельной работы с множеством приложений. Просторный SSD на 1024 Гб вместит все ваши данные без компромиссов. Благодаря встроенному кард-ридеру удобно работать с фотоаппаратами и другой цифровой техникой. Клавиатура с подсветкой создаёт комфорт даже при слабом освещении. Сканер отпечатка пальца улучшает безопасность и упрощает вход в систему. Для современных устройств есть сразу 2 порта USB Type-C, а поддержка Bluetooth v5.4 гарантирует молниеносное беспроводное подключение. Всё это работает под управлением Windows 11 Pro — для максимально плавной, современной работы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук HP EliteBook 8 G1i Core Ultra 7 255U 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (C15A5ET) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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