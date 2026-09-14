Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IRX10 16" WQXGA i7 14650HX 32/1TB RTX5060 8GB No OS 83NN001HRK серый
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IRX10 16" WQXGA i7 14650HX 32/1TB RTX5060 8GB No OS 83NN001HRK серый
Lenovo с 16-дюймовым экраном и впечатляющим разрешением 2560x1600 порадует четкой и яркой картинкой — отличное решение для дизайнеров, геймеров и тех, кто ценит комфорт при работе с текстом и графикой. Дискретная видеокарта с 8 Гб видеопамяти и мощный процессор Intel Core i7 способны справиться с тяжелыми задачами и современными играми без задержек и «лагов». 32 Гб оперативной памяти позволяют запускать несколько ресурсоемких приложений одновременно — работать можно в действительно многозадачном режиме. SSD объемом 1024 Гб обеспечит молниеносную загрузку программ и позволит хранить внушительные коллекции файлов. Подсветка клавиатуры добавляет удобство при работе в темноте. Модель поставляется без установленной операционной системы — стартуй с чистого листа и выбирай подходящее ПО сам.
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Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IRX10 16" WQXGA i7 14650HX 32/1TB RTX5060 8GB No OS 83NN001HRK серый