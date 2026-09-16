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Уцененный товар Триммер для бороды Philips BT3415/15 Series 3000 отличное состояние купить с доставкой в Санкт-Петербурге, 733996
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Уцененный товар Триммер для бороды Philips BT3415/15 Series 3000 отличное состояние , 733996

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Триммер для бороды Philips BT3415/15 Series 3000 отличное состояние - фото 1
Уценка
Триммер для бороды Philips BT3415/15 Series 3000 отличное состояние - фото 2
Уценка
Триммер для бороды Philips BT3415/15 Series 3000 отличное состояние - фото 3
Уценка
Триммер для бороды Philips BT3415/15 Series 3000 отличное состояние - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Триммер
Назначение
Для бороды и усов
Цвет
бордовый
Комплектация
коробка, документы, триммер, кабель , щеточка
Максимальная длина стрижки
10
Питание
аккумулятор
  • Триммер для бороды Philips BT3415/15 Series 3000 отличное состояние - фото 1
  • Триммер для бороды Philips BT3415/15 Series 3000 отличное состояние - фото 2
  • Триммер для бороды Philips BT3415/15 Series 3000 отличное состояние - фото 3
  • Триммер для бороды Philips BT3415/15 Series 3000 отличное состояние - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%
1 630 руб.  2 502 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733996
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Триммер для бороды Philips BT3415/15 Series 3000 отличное состояние
1 630 руб. -35%
2 502 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PHILIPS
Тип товара
Триммер
Назначение
Для бороды и усов
Цвет
бордовый
Комплектация
коробка, документы, триммер, кабель , щеточка
Максимальная длина стрижки
10
Насадки
1
Питание
аккумулятор
Страна производитель
Индонезия
Размеры в упаковке, см
19х10х6
Вес, г.
300

Описание товара Уцененный товар Триммер для бороды Philips BT3415/15 Series 3000 отличное состояние

Внешний вид: отличное состояние Комплектность : коробка, документы, триммер, кабель , щеточка . Причина уценки : повреждена упаковка



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Отзывы о товаре Уцененный товар Триммер для бороды Philips BT3415/15 Series 3000 отличное состояние




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Характеристики
Бренд
PHILIPS
Тип товара
Триммер
Назначение
Для бороды и усов
Цвет
бордовый
Комплектация
коробка, документы, триммер, кабель , щеточка
Максимальная длина стрижки
10
Насадки
1
Питание
аккумулятор
Страна производитель
Индонезия
Описание
Внешний вид: отличное состояние Комплектность : коробка, документы, триммер, кабель , щеточка . Причина уценки : повреждена упаковка


Смотрите также: Триммеры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Триммер для бороды Philips BT3415/15 Series 3000 отличное состояние - этот товар вы можете купить по цене 1630 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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