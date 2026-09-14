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Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 14IRH9 Intel Core i5-13420H/16Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14"/IPS/Touch/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Luna Grey/1.6kg (83KX007XRK) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 14IRH9 Intel Core i5-13420H/16Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14"/IPS/Touch/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Luna Grey/1.6kg (83KX007XRK)

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Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 14IRH9 Intel Core i5-13420H/16Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14&quot;/IPS/Touch/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Luna Grey/1.6kg (83KX007XRK) - фото 1
Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 14IRH9 Intel Core i5-13420H/16Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14&quot;/IPS/Touch/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Luna Grey/1.6kg (83KX007XRK) - фото 2
Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 14IRH9 Intel Core i5-13420H/16Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14&quot;/IPS/Touch/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Luna Grey/1.6kg (83KX007XRK) - фото 3
Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 14IRH9 Intel Core i5-13420H/16Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14&quot;/IPS/Touch/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Luna Grey/1.6kg (83KX007XRK) - фото 4
Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 14IRH9 Intel Core i5-13420H/16Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14&quot;/IPS/Touch/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Luna Grey/1.6kg (83KX007XRK) - фото 5
Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 14IRH9 Intel Core i5-13420H/16Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14&quot;/IPS/Touch/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Luna Grey/1.6kg (83KX007XRK) - фото 6
Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 14IRH9 Intel Core i5-13420H/16Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14&quot;/IPS/Touch/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Luna Grey/1.6kg (83KX007XRK) - фото 7
Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 14IRH9 Intel Core i5-13420H/16Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14&quot;/IPS/Touch/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Luna Grey/1.6kg (83KX007XRK) - фото 8
Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 14IRH9 Intel Core i5-13420H/16Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14&quot;/IPS/Touch/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Luna Grey/1.6kg (83KX007XRK) - фото 9
Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 14IRH9 Intel Core i5-13420H/16Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14&quot;/IPS/Touch/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Luna Grey/1.6kg (83KX007XRK) - фото 10
Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 14IRH9 Intel Core i5-13420H/16Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14&quot;/IPS/Touch/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Luna Grey/1.6kg (83KX007XRK) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 14IRH9
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 14IRH9 Intel Core i5-13420H/16Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14&quot;/IPS/Touch/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Luna Grey/1.6kg (83KX007XRK) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 14IRH9 Intel Core i5-13420H/16Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14&quot;/IPS/Touch/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Luna Grey/1.6kg (83KX007XRK) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 14IRH9 Intel Core i5-13420H/16Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14&quot;/IPS/Touch/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Luna Grey/1.6kg (83KX007XRK) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 14IRH9 Intel Core i5-13420H/16Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14&quot;/IPS/Touch/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Luna Grey/1.6kg (83KX007XRK) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 14IRH9 Intel Core i5-13420H/16Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14&quot;/IPS/Touch/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Luna Grey/1.6kg (83KX007XRK) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 14IRH9 Intel Core i5-13420H/16Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14&quot;/IPS/Touch/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Luna Grey/1.6kg (83KX007XRK) - фото 6
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 14IRH9 Intel Core i5-13420H/16Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14&quot;/IPS/Touch/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Luna Grey/1.6kg (83KX007XRK) - фото 7
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 14IRH9 Intel Core i5-13420H/16Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14&quot;/IPS/Touch/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Luna Grey/1.6kg (83KX007XRK) - фото 8
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 14IRH9 Intel Core i5-13420H/16Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14&quot;/IPS/Touch/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Luna Grey/1.6kg (83KX007XRK) - фото 9
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 14IRH9 Intel Core i5-13420H/16Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14&quot;/IPS/Touch/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Luna Grey/1.6kg (83KX007XRK) - фото 10
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 14IRH9 Intel Core i5-13420H/16Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14&quot;/IPS/Touch/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Luna Grey/1.6kg (83KX007XRK) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
78 140 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733990
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 14IRH9
Трансформер
да
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
да
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
13420H
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
57 Вт*час:
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
2.8

Описание товара Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 14IRH9 Intel Core i5-13420H/16Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14"/IPS/Touch/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Luna Grey/1.6kg (83KX007XRK)

**Ноутбук-трансформер Lenovo IdeaPad 5 2-in-1: стиль и производительность в каждом движении!** Ищете универсальный ноутбук, который подойдёт и для работы, и для развлечений? Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 — идеальный выбор для тех, кто ценит мобильность и высокую производительность. **Почему стоит выбрать Lenovo IdeaPad 5 2-in-1?** * **Мощный процессор:** Intel Core i5-13420H с 8 ядрами и частотой до 4,6 ГГц обеспечит быструю и плавную работу даже с многозадачными задачами. * **Достаточно памяти для любых задач:** 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X (частота 5200 МГц) и скоростной SSD-накопитель на 1 ТБ (тип M.2) позволят вам работать без задержек и хранить большое количество данных. * **Яркий и чёткий дисплей:** 14-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920 x 1200 пикселей и частотой обновления 60 Гц порадует вас насыщенными цветами и чёткой картинкой. Глянцевая поверхность и сенсорный функционал делают взаимодействие с устройством максимально удобным. * **Универсальность:** благодаря конструкции трансформера вы можете использовать ноутбук в разных режимах — удобно как для работы, так и для отдыха. * **Компактность и стиль:** алюминиевый сплав и пластик в корпусе, серый цвет — ноутбук не только производительный, но и выглядит стильно. Вес всего 1,6 кг позволяет легко брать его с собой в поездки. **Дополнительные преимущества:** * картридер для microSD — удобно для работы с фотографиями и другими файлами с мобильных устройств; * энергоёмкий аккумулятор (57 Вт·ч) — дольше работа без подзарядки. Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 — это сочетание современного дизайна, высокой производительности и функциональности. С этим ноутбуком вы сможете эффективно работать и наслаждаться развлечениями в любом месте!

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 14IRH9 Intel Core i5-13420H/16Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14"/IPS/Touch/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Luna Grey/1.6kg (83KX007XRK)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 14IRH9
Трансформер
да
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
да
Развернуть
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
13420H
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
57 Вт*час:
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
**Ноутбук-трансформер Lenovo IdeaPad 5 2-in-1: стиль и производительность в каждом движении!** Ищете универсальный ноутбук, который подойдёт и для работы, и для развлечений? Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 — идеальный выбор для тех, кто ценит мобильность и высокую производительность. **Почему стоит выбрать Lenovo IdeaPad 5 2-in-1?** * **Мощный процессор:** Intel Core i5-13420H с 8 ядрами и частотой до 4,6 ГГц обеспечит быструю и плавную работу даже с многозадачными задачами. * **Достаточно памяти для любых задач:** 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X (частота 5200 МГц) и скоростной SSD-накопитель на 1 ТБ (тип M.2) позволят вам работать без задержек и хранить большое количество данных. * **Яркий и чёткий дисплей:** 14-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920 x 1200 пикселей и частотой обновления 60 Гц порадует вас насыщенными цветами и чёткой картинкой. Глянцевая поверхность и сенсорный функционал делают взаимодействие с устройством максимально удобным. * **Универсальность:** благодаря конструкции трансформера вы можете использовать ноутбук в разных режимах — удобно как для работы, так и для отдыха. * **Компактность и стиль:** алюминиевый сплав и пластик в корпусе, серый цвет — ноутбук не только производительный, но и выглядит стильно. Вес всего 1,6 кг позволяет легко брать его с собой в поездки. **Дополнительные преимущества:** * картридер для microSD — удобно для работы с фотографиями и другими файлами с мобильных устройств; * энергоёмкий аккумулятор (57 Вт·ч) — дольше работа без подзарядки. Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 — это сочетание современного дизайна, высокой производительности и функциональности. С этим ноутбуком вы сможете эффективно работать и наслаждаться развлечениями в любом месте!
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Отзывы


Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 14IRH9 Intel Core i5-13420H/16Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14"/IPS/Touch/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Luna Grey/1.6kg (83KX007XRK) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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