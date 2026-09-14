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Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 14IRH10R Intel Core 5 210H/32Gb (2*16 D5)/SSD1Tb/UMA/14"/OLED/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Luna Grey/1.39kg (83J0001BRK) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 14IRH10R Intel Core 5 210H/32Gb (2*16 D5)/SSD1Tb/UMA/14"/OLED/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Luna Grey/1.39kg (83J0001BRK)

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Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 14IRH10R Intel Core 5 210H/32Gb (2*16 D5)/SSD1Tb/UMA/14&quot;/OLED/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Luna Grey/1.39kg (83J0001BRK) - фото 1
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 14IRH10R Intel Core 5 210H/32Gb (2*16 D5)/SSD1Tb/UMA/14&quot;/OLED/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Luna Grey/1.39kg (83J0001BRK) - фото 2
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 14IRH10R Intel Core 5 210H/32Gb (2*16 D5)/SSD1Tb/UMA/14&quot;/OLED/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Luna Grey/1.39kg (83J0001BRK) - фото 3
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 14IRH10R Intel Core 5 210H/32Gb (2*16 D5)/SSD1Tb/UMA/14&quot;/OLED/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Luna Grey/1.39kg (83J0001BRK) - фото 4
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 14IRH10R Intel Core 5 210H/32Gb (2*16 D5)/SSD1Tb/UMA/14&quot;/OLED/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Luna Grey/1.39kg (83J0001BRK) - фото 5
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 14IRH10R Intel Core 5 210H/32Gb (2*16 D5)/SSD1Tb/UMA/14&quot;/OLED/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Luna Grey/1.39kg (83J0001BRK) - фото 6
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 14IRH10R Intel Core 5 210H/32Gb (2*16 D5)/SSD1Tb/UMA/14&quot;/OLED/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Luna Grey/1.39kg (83J0001BRK) - фото 7
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 14IRH10R Intel Core 5 210H/32Gb (2*16 D5)/SSD1Tb/UMA/14&quot;/OLED/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Luna Grey/1.39kg (83J0001BRK) - фото 8
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 14IRH10R Intel Core 5 210H/32Gb (2*16 D5)/SSD1Tb/UMA/14&quot;/OLED/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Luna Grey/1.39kg (83J0001BRK) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo IdeaPad Slim 5
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 14IRH10R Intel Core 5 210H/32Gb (2*16 D5)/SSD1Tb/UMA/14&quot;/OLED/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Luna Grey/1.39kg (83J0001BRK) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 14IRH10R Intel Core 5 210H/32Gb (2*16 D5)/SSD1Tb/UMA/14&quot;/OLED/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Luna Grey/1.39kg (83J0001BRK) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 14IRH10R Intel Core 5 210H/32Gb (2*16 D5)/SSD1Tb/UMA/14&quot;/OLED/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Luna Grey/1.39kg (83J0001BRK) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 14IRH10R Intel Core 5 210H/32Gb (2*16 D5)/SSD1Tb/UMA/14&quot;/OLED/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Luna Grey/1.39kg (83J0001BRK) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 14IRH10R Intel Core 5 210H/32Gb (2*16 D5)/SSD1Tb/UMA/14&quot;/OLED/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Luna Grey/1.39kg (83J0001BRK) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 14IRH10R Intel Core 5 210H/32Gb (2*16 D5)/SSD1Tb/UMA/14&quot;/OLED/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Luna Grey/1.39kg (83J0001BRK) - фото 6
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 14IRH10R Intel Core 5 210H/32Gb (2*16 D5)/SSD1Tb/UMA/14&quot;/OLED/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Luna Grey/1.39kg (83J0001BRK) - фото 7
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 14IRH10R Intel Core 5 210H/32Gb (2*16 D5)/SSD1Tb/UMA/14&quot;/OLED/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Luna Grey/1.39kg (83J0001BRK) - фото 8
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 14IRH10R Intel Core 5 210H/32Gb (2*16 D5)/SSD1Tb/UMA/14&quot;/OLED/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Luna Grey/1.39kg (83J0001BRK) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
84 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733989
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo IdeaPad Slim 5
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
210H
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
60 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
2.5

Описание товара Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 14IRH10R Intel Core 5 210H/32Gb (2*16 D5)/SSD1Tb/UMA/14"/OLED/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Luna Grey/1.39kg (83J0001BRK)

**Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 14IRH10R — стиль и высокая производительность** Ищете мощный и стильный ноутбук? Lenovo IdeaPad Slim 5 14IRH10R — идеальный выбор для работы, учёбы и развлечений! **Почему стоит выбрать этот ноутбук?** * **Высокая производительность:** 8-ядерный процессор Intel Core i5-210H с базовой частотой 2,2 ГГц и возможностью разгона до 4,8 ГГц обеспечит быструю и плавную работу даже с многозадачными задачами. * **Достаточно памяти для любых задач:** 32 ГБ оперативной памяти DDR5 с частотой 5600 МГц и скоростной SSD-накопитель на 1 ТБ (тип M.2 PCIe) позволят вам работать без задержек и хранить большое количество данных. * **Качественный дисплей:** 14-дюймовый OLED-экран с разрешением 1920 x 1200 пикселей и частотой обновления 60 Гц порадует вас яркими и насыщенными цветами, а также чёткостью изображения. * **Компактность и лёгкость:** вес ноутбука всего 1,39 кг, поэтому его удобно брать с собой в поездки и на работу. * **Стильный дизайн:** серый корпус из алюминия выглядит элегантно и современно. **Дополнительные преимущества:** * кардридер для microSD; * глянцевая поверхность экрана; * энергоёмкий аккумулятор (60 Вт·ч). На ноутбуке не установлена операционная система — вы можете выбрать и установить ту, которая подходит именно вам. Lenovo IdeaPad Slim 5 14IRH10R — это сочетание современного дизайна, высокой производительности и удобства использования. С этим ноутбуком вы сможете эффективно решать любые задачи!

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 14IRH10R Intel Core 5 210H/32Gb (2*16 D5)/SSD1Tb/UMA/14"/OLED/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Luna Grey/1.39kg (83J0001BRK)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo IdeaPad Slim 5
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
210H
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
60 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
**Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 14IRH10R — стиль и высокая производительность** Ищете мощный и стильный ноутбук? Lenovo IdeaPad Slim 5 14IRH10R — идеальный выбор для работы, учёбы и развлечений! **Почему стоит выбрать этот ноутбук?** * **Высокая производительность:** 8-ядерный процессор Intel Core i5-210H с базовой частотой 2,2 ГГц и возможностью разгона до 4,8 ГГц обеспечит быструю и плавную работу даже с многозадачными задачами. * **Достаточно памяти для любых задач:** 32 ГБ оперативной памяти DDR5 с частотой 5600 МГц и скоростной SSD-накопитель на 1 ТБ (тип M.2 PCIe) позволят вам работать без задержек и хранить большое количество данных. * **Качественный дисплей:** 14-дюймовый OLED-экран с разрешением 1920 x 1200 пикселей и частотой обновления 60 Гц порадует вас яркими и насыщенными цветами, а также чёткостью изображения. * **Компактность и лёгкость:** вес ноутбука всего 1,39 кг, поэтому его удобно брать с собой в поездки и на работу. * **Стильный дизайн:** серый корпус из алюминия выглядит элегантно и современно. **Дополнительные преимущества:** * кардридер для microSD; * глянцевая поверхность экрана; * энергоёмкий аккумулятор (60 Вт·ч). На ноутбуке не установлена операционная система — вы можете выбрать и установить ту, которая подходит именно вам. Lenovo IdeaPad Slim 5 14IRH10R — это сочетание современного дизайна, высокой производительности и удобства использования. С этим ноутбуком вы сможете эффективно решать любые задачи!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 14IRH10R Intel Core 5 210H/32Gb (2*16 D5)/SSD1Tb/UMA/14"/OLED/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Luna Grey/1.39kg (83J0001BRK) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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