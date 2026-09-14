Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 14IRH10R Intel Core 5 210H/32Gb (2*16 D5)/SSD1Tb/UMA/14"/OLED/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Luna Grey/1.39kg (83J0001BRK)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 14IRH10R Intel Core 5 210H/32Gb (2*16 D5)/SSD1Tb/UMA/14"/OLED/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Luna Grey/1.39kg (83J0001BRK)
**Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 14IRH10R — стиль и высокая производительность** Ищете мощный и стильный ноутбук? Lenovo IdeaPad Slim 5 14IRH10R — идеальный выбор для работы, учёбы и развлечений! **Почему стоит выбрать этот ноутбук?** * **Высокая производительность:** 8-ядерный процессор Intel Core i5-210H с базовой частотой 2,2 ГГц и возможностью разгона до 4,8 ГГц обеспечит быструю и плавную работу даже с многозадачными задачами. * **Достаточно памяти для любых задач:** 32 ГБ оперативной памяти DDR5 с частотой 5600 МГц и скоростной SSD-накопитель на 1 ТБ (тип M.2 PCIe) позволят вам работать без задержек и хранить большое количество данных. * **Качественный дисплей:** 14-дюймовый OLED-экран с разрешением 1920 x 1200 пикселей и частотой обновления 60 Гц порадует вас яркими и насыщенными цветами, а также чёткостью изображения. * **Компактность и лёгкость:** вес ноутбука всего 1,39 кг, поэтому его удобно брать с собой в поездки и на работу. * **Стильный дизайн:** серый корпус из алюминия выглядит элегантно и современно. **Дополнительные преимущества:** * кардридер для microSD; * глянцевая поверхность экрана; * энергоёмкий аккумулятор (60 Вт·ч). На ноутбуке не установлена операционная система — вы можете выбрать и установить ту, которая подходит именно вам. Lenovo IdeaPad Slim 5 14IRH10R — это сочетание современного дизайна, высокой производительности и удобства использования. С этим ноутбуком вы сможете эффективно решать любые задачи!
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Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 14IRH10R Intel Core 5 210H/32Gb (2*16 D5)/SSD1Tb/UMA/14"/OLED/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Luna Grey/1.39kg (83J0001BRK)