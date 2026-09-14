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Ноутбук Huawei MateBook GT 14 Intel Core Ultra 5 125H/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14.2"/OLED/Touch/WQXGA+/2880x1920/144Hz/NoOS/Space Grey/1.49kg (53014NQC) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Huawei MateBook GT 14 Intel Core Ultra 5 125H/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14.2"/OLED/Touch/WQXGA+/2880x1920/144Hz/NoOS/Space Grey/1.49kg (53014NQC)

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Ноутбук Huawei MateBook GT 14 Intel Core Ultra 5 125H/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14.2&quot;/OLED/Touch/WQXGA+/2880x1920/144Hz/NoOS/Space Grey/1.49kg (53014NQC) - фото 1
Ноутбук Huawei MateBook GT 14 Intel Core Ultra 5 125H/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14.2&quot;/OLED/Touch/WQXGA+/2880x1920/144Hz/NoOS/Space Grey/1.49kg (53014NQC) - фото 2
Ноутбук Huawei MateBook GT 14 Intel Core Ultra 5 125H/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14.2&quot;/OLED/Touch/WQXGA+/2880x1920/144Hz/NoOS/Space Grey/1.49kg (53014NQC) - фото 3
Ноутбук Huawei MateBook GT 14 Intel Core Ultra 5 125H/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14.2&quot;/OLED/Touch/WQXGA+/2880x1920/144Hz/NoOS/Space Grey/1.49kg (53014NQC) - фото 4
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Ноутбук Huawei MateBook GT 14 Intel Core Ultra 5 125H/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14.2&quot;/OLED/Touch/WQXGA+/2880x1920/144Hz/NoOS/Space Grey/1.49kg (53014NQC) - фото 7
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Ноутбук Huawei MateBook GT 14 Intel Core Ultra 5 125H/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14.2&quot;/OLED/Touch/WQXGA+/2880x1920/144Hz/NoOS/Space Grey/1.49kg (53014NQC) - фото 14
Ноутбук Huawei MateBook GT 14 Intel Core Ultra 5 125H/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14.2&quot;/OLED/Touch/WQXGA+/2880x1920/144Hz/NoOS/Space Grey/1.49kg (53014NQC) - фото 15
Ноутбук Huawei MateBook GT 14 Intel Core Ultra 5 125H/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14.2&quot;/OLED/Touch/WQXGA+/2880x1920/144Hz/NoOS/Space Grey/1.49kg (53014NQC) - фото 16
Ноутбук Huawei MateBook GT 14 Intel Core Ultra 5 125H/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14.2&quot;/OLED/Touch/WQXGA+/2880x1920/144Hz/NoOS/Space Grey/1.49kg (53014NQC) - фото 17
Ноутбук Huawei MateBook GT 14 Intel Core Ultra 5 125H/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14.2&quot;/OLED/Touch/WQXGA+/2880x1920/144Hz/NoOS/Space Grey/1.49kg (53014NQC) - фото 18
Ноутбук Huawei MateBook GT 14 Intel Core Ultra 5 125H/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14.2&quot;/OLED/Touch/WQXGA+/2880x1920/144Hz/NoOS/Space Grey/1.49kg (53014NQC) - фото 19
Ноутбук Huawei MateBook GT 14 Intel Core Ultra 5 125H/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14.2&quot;/OLED/Touch/WQXGA+/2880x1920/144Hz/NoOS/Space Grey/1.49kg (53014NQC) - фото 20
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Ноутбук Huawei MateBook GT 14 Intel Core Ultra 5 125H/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14.2&quot;/OLED/Touch/WQXGA+/2880x1920/144Hz/NoOS/Space Grey/1.49kg (53014NQC) - фото 24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Huawei MateBook GT
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14.2
Разрешение экрана
2880x1920
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
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  • Ноутбук Huawei MateBook GT 14 Intel Core Ultra 5 125H/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14.2&quot;/OLED/Touch/WQXGA+/2880x1920/144Hz/NoOS/Space Grey/1.49kg (53014NQC) - фото 18
  • Ноутбук Huawei MateBook GT 14 Intel Core Ultra 5 125H/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14.2&quot;/OLED/Touch/WQXGA+/2880x1920/144Hz/NoOS/Space Grey/1.49kg (53014NQC) - фото 19
  • Ноутбук Huawei MateBook GT 14 Intel Core Ultra 5 125H/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14.2&quot;/OLED/Touch/WQXGA+/2880x1920/144Hz/NoOS/Space Grey/1.49kg (53014NQC) - фото 20
  • Ноутбук Huawei MateBook GT 14 Intel Core Ultra 5 125H/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14.2&quot;/OLED/Touch/WQXGA+/2880x1920/144Hz/NoOS/Space Grey/1.49kg (53014NQC) - фото 21
  • Ноутбук Huawei MateBook GT 14 Intel Core Ultra 5 125H/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14.2&quot;/OLED/Touch/WQXGA+/2880x1920/144Hz/NoOS/Space Grey/1.49kg (53014NQC) - фото 22
  • Ноутбук Huawei MateBook GT 14 Intel Core Ultra 5 125H/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14.2&quot;/OLED/Touch/WQXGA+/2880x1920/144Hz/NoOS/Space Grey/1.49kg (53014NQC) - фото 23
  • Ноутбук Huawei MateBook GT 14 Intel Core Ultra 5 125H/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14.2&quot;/OLED/Touch/WQXGA+/2880x1920/144Hz/NoOS/Space Grey/1.49kg (53014NQC) - фото 24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
107 560 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733988
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Характеристики

Бренд
Huawei
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Huawei MateBook GT
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14.2
Разрешение экрана
2880x1920
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
да
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель процессора
125H
Частота процессора, ГГц
1.2
Количество ядер процессора
14
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
70 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
2.6

Описание товара Ноутбук Huawei MateBook GT 14 Intel Core Ultra 5 125H/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14.2"/OLED/Touch/WQXGA+/2880x1920/144Hz/NoOS/Space Grey/1.49kg (53014NQC)

Ноутбуки Huawei представляют собой сочетание передовых технологий и стильного дизайна, идеально подходящего для мобильных профессионалов и любителей современных устройств. Этот конкретный модельный ряд выделяется впечатляющими техническими характеристиками, обеспечивая высочайшую производительность и удобство работы. Главной особенностью является сенсорный OLED экран диагональю 14,2 дюйма с разрешением 2880x1920, который обеспечивает яркие и четкие изображения, делая каждое взаимодействие с устройством поистине захватывающим. Корпус, выполненный из алюминия, придаёт ноутбуку не только изысканный вид, но и повышенную прочность. При этом вес устройства составляет всего 1,49 кг, что делает его идеальным спутником в путешествиях. Внутренняя начинка поражает воображение: мощный процессор от Intel в сочетании с 32 Гб оперативной памяти LPDDR5x обеспечивает молниеносную скорость обработки данных, что позволяет легко справляться с любыми задачами, от офисной работы до ресурсоёмких приложений. Хранение данных реализовано на SSD диске объёмом 1024 Гб, что обеспечивает не только быстрый доступ к данным, но и достаточное пространство для хранения всех необходимых файлов и программ. Дополнительные функции, такие как подсветка клавиатуры и сканер отпечатка пальца, добавляют удобство и безопасность в процессе использования. Беспроводные коммуникации реализованы с помощью Bluetooth версии v5.1, что гарантирует стабильное подключение и высокую скорость передачи данных. Ноутбук не комплектуется предустановленной операционной системой, что даёт пользователям свободу выбора в зависимости от их личных предпочтений. Питание устройства обеспечивается за счёт литий-полимерного аккумулятора, что гарантирует продолжительное время работы без необходимости частой подзарядки. В целом, ноутбуки Huawei — это отличный выбор для тех, кто ценит производительность, качество, и элегантность в одном устройстве.

Отзывы о товаре Ноутбук Huawei MateBook GT 14 Intel Core Ultra 5 125H/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14.2"/OLED/Touch/WQXGA+/2880x1920/144Hz/NoOS/Space Grey/1.49kg (53014NQC)




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Характеристики
Бренд
Huawei
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Huawei MateBook GT
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14.2
Разрешение экрана
2880x1920
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
да
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель процессора
125H
Частота процессора, ГГц
1.2
Количество ядер процессора
14
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
70 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбуки Huawei представляют собой сочетание передовых технологий и стильного дизайна, идеально подходящего для мобильных профессионалов и любителей современных устройств. Этот конкретный модельный ряд выделяется впечатляющими техническими характеристиками, обеспечивая высочайшую производительность и удобство работы. Главной особенностью является сенсорный OLED экран диагональю 14,2 дюйма с разрешением 2880x1920, который обеспечивает яркие и четкие изображения, делая каждое взаимодействие с устройством поистине захватывающим. Корпус, выполненный из алюминия, придаёт ноутбуку не только изысканный вид, но и повышенную прочность. При этом вес устройства составляет всего 1,49 кг, что делает его идеальным спутником в путешествиях. Внутренняя начинка поражает воображение: мощный процессор от Intel в сочетании с 32 Гб оперативной памяти LPDDR5x обеспечивает молниеносную скорость обработки данных, что позволяет легко справляться с любыми задачами, от офисной работы до ресурсоёмких приложений. Хранение данных реализовано на SSD диске объёмом 1024 Гб, что обеспечивает не только быстрый доступ к данным, но и достаточное пространство для хранения всех необходимых файлов и программ. Дополнительные функции, такие как подсветка клавиатуры и сканер отпечатка пальца, добавляют удобство и безопасность в процессе использования. Беспроводные коммуникации реализованы с помощью Bluetooth версии v5.1, что гарантирует стабильное подключение и высокую скорость передачи данных. Ноутбук не комплектуется предустановленной операционной системой, что даёт пользователям свободу выбора в зависимости от их личных предпочтений. Питание устройства обеспечивается за счёт литий-полимерного аккумулятора, что гарантирует продолжительное время работы без необходимости частой подзарядки. В целом, ноутбуки Huawei — это отличный выбор для тех, кто ценит производительность, качество, и элегантность в одном устройстве.
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Отзывы


Ноутбук Huawei MateBook GT 14 Intel Core Ultra 5 125H/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14.2"/OLED/Touch/WQXGA+/2880x1920/144Hz/NoOS/Space Grey/1.49kg (53014NQC) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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