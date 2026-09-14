Ноутбук Huawei MateBook GT 14 Intel Core Ultra 5 125H/16Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14.2"/OLED/Touch/WQXGA+/2880x1920/144Hz/NoOS/Space Grey/1.49kg (53014NQD)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Ноутбук Huawei MateBook GT 14 Intel Core Ultra 5 125H/16Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14.2"/OLED/Touch/WQXGA+/2880x1920/144Hz/NoOS/Space Grey/1.49kg (53014NQD)
Huawei представляет мощный и элегантный ноутбук с впечатляющими характеристиками, отвечающими современным требованиям пользователей. Этот ноутбук оснащен 14,2-дюймовым сенсорным OLED-экраном с высоким разрешением 2880x1920, обеспечивающим живые и четкие изображения. Корпус устройства изготовлен из прочного и лёгкого алюминия, что делает его вес всего 1,49 кг — идеальным для мобильного использования. В основе ноутбука лежит новейший процессор Intel, обеспечивающий высокопроизводительную и безотказную работу. Поддержка 16 Гб памяти LPDDR5x и SSD-накопитель объемом 1024 Гб гарантируют впечатляющую скорость работы и вместительное пространство для хранения данных и приложений. Устройство поддерживает Bluetooth версии 5.1, что обеспечивает надежное беспроводное соединение с другими устройствами. Литий-полимерный аккумулятор обеспечивает продолжительное время автономной работы, что делает его отличным спутником для деловых поездок и путешествий. На ноутбуке нет предустановленной операционной системы, что дает пользователям свободу выбора и установки той ОС, которая максимально подходит для их задач. Подсветка клавиатуры и интегрированный сканер отпечатка пальца улучшают удобство использования в любых условиях освещения и обеспечивают дополнительную безопасность данных. Этот ноутбук Huawei сочетает в себе стильный дизайн, мощные технические характеристики и передовые технологии, что делает его идеальным выбором для требовательных пользователей.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 87 130 руб.21783 руб. в СплитНоутбук HP Victus 15-fa2082wm 15.6" IPS FHD Core i5 13420H 16Gb ...
-
В наличииЦена 87 210 руб.21803 руб. в СплитНоутбук HP ProBook 460 G11 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel...
-
В наличииЦена 87 210 руб.21803 руб. в СплитНоутбук HP Probook 460 G11 16" IPS Core Ultra 7 155U 16GB/512GB ...
-
В наличииЦена 87 290 руб.21823 руб. в СплитНоутбук Asus Expertbook B3 Flip B3402FVA-I516512B7D Core 5 120U ...
-
В наличииЦена 87 770 руб.21943 руб. в СплитНоутбук Asus TUF Gaming F17 FX707VJB-HX100 Core 5 210H 16Gb SSD5...
-
В наличииЦена 88 080 руб.22020 руб. в СплитНоутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512...
-
В наличииЦена 88 160 руб.22040 руб. в СплитНоутбук Acer Aspire 7 A715-59G-769T Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb...
-
В наличииЦена 88 240 руб.22060 руб. в СплитНоутбук Asus Expertbook B1503CVA-I716512B0D 15,6" FHD Core 7 150...
-
В наличииЦена 88 240 руб.22060 руб. в СплитНоутбук HP ProBook 4 G1i 14" Ultra 5 225U/ 16GB/512GB SSD Silver...
-
В наличииЦена 88 320 руб.22080 руб. в СплитНоутбук Lenovo LOQ 15ARP9 Ryzen 5 7235HS 16Gb SSD512Gb NVIDIA Ge...
-
В наличииЦена 89 350 руб.22338 руб. в СплитНоутбук MSI Thin 15 B2RVE-3451XRU Intel Core 7 240H/16Gb/SSD512G...
-
В наличииЦена 89 410 руб.22353 руб. в СплитНоутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL Core7 250H/ 16Gb/ 512Gb/ Win1...
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Отзывы о товаре Ноутбук Huawei MateBook GT 14 Intel Core Ultra 5 125H/16Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14.2"/OLED/Touch/WQXGA+/2880x1920/144Hz/NoOS/Space Grey/1.49kg (53014NQD)