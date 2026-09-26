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Ноутбук ASUS TUF Gaming F16 FX608JHR-RV166 Intel Core i5-14450HX/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (115W)/16"/IPS/WUXGA/1920x1200/165Hz/NoOS/RJ-45/Jaeger Gray/2.2kg (90NR0NA1-M008P0) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук ASUS TUF Gaming F16 FX608JHR-RV166 Intel Core i5-14450HX/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (115W)/16"/IPS/WUXGA/1920x1200/165Hz/NoOS/RJ-45/Jaeger Gray/2.2kg (90NR0NA1-M008P0)

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Ноутбук ASUS TUF Gaming F16 FX608JHR-RV166 Intel Core i5-14450HX/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (115W)/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/165Hz/NoOS/RJ-45/Jaeger Gray/2.2kg (90NR0NA1-M008P0) - фото 1
Ноутбук ASUS TUF Gaming F16 FX608JHR-RV166 Intel Core i5-14450HX/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (115W)/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/165Hz/NoOS/RJ-45/Jaeger Gray/2.2kg (90NR0NA1-M008P0) - фото 2
Ноутбук ASUS TUF Gaming F16 FX608JHR-RV166 Intel Core i5-14450HX/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (115W)/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/165Hz/NoOS/RJ-45/Jaeger Gray/2.2kg (90NR0NA1-M008P0) - фото 3
Ноутбук ASUS TUF Gaming F16 FX608JHR-RV166 Intel Core i5-14450HX/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (115W)/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/165Hz/NoOS/RJ-45/Jaeger Gray/2.2kg (90NR0NA1-M008P0) - фото 4
Ноутбук ASUS TUF Gaming F16 FX608JHR-RV166 Intel Core i5-14450HX/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (115W)/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/165Hz/NoOS/RJ-45/Jaeger Gray/2.2kg (90NR0NA1-M008P0) - фото 5
Ноутбук ASUS TUF Gaming F16 FX608JHR-RV166 Intel Core i5-14450HX/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (115W)/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/165Hz/NoOS/RJ-45/Jaeger Gray/2.2kg (90NR0NA1-M008P0) - фото 6
Ноутбук ASUS TUF Gaming F16 FX608JHR-RV166 Intel Core i5-14450HX/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (115W)/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/165Hz/NoOS/RJ-45/Jaeger Gray/2.2kg (90NR0NA1-M008P0) - фото 7
Ноутбук ASUS TUF Gaming F16 FX608JHR-RV166 Intel Core i5-14450HX/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (115W)/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/165Hz/NoOS/RJ-45/Jaeger Gray/2.2kg (90NR0NA1-M008P0) - фото 8
Ноутбук ASUS TUF Gaming F16 FX608JHR-RV166 Intel Core i5-14450HX/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (115W)/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/165Hz/NoOS/RJ-45/Jaeger Gray/2.2kg (90NR0NA1-M008P0) - фото 9
Ноутбук ASUS TUF Gaming F16 FX608JHR-RV166 Intel Core i5-14450HX/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (115W)/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/165Hz/NoOS/RJ-45/Jaeger Gray/2.2kg (90NR0NA1-M008P0) - фото 10
Ноутбук ASUS TUF Gaming F16 FX608JHR-RV166 Intel Core i5-14450HX/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (115W)/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/165Hz/NoOS/RJ-45/Jaeger Gray/2.2kg (90NR0NA1-M008P0) - фото 11
Ноутбук ASUS TUF Gaming F16 FX608JHR-RV166 Intel Core i5-14450HX/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (115W)/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/165Hz/NoOS/RJ-45/Jaeger Gray/2.2kg (90NR0NA1-M008P0) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Asus TUF Gaming F16
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук ASUS TUF Gaming F16 FX608JHR-RV166 Intel Core i5-14450HX/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (115W)/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/165Hz/NoOS/RJ-45/Jaeger Gray/2.2kg (90NR0NA1-M008P0) - фото 1
  • Ноутбук ASUS TUF Gaming F16 FX608JHR-RV166 Intel Core i5-14450HX/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (115W)/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/165Hz/NoOS/RJ-45/Jaeger Gray/2.2kg (90NR0NA1-M008P0) - фото 2
  • Ноутбук ASUS TUF Gaming F16 FX608JHR-RV166 Intel Core i5-14450HX/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (115W)/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/165Hz/NoOS/RJ-45/Jaeger Gray/2.2kg (90NR0NA1-M008P0) - фото 3
  • Ноутбук ASUS TUF Gaming F16 FX608JHR-RV166 Intel Core i5-14450HX/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (115W)/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/165Hz/NoOS/RJ-45/Jaeger Gray/2.2kg (90NR0NA1-M008P0) - фото 4
  • Ноутбук ASUS TUF Gaming F16 FX608JHR-RV166 Intel Core i5-14450HX/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (115W)/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/165Hz/NoOS/RJ-45/Jaeger Gray/2.2kg (90NR0NA1-M008P0) - фото 5
  • Ноутбук ASUS TUF Gaming F16 FX608JHR-RV166 Intel Core i5-14450HX/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (115W)/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/165Hz/NoOS/RJ-45/Jaeger Gray/2.2kg (90NR0NA1-M008P0) - фото 6
  • Ноутбук ASUS TUF Gaming F16 FX608JHR-RV166 Intel Core i5-14450HX/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (115W)/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/165Hz/NoOS/RJ-45/Jaeger Gray/2.2kg (90NR0NA1-M008P0) - фото 7
  • Ноутбук ASUS TUF Gaming F16 FX608JHR-RV166 Intel Core i5-14450HX/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (115W)/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/165Hz/NoOS/RJ-45/Jaeger Gray/2.2kg (90NR0NA1-M008P0) - фото 8
  • Ноутбук ASUS TUF Gaming F16 FX608JHR-RV166 Intel Core i5-14450HX/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (115W)/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/165Hz/NoOS/RJ-45/Jaeger Gray/2.2kg (90NR0NA1-M008P0) - фото 9
  • Ноутбук ASUS TUF Gaming F16 FX608JHR-RV166 Intel Core i5-14450HX/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (115W)/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/165Hz/NoOS/RJ-45/Jaeger Gray/2.2kg (90NR0NA1-M008P0) - фото 10
  • Ноутбук ASUS TUF Gaming F16 FX608JHR-RV166 Intel Core i5-14450HX/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (115W)/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/165Hz/NoOS/RJ-45/Jaeger Gray/2.2kg (90NR0NA1-M008P0) - фото 11
  • Ноутбук ASUS TUF Gaming F16 FX608JHR-RV166 Intel Core i5-14450HX/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (115W)/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/165Hz/NoOS/RJ-45/Jaeger Gray/2.2kg (90NR0NA1-M008P0) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
92 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733986
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus TUF Gaming F16
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
165
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
14450HX
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
90 Вт*час:
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
3

Описание товара Ноутбук ASUS TUF Gaming F16 FX608JHR-RV166 Intel Core i5-14450HX/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (115W)/16"/IPS/WUXGA/1920x1200/165Hz/NoOS/RJ-45/Jaeger Gray/2.2kg (90NR0NA1-M008P0)

**Игровой ноутбук ASUS TUF Gaming F16 FX608JHR-RV166 — мощь и стиль в каждой детали!** Ищете ноутбук, который справится с самыми требовательными играми? ASUS TUF Gaming F16 — ваш идеальный выбор! **Почему стоит выбрать этот ноутбук?** * **Мощный процессор:** Intel Core i5-14450HX с 10 ядрами и частотой до 4,8 ГГц обеспечит высокую производительность в играх и других ресурсоёмких задачах. * **Современная графика:** дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5050 с 8 ГБ видеопамяти GDDR7 подарит вам потрясающее качество изображения и плавность игрового процесса. * **Быстрый доступ к данным:** SSD-накопитель на 512 ГБ (тип M.2) гарантирует молниеносную загрузку операционной системы и приложений. * **Комфортная работа и игры:** 16-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920 x 1200 пикселей и частотой обновления 165 Гц позволит насладиться чётким и ярким изображением. Матовая поверхность экрана уменьшит блики и отражения. * **Достаточно памяти для многозадачности:** 16 ГБ оперативной памяти DDR5 с частотой 5600 МГц позволят вам без проблем работать в режиме многозадачности. * **Удобство использования:** клавиатура с русским языком раскладки и цифровым блоком сделает работу с ноутбуком максимально комфортной. **Дополнительные преимущества:** * лёгкий и прочный корпус из пластика в стильном сером цвете; * наличие сетевого интерфейса RJ-45 для стабильного подключения к сети; * один порт Thunderbolt для подключения периферийных устройств; * энергоёмкий аккумулятор (90 Вт·ч) обеспечит длительное время работы без подзарядки. С ноутбуком ASUS TUF Gaming F16 вы получите не только мощную игровую машину, но и надёжного помощника для работы и учёбы. Операционная система не установлена — вы можете выбрать и установить ту, которая подходит вам больше всего. Не упустите шанс стать обладателем одного из лучших игровых ноутбуков!

Отзывы о товаре Ноутбук ASUS TUF Gaming F16 FX608JHR-RV166 Intel Core i5-14450HX/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (115W)/16"/IPS/WUXGA/1920x1200/165Hz/NoOS/RJ-45/Jaeger Gray/2.2kg (90NR0NA1-M008P0)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus TUF Gaming F16
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
165
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
14450HX
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
90 Вт*час:
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
**Игровой ноутбук ASUS TUF Gaming F16 FX608JHR-RV166 — мощь и стиль в каждой детали!** Ищете ноутбук, который справится с самыми требовательными играми? ASUS TUF Gaming F16 — ваш идеальный выбор! **Почему стоит выбрать этот ноутбук?** * **Мощный процессор:** Intel Core i5-14450HX с 10 ядрами и частотой до 4,8 ГГц обеспечит высокую производительность в играх и других ресурсоёмких задачах. * **Современная графика:** дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5050 с 8 ГБ видеопамяти GDDR7 подарит вам потрясающее качество изображения и плавность игрового процесса. * **Быстрый доступ к данным:** SSD-накопитель на 512 ГБ (тип M.2) гарантирует молниеносную загрузку операционной системы и приложений. * **Комфортная работа и игры:** 16-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920 x 1200 пикселей и частотой обновления 165 Гц позволит насладиться чётким и ярким изображением. Матовая поверхность экрана уменьшит блики и отражения. * **Достаточно памяти для многозадачности:** 16 ГБ оперативной памяти DDR5 с частотой 5600 МГц позволят вам без проблем работать в режиме многозадачности. * **Удобство использования:** клавиатура с русским языком раскладки и цифровым блоком сделает работу с ноутбуком максимально комфортной. **Дополнительные преимущества:** * лёгкий и прочный корпус из пластика в стильном сером цвете; * наличие сетевого интерфейса RJ-45 для стабильного подключения к сети; * один порт Thunderbolt для подключения периферийных устройств; * энергоёмкий аккумулятор (90 Вт·ч) обеспечит длительное время работы без подзарядки. С ноутбуком ASUS TUF Gaming F16 вы получите не только мощную игровую машину, но и надёжного помощника для работы и учёбы. Операционная система не установлена — вы можете выбрать и установить ту, которая подходит вам больше всего. Не упустите шанс стать обладателем одного из лучших игровых ноутбуков!
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Отзывы


Ноутбук ASUS TUF Gaming F16 FX608JHR-RV166 Intel Core i5-14450HX/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (115W)/16"/IPS/WUXGA/1920x1200/165Hz/NoOS/RJ-45/Jaeger Gray/2.2kg (90NR0NA1-M008P0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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