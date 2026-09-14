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Ноутбук ASUS TUF Gaming A18 FA808UP-S8030 AMD Ryzen 7 260/32Gb (2*16 D5)/SSD1Tb/RTX5070 8Gb (115W)/18"/IPS/WUXGA/1920x1200/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/2.6kg (90NR0NL1-M001L0) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук ASUS TUF Gaming A18 FA808UP-S8030 AMD Ryzen 7 260/32Gb (2*16 D5)/SSD1Tb/RTX5070 8Gb (115W)/18"/IPS/WUXGA/1920x1200/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/2.6kg (90NR0NL1-M001L0)

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Ноутбук ASUS TUF Gaming A18 FA808UP-S8030 AMD Ryzen 7 260/32Gb (2*16 D5)/SSD1Tb/RTX5070 8Gb (115W)/18&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/2.6kg (90NR0NL1-M001L0) - фото 1
Ноутбук ASUS TUF Gaming A18 FA808UP-S8030 AMD Ryzen 7 260/32Gb (2*16 D5)/SSD1Tb/RTX5070 8Gb (115W)/18&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/2.6kg (90NR0NL1-M001L0) - фото 2
Ноутбук ASUS TUF Gaming A18 FA808UP-S8030 AMD Ryzen 7 260/32Gb (2*16 D5)/SSD1Tb/RTX5070 8Gb (115W)/18&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/2.6kg (90NR0NL1-M001L0) - фото 3
Ноутбук ASUS TUF Gaming A18 FA808UP-S8030 AMD Ryzen 7 260/32Gb (2*16 D5)/SSD1Tb/RTX5070 8Gb (115W)/18&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/2.6kg (90NR0NL1-M001L0) - фото 4
Ноутбук ASUS TUF Gaming A18 FA808UP-S8030 AMD Ryzen 7 260/32Gb (2*16 D5)/SSD1Tb/RTX5070 8Gb (115W)/18&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/2.6kg (90NR0NL1-M001L0) - фото 5
Ноутбук ASUS TUF Gaming A18 FA808UP-S8030 AMD Ryzen 7 260/32Gb (2*16 D5)/SSD1Tb/RTX5070 8Gb (115W)/18&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/2.6kg (90NR0NL1-M001L0) - фото 6
Ноутбук ASUS TUF Gaming A18 FA808UP-S8030 AMD Ryzen 7 260/32Gb (2*16 D5)/SSD1Tb/RTX5070 8Gb (115W)/18&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/2.6kg (90NR0NL1-M001L0) - фото 7
Ноутбук ASUS TUF Gaming A18 FA808UP-S8030 AMD Ryzen 7 260/32Gb (2*16 D5)/SSD1Tb/RTX5070 8Gb (115W)/18&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/2.6kg (90NR0NL1-M001L0) - фото 8
Ноутбук ASUS TUF Gaming A18 FA808UP-S8030 AMD Ryzen 7 260/32Gb (2*16 D5)/SSD1Tb/RTX5070 8Gb (115W)/18&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/2.6kg (90NR0NL1-M001L0) - фото 9
Ноутбук ASUS TUF Gaming A18 FA808UP-S8030 AMD Ryzen 7 260/32Gb (2*16 D5)/SSD1Tb/RTX5070 8Gb (115W)/18&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/2.6kg (90NR0NL1-M001L0) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
ASUS TUF Gaming A18
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук ASUS TUF Gaming A18 FA808UP-S8030 AMD Ryzen 7 260/32Gb (2*16 D5)/SSD1Tb/RTX5070 8Gb (115W)/18&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/2.6kg (90NR0NL1-M001L0) - фото 1
  • Ноутбук ASUS TUF Gaming A18 FA808UP-S8030 AMD Ryzen 7 260/32Gb (2*16 D5)/SSD1Tb/RTX5070 8Gb (115W)/18&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/2.6kg (90NR0NL1-M001L0) - фото 2
  • Ноутбук ASUS TUF Gaming A18 FA808UP-S8030 AMD Ryzen 7 260/32Gb (2*16 D5)/SSD1Tb/RTX5070 8Gb (115W)/18&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/2.6kg (90NR0NL1-M001L0) - фото 3
  • Ноутбук ASUS TUF Gaming A18 FA808UP-S8030 AMD Ryzen 7 260/32Gb (2*16 D5)/SSD1Tb/RTX5070 8Gb (115W)/18&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/2.6kg (90NR0NL1-M001L0) - фото 4
  • Ноутбук ASUS TUF Gaming A18 FA808UP-S8030 AMD Ryzen 7 260/32Gb (2*16 D5)/SSD1Tb/RTX5070 8Gb (115W)/18&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/2.6kg (90NR0NL1-M001L0) - фото 5
  • Ноутбук ASUS TUF Gaming A18 FA808UP-S8030 AMD Ryzen 7 260/32Gb (2*16 D5)/SSD1Tb/RTX5070 8Gb (115W)/18&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/2.6kg (90NR0NL1-M001L0) - фото 6
  • Ноутбук ASUS TUF Gaming A18 FA808UP-S8030 AMD Ryzen 7 260/32Gb (2*16 D5)/SSD1Tb/RTX5070 8Gb (115W)/18&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/2.6kg (90NR0NL1-M001L0) - фото 7
  • Ноутбук ASUS TUF Gaming A18 FA808UP-S8030 AMD Ryzen 7 260/32Gb (2*16 D5)/SSD1Tb/RTX5070 8Gb (115W)/18&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/2.6kg (90NR0NL1-M001L0) - фото 8
  • Ноутбук ASUS TUF Gaming A18 FA808UP-S8030 AMD Ryzen 7 260/32Gb (2*16 D5)/SSD1Tb/RTX5070 8Gb (115W)/18&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/2.6kg (90NR0NL1-M001L0) - фото 9
  • Ноутбук ASUS TUF Gaming A18 FA808UP-S8030 AMD Ryzen 7 260/32Gb (2*16 D5)/SSD1Tb/RTX5070 8Gb (115W)/18&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/2.6kg (90NR0NL1-M001L0) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
173 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733984
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
ASUS TUF Gaming A18
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
260
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5070
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
90 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
5

Описание товара Ноутбук ASUS TUF Gaming A18 FA808UP-S8030 AMD Ryzen 7 260/32Gb (2*16 D5)/SSD1Tb/RTX5070 8Gb (115W)/18"/IPS/WUXGA/1920x1200/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/2.6kg (90NR0NL1-M001L0)

Игровому устройству нужна соответствующая графическая подсистема, поэтому в конфигурацию TUF Gaming A18 может входить видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5070 для ноутбуков, которая отлично подходит для запуска современных видеоигр благодаря высокой производительности и передовым технологиям (ИИ?масштабирование DLSS 4 с генерацией кадров Multi Frame Generation, трассировка лучей) Популярные игры, стриминг, профессиональные приложения – благодаря восьмиядерному процессору AMD Ryzen 7 260, способному выполнять 16 вычислительных потоков одновременно, данный ноутбук отлично подходит для самого широкого круга задач. Цифровой ассистент Copilot в Windows 11 поможет вам своими точными ответами на любые ваши вопросы. Как и все ноутбуки серии TUF Gaming, модель A18 отличается безупречной надежностью и стабильностью работы. Она прошла строгие тесты качества, в том числе по американскому военно-промышленному стандарту MIL?STD?810H. Такое устройство без труда выдержит все тяготы не слишком бережного повседневного обращения.

Отзывы о товаре Ноутбук ASUS TUF Gaming A18 FA808UP-S8030 AMD Ryzen 7 260/32Gb (2*16 D5)/SSD1Tb/RTX5070 8Gb (115W)/18"/IPS/WUXGA/1920x1200/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/2.6kg (90NR0NL1-M001L0)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
ASUS TUF Gaming A18
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
260
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5070
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
90 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Игровому устройству нужна соответствующая графическая подсистема, поэтому в конфигурацию TUF Gaming A18 может входить видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5070 для ноутбуков, которая отлично подходит для запуска современных видеоигр благодаря высокой производительности и передовым технологиям (ИИ?масштабирование DLSS 4 с генерацией кадров Multi Frame Generation, трассировка лучей) Популярные игры, стриминг, профессиональные приложения – благодаря восьмиядерному процессору AMD Ryzen 7 260, способному выполнять 16 вычислительных потоков одновременно, данный ноутбук отлично подходит для самого широкого круга задач. Цифровой ассистент Copilot в Windows 11 поможет вам своими точными ответами на любые ваши вопросы. Как и все ноутбуки серии TUF Gaming, модель A18 отличается безупречной надежностью и стабильностью работы. Она прошла строгие тесты качества, в том числе по американскому военно-промышленному стандарту MIL?STD?810H. Такое устройство без труда выдержит все тяготы не слишком бережного повседневного обращения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук ASUS TUF Gaming A18 FA808UP-S8030 AMD Ryzen 7 260/32Gb (2*16 D5)/SSD1Tb/RTX5070 8Gb (115W)/18"/IPS/WUXGA/1920x1200/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/2.6kg (90NR0NL1-M001L0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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