Ноутбук ASUS TUF Gaming A18 FA808UH-S8033 AMD Ryzen 7 260/16Gb (2*8 D5)/SSD1Tb/RTX5050 8Gb (115W)/18"/IPS/WUXGA/1920x1200/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/2.6kg (90NR0NM1-M001R0)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук ASUS TUF Gaming A18 FA808UH-S8033 AMD Ryzen 7 260/16Gb (2*8 D5)/SSD1Tb/RTX5050 8Gb (115W)/18"/IPS/WUXGA/1920x1200/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/2.6kg (90NR0NM1-M001R0)
Ноутбук Asus — это мощное и надежное устройство, созданное для пользователей, которым важны производительность и высокое качество изображения. С 18-дюймовым экраном и матрицей IPS вы сможете насладиться яркими и четкими изображениями, что особенно удобно для работы с графикой, игр или просмотра мультимедиа. Частота обновления экрана в 144 Гц обеспечивает плавное отображение динамичных сцен без размытия. Это устройство отличается высокой производительностью благодаря процессору с частотой 3,8 ГГц и использованию оперативной памяти DDR5, что позволяет справляться с ресурсоемкими задачами без задержек. Объем SSD на 1024 Гб предоставляет достаточно места для хранения всех ваших данных и быстрого их доступа. Дискретная видеокарта с 8 Гб видеопамяти обеспечивает отличную графическую производительность, важную для современных игр и профессиональных приложений. Этот ноутбук не только производителен, но и удобен в использовании: он оснащен подсветкой клавиатуры, что позволяет комфортно работать даже в условиях плохого освещения. Синий цвет корпуса в сочетании с минималистичным дизайном придает устройству стильный и современный вид. Несмотря на впечатляющие характеристики и 18-дюймовый экран, ноутбук остается достаточно портативным с весом в 2,6 кг, что позволяет брать его с собой в дорогу. Из разъемов для подключения аксессуаров и устройств имеется один порт USB 2.0. Asus из Китая, будучи признанным брендом в области технологий, предлагает надежное и функциональное устройство, которое подойдет как для работы, так и для развлечений.
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Теги товара: Для дома, Серый, AMD Ryzen 7, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для 3d моделирования, С большим экраном, Для дизайнера, IPS, Игровые, AMD, Игровые MSI
Отзывы о товаре Ноутбук ASUS TUF Gaming A18 FA808UH-S8033 AMD Ryzen 7 260/16Gb (2*8 D5)/SSD1Tb/RTX5050 8Gb (115W)/18"/IPS/WUXGA/1920x1200/144Hz/NoOS/RJ-45/Grey/2.6kg (90NR0NM1-M001R0)